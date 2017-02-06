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06 февраля 2017, 18:00

Топ новостей 6 февраля

Максим Решетников и.о. губернатора Пермского края.
Максим Решетников и.о. губернатора Пермского края.
Дмитрий Лекай/Коммерсантъ

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня сменился глава Пермского края, Кремль потребовал от Fox News извинений за слова об «убийце-Путине», а РАН признал гомеопатию лженаукой.

Максим Решетников возглавил Пермский край

Глава департамента экономической политики Москвы Максим Решетников стал и.о. губернатора Пермского края по предложению президента. Виктор Басаргин подал в отставку, он может стать полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. По данным СМИ, отставки губернаторов могут произойти еще в пяти регионах. В Кремле заявили, что продолжат ротацию в среде глав регионов.

Кремль потребовал от Fox News извинений из-за слов о «Путине-убийце»

Кремль потребовал извинений от американского телеканала Fox News из-за того, что его ведущий назвал Владимира Путина «убийцей». «Мы считаем подобные слова корреспондента Fox News недопустимыми и оскорбительными», — отметил Дмитрий Песков. Однако в АП не стали комментировать ответ Дональда Трампа, который заявил, что в США «тоже много убийц».

СБУ опубликовала запись переговоров сепаратистов ЛНР о сбитом Ил-76

СБУ разместила аудиозапись переговоров Игоря Плотницкого, где он обсуждает атаку на Ил-76 ВВС Украины летом 2014 года. Плотницкий общается с бывшим премьер-министром ЛНР Геннадием Цыпкаловым и заместителем комбата Андреем Патрушевым. «Ракет со стороны Новановки больше нет. Три штуки дали осечку, но борт завалили», — заявляет он.

ЛДПР предложила отменить статью о многократных нарушениях на митингах

ЛДПР предложила исключить из УК статью о многократных нарушениях правил проведения митингов (212.1 УК РФ) из-за общественного резонанса по делу Ильдара Дадина. «Ошибочность, поспешность, недостаточная практическая и теоретическая обоснованность введения подобного рода статей с административной преюдицией в уголовное законодательство в полной мере проявились при рассмотрении судами нескольких уголовных дел», — заявил Ярослав Нилов.

Комиссия РАН официально признала гомеопатию лженаукой

Комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук признала гомеопатию лженаукой и рекомендовала Минздраву РФ вывести гомеопатические препараты из медицинского употребления в государственных лечебных учреждениях, так как«лечение сверхмалыми дозами различных веществ, применяемое в гомеопатии, не имеет научных оснований».

Расходы на подготовку к ЧМ-2018 увеличились еще на 19 млрд рублей

Проведение в России в 2018 году чемпионата мира по футболу обойдется дороже на 19,7 млрд рублей. Сумма затрат возрастет до 638,84 млрд рублей. Такое решение приняло правительство. Финансирование подготовки к ЧМ-2018 из федерального бюджета составит 350,45 млрд рублей, из региональных — 92,2 млрд руб.

Большинство опрошенных россиян не поддержали отмену «закона Димы Яковлева»

Опрошенные россияне по-прежнему считают необходимым запрет на усыновление российских детей гражданами США. По данным ВЦИОМа, против отмены «закона Димы Яковлева» выступили 54% респондентов, за — 41%. В настоящее время 71% респондентов одобряет его. Доля россиян, допускающих для себя возможность усыновить ребенка, сегодня составляет 30%.

Роспотребнадзор выступил за запрет скидочных акций на алкоголь

Роспотребнадзор посчитал скидочные акции на алкогольную продукцию рекламой алкоголя и призвал к их запрету. В Госдуме уже готовят законопроект, согласно которому запрещается включение алкоголя в скидочные акции. Его инициатором стал депутат от ЛДПР Владимир Сысоев.

СМИ сообщили о передаче дела «Шалтая-Болтая» бывшему следователю Карауловой

Только один подозреваемый участник хакерской группы «Анонимный интернационал» Александр Филинов, обвиненный в незаконном доступе к компьютерной информации, не признал вину. На его аресте настоял следователь ФСБ Сергей Агузаров, который ранее занимался делом студентки МГУ Варвары Карауловой. Та обвиняла его в давлении при даче показаний.

Самолет Qatar Airways совершил самый долгий полет в истории

Самолет авиакомпании Qatar Airways произвел самый длительный перелет в истории из Дохи в Окленд. Он длился 16 часов 23 минуты. Рейс преодолел расстояние в 14,535 км. Летящий по маршруту Boeing 777-200LR пересек 10 часовых зон. Его обслуживали четыре пилота и 15 членов экипажа.

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