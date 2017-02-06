В минувшую пятницу американский федеральный судья Джеймс Робарт заблокировал указ об иммиграционных ограничениях, подписанный президентом США Дональдом Трампом, мотивируя это тем, что указ противоречит конституции. Администрация Трампа потребовала снять блокировку, однако американский федеральный апелляционный суд отказался. СМИ следят за столкновением исполнительной и судебной власти.

Против указа выступили два штата – Вашингтон и Миннесота. Противоречивость указа усматривается, с одной стороны, в том, что он не допускает в США людей, у которых есть все требуемые документы. Также противники указа настаивают на том, что он нарушает свободу вероисповедания, потому что очевидным образом направлен против мусульман. В свою очередь, сторонники указа мотивируют его необходимость соображениями национальной безопасности.

Пока указ заблокирован, объясняет BBC въезд в США происходит на тех же основаниях, что и до указа. Апелляционный суд дал правительству срок до понедельника, чтобы возразить истцам в лице двух штатов. Скорее всего, эти основания не будут признаны убедительными, так что дело с большой вероятностью будет передано верховному суду. Наиболее простым способом для Трампа, комментирует автор, было бы внести изменения в указ таким образом, чтобы проблема отпала. Но более вероятно, что он будет настаивать на исходной версии.

Статуя Свободы. / pixabay.com

Reuters отмечает, что за решением судьи Робарта последовала серия яростных твитов от Трампа, который ругал судью и блокировку указа, призванного повысить безопасность страны. Такая критика, комментируют авторы, может затруднить министерству юстиции, представляющему правительство в суде, защиту указа. Это создает контекст, в котором у судей мало мотивации выражать уважение к администрации.

Bloomberg пишет, что успешность министерства юстиции в защите указа зависит от того, удастся ли ему убедить апелляционный суд (в котором преобладают демократы) и, вероятно, также верховный суд в том, что представители исполнительной власти имеют право самостоятельно регулировать ситуацию в интересах национальной безопасности. Иными словами, когда речь идет об угрозе безопасности, президент может по своему усмотрению ограничивать въезд в США.

Также Bloomberg отмечает, что нынешнее противостояние представляет собой не столько столкновение ветвей власти, сколько борьбу между американскими консерваторами и либералами. Это связано с тем, что в апелляционном суде три четверти судей были назначены при президентах-демократах.

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Также Bloomberg объясняет недовольство штатов Вашингтона и Миннесоты, среди прочего, экономическими причинами. Указ с иммиграционными ограничениями привел к тому, что у корпораций (в частности, Microsoft, Starbucks, Amazon) появился риск сокращения потребителей их продукции в штате Вашингтоне. Миннесота опасается оттока студентов из университетов, а также специалистов. Население штата составляет 5,4 млн. человек, из них 30000 – иммигранты из стран, на которые распространяются ограничения.

Журнал Time отмечает, что каким бы ни был исход дела, важен сам процесс, потому что вся эта история показывает президенту, привыкшему управлять частным бизнесом, что государство управляется иначе. В частности, что исполнение обещаний посредством единолично принимаемых решений осложняется наличием других ветвей власти, помимо исполнительной.