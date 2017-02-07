СМИ массово обсуждают Стивена Бэннона, занимающего должность советника при американском президенте Дональде Трампе. Всеобщей интерес образовался по итогам истории с указом об иммиграции. Бэннон в связи с этой историей позиционируется как серый кардинал.

BBC объясняет, что Бэннон очень быстро оказался одним из ключевых игроков в Белом доме, и его влияние уже прослеживается в некоторых решениях Трампа. В частности, распространено мнение, что за скандальным указом об ограничении иммиграции стоит именно Бэннон. Его назначение, оговаривает BBC, вызвало протест у мейнстримных республиканцев, которые регулярно оказывались предметом нападок со стороны правого информационного ресурса Breitbart News. Этим ресурсом до недавнего времени руководил Бэннон, продолживший его развивать, после того как сооснователь Эндрю Брайтбарт умер в 2012 г.

Breitbart, объясняет BBC, создавался в качестве консервативной площадки в противовес мейнстримным СМИ, в которых, по мнению основателей, непропорционально преобладали либеральные. Также этот ресурс неустанно критиковал истеблишмент, позиционировал себя как популистский, заигрывал с конспирологиями и склонялся в сторону «альтернативных правых». Во время предвыборной гонки начиная с 2015 г. Breitbart энергично агитировал за Трампа. В августе 2016 г. Трамп назначил Бэннона руководителем его кампании. После победы Бэннону досталась ключевая позиция в администрации.

Wall Street Journal начал писать о Бэнноне почти сразу после избрания Трампа президентом. 15 ноября там вышел материал под названием "Who is Steve Bannon?", где обсуждалось возмущение демократов по поводу его присутствия в окружении президента. Там приводились высказывания Бэннона, которые вызывали у оппонентов наибольшее возмущение. Среди прочего, фигурировала реплика Бэннона от 2014 г., что он «ленинист», потому что, как и Ленин, стремится разрушить государство и уничтожить истеблишмент. В материале оговаривалось, что в применении к Бэннону мейнстримные СМИ неизменно брали тон, свойственный желтой прессе. Также постоянно подчеркивалась его связь с альтернативными правыми и неонацистами, что считалось удачной антирекламой, хотя, как показал опыт, это не сработало.

Д.Трамп и С.Бэннон. / southcoasttoday.com

Более оживленно СМИ заговорили о Бэнноне после инаугурации Трампа. Через неделю после этого события начались протесты против иммиграционных ограничений, и комментаторы заинтересовались влиянием этой фигурой на принимаемые решения. Бэннон, писал Politico, был одним из тех, кто заложил политический и идеологический фундамент, на котором потом появился Трамп. Breitbart продвигал идею о том, что республиканцы в конгрессе предали американских рабочих и не отстаивали их интересы в таких вопросах, как иммиграция и торговля.

Бэннон и другой президентский советник Стивен Миллер разрабатывали план действий на первые недели Трампа в Белом доме, готовили указы и меморандумы и решали, когда что лучше подписать. При этом Бэннон обычно остается в тени, не выступает регулярно с комментариями, в отличие от других советников, и не посещает многолюдные мероприятия. Сторонники Трампа, оговаривает Politico, считают, что главное достоинство Бэннона в том, что он хорошо понимает американское общество и его проблемы. Критики, в свою очередь, в основном указывают на Breitbart и на основании публикуемых там материалов обвиняют его в расизме и антисемитизме.

Сейчас фигура Бэннона в качестве серого кардинала обсуждается повсеместно. Business Insider пишет о появившемся по инициативе демократов расширении для браузера Google Chrome, которое заменяет на веб-страницах имя Трампа на имя Бэннона. По словам создателей, смысл этого проекта в том, чтобы показать, какую власть Трамп отдал своему «противоречивому советнику»