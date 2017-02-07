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07 февраля 2017, 18:30
антисемитизм Сочи
Ольга Зайцева

Раввин Сочи как угроза безопасности страны

Раввин Сочи Арье Эделькопф
Раввин Сочи Арье Эделькопф
sochi-informburo.ru

Раввину Сочи Арии (Арье) Эделькопфу, гражданину США, и его семье, также проживающей в Сочи, грозит депортация из России. По словам раввина, в качестве причин для подобного шага ему назвали создание угрозы безопасности страны.

В социальных сетях активно обсуждают ситуацию. Первоначально информацию о происшедшем обнародовал в Facebook сам Эделькопф. На своей странице он написал:

«Ок, друзья. Меня и мою семью хотят депортировать из России. Называют положения п.п.1п.1ст.7, N115-ФЗ, то есть своими действиями мы создаем угрозу безопасности РФ.((( Это непростое испытание свыше. Но я доверяю Вс-вышнему и уверен, что, с Б-жьей помощью, все будет хорошо.»

Читатели его блока распространили эту публикацию, сопроводив ее собственными замечаниями.

«Раввина Сочи Арье Эделькопфа хотят депортировать из России, ​миграционная служба аннулировала его разрешение на временное проживание в стране. Шьют насильственное изменение основ конституционного строя России. Раввины – они такие, могут угрожать безопасности страны... Начинаю ощущать атмосферу 30-х годов в Германии», – отмечает, например, Александр Забара, председатель оргкомитета Благотворительного фонда помощи пострадавшим от нацизма и фашизма им.Г.Вальца, размышляя об усилившемся перед Второй мировой войной преследовании евреев в Германии, когда к власти пришли нацисты. «Думаю, что там "пакет Яровой" сыграл [роль], а [привлечь хотят] за именно проповеди вне специализированных учреждений», – добавил он позже.

«Оказывается, #раввины не просто молятся Богу, а еще и являются агентами иностранных разведок и расшатывают государство изнутри... Бесовское племя...», – иронизирует пользователь Георгий Весна, популярный блогер. «Лиха беда начало! Россия – вперед!», и – саркастически замечает пользователь Александр Лернер. «Умные люди всегда были в России неприятным грузом. И она от них успешно избавлялась. Всеми силами», – комментирует пользователь Стинаслав Нахимов.

Адвокат Игорь Куценок, Управляющий партнер в адвокатском бюро «Присяжный поверенный», Руководитель Комитета по правовой поддержке бизнеса при Торгово-промышленной палате города Сочи в адвокатуре, задает Эделькопфу вопрос, не нужна ли помощь. «Подрывает устои конституционного строя в РФ», – таким саркастическим пояснением сопровождает публикацию об угрозе депортации раввина Сочи глава департамента общественных связей Федерации еврейских общин России Борух Горина.

«Рав Арье, по-моему, в принципе политикой не интересуется, да и религиозные взгляды у него далеки от крайних. Не могу представить, что он мог допустить какие-то ксенофобские высказывания или действия, не та там атмосфера в общине. Явно подстава какая-то», –  откликается на запись Горина пользователь по имени Джейсон Куртц. «Тенденция, скорее, в претензиях к раввинам с иностранным гражданством. Занавес, видимо, опускать собираются», – высказывает он предположение.

«Попытка депортации раввина Арье Эделькопфа из России – уже далеко не первый случай, когда депортации подвергаются раввины. В 2003 г. были депортированы раввин Ростова-на-Дону Эльяшив Каплун и раввин Хаим Фридман. В 2009 г. депортации подверглись раввин Приморского края Исроэль Зильберштейн и раввин Ставропольского края Цви Хершквич.

В 2013 г. был депортирован ректор Международного еврейского института экономики, финансов и правараввин Александр Фейгин. В 2014 г. был депортирован раввин Тулы Зеев Вагнер и предпринята попытка депортации раввина Омска Ошера Кричевского.

27 января 2017 г. раввин московской общины "Среди Своих" Йосеф Херсонский был задержан по обвинению в нарушении миграционного законодательства. Однако суд, прошедший 30 января, снял с него все обвинения», – напоминает на своей странице в Facebook в связи с происходящим Ольга Кешельман, проживающая в израильском городе Эйлат.

 
Раввин Йосеф Херсонский / sredisvoih.com

«Вероятно, некоторые лидеры евреев РФ начинают понимать, что инцидент, связанный с недавним антисемитским высказыванием вице-спикера Госдумы Петра Толстого далеко не "исчерпан" его туманным извинением перед лидером ФЕОРа Александром Бородой. Высказывание о врагах русского народа и его религии – "потомках выходцев из черты оседлости"  – не было случайным, и речь идет не об отдельных "нетипичных" случаях, а о политике государственного антисемитизма в современной России», – такое мнение привела пользователь Елена Кучер, проживающая в Ашкелоне (Израиль).

По данным газеты «Коммерсантъ», извещение о том, что разрешение на проживание аннулировано, раввину Эделькопфу вручил в начале января 2017 года сотрудник райотдела полиции. Из документа следовало, что основанием для отмены разрешения на проживание стали положения пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в РФ», где говорится о действиях, направленных на насильственное изменение основ конституционного строя РФ, а также иных действиях, создающих угрозу безопасности страны или граждан. В извещении говорилось, что Эделькопф и его семья обязаны выехать из России в течение 15 дней или будут высланы принудительно.

В Федерации еврейских общин России подозрения в адрес раввина назвали надуманными и заявили о «целенаправленном выдавливании из России раввинов с иностранными паспортами», назвав подозрения надуманными. «Арье Эделькопфа за шестнадцать лет пребывания в Сочи интересовало только одно – дать возможность сочинским евреям, как местным, так и приезжающим на отдых, жить полноценной еврейской жизнью. Обвинение раввина Эделькопфа, как и недавнее обвинение раввина московской общины "Среди своих" Йосефа Херсонского в нарушении миграционного законодательства, явно имеют одну основу: стремление излишне ретивых чиновников получить новые звездочки за проявленную активность в устранении якобы имеющих место "нарушений законности"», – приводит издание высказывание Боруха Горина.

Горин пообещал, что ФЕОР окажет Эделькопфу помощь. Кроме того, еврейская община Сочи направила обращение к президенту России с просьбой отменить решение местных властей.

Между тем пользователи соцсетей в отношении перспектив развития ситуации и даже результативности участия ФЕОР настроены скептически. «Эй, правительство! Вам чо, как в совке, все снова можно стало? Сначала Петр Толстой, теперь вот это», – выражает изумление журналист Алексей Крижевский из Москвы. «Если господа из ФЕОР будут продолжать политику соглашательства с антисемитами, то сегодня Сочи, а далее везде...», – так реагирует на это известие пользователь Олег Букин из Тамбова.

Впрочем, оказать помощь раввину Сочи готовы не только отдельные частные лица или ФЕОР.

«Российский еврейский конгресс внимательно следит за происходящим. Насколько нам известно, раввин Арье Эделькопф связан по работе с двумя организациями – с местной еврейской общиной и ФЕОР. Если одна из этих организаций – или обе – обратятся к нам за поддержкой по этому вопросу, разумеется, мы ее окажем. У РЕК есть успешный опыт: в частности, мы помогали главе омской еврейской общине Геннадию Фридману в подобной ситуации с раввином Омска Ошером Кричевским. Мы надеемся, что и ситуация с раввином Эделькопфом благополучно разрешится в ближайшее время», – так отозвались на события на странице Российского еврейского конгресса.

Интересно, что власти Сочи к ситуации видимого отношения не имеют. Сотрудник пресс-службы администрации Сочи Ольга Осташинская, в частности, называет историю странной и просит «всех думающих людей» обратить на нее внимание.

«Оk, друзья. Пришло время подробностей. 
Сочинский раввин должен покинуть Россию.

Очень странная история произошла в нашем городе. Мне трудно найти этому обстоятельству сколь-нибудь разумное и логичное объяснение, да еще и такое, чтобы оно удовлетворяло мои (и, надеюсь, не только мои) представления о здравом смысле, праве, вере и справедливости. А вообще, конечно, мы дожили – логика и справедливость, вера и разум, право и свобода стали какими-то бессмысленными понятиями. Просто словами, или, что еще хуже, лозунгами.

Итак, начнем с начала. Все мы знаем и уважаем сочинского раввина – Арье Эделькопфа. Недавно я узнала, что Арье, как гражданин США (но разве это преступление?) получил уведомление, из текста которого следовало, что аннулированы выданные ранее разрешения на временное проживание раввина, его жены Ханны и семерых детей на территории РФ. В нем также содержалось требование о выезде раввина Эделькопфа и его семьи в полном составе из России в течение 15 дней и предупреждение о принудительном выдворении его самого, жены и детей с территории страны в случае уклонения от добровольного выезда в 15-дневный срок. Из текста уведомления также следовало, что основанием для аннулирования разрешения на временное проживание послужили положения пп. 1 п. 1 ст. 7 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», т.е. выступление иностранным гражданином за насильственное изменение основ конституционного строя РФ, иные действия, которыми он создает угрозу безопасности страны или ее граждан (!).

В дальнейшем раввин Эделькопф попытался оспорить в суде решение от 16.12.2016 об аннулировании разрешения на временное проживание его и семьи в РФ. Однако 27 января 2017 года как раз в Международный день памяти жертв Холокоста Центральный районный суд города Сочи пришел к выводу и принял решение об отказе в удовлетворении ходатайства.

Какую угрозу безопасности страны несет Арье и его семейство? Как теперь жить евреям в нашем городе? К кому обращаться всем гостям курорта, соблюдающим евреям? Нет ответа.

Я не случайно упомянула Холокост, поскольку сам раввин является внуком людей, не только пострадавших от фашизма, но и воевавших против него. Дед Арье, Иосиф Белкин, воевал в составе морского десанта в Севастополе, Владивостоке, на Курилах. Был трижды ранен, благодаря медикам сочинского госпиталя его вернули к жизни. Арье не просто гражданин другого государства, история его семьи связана с Россией прочными канатами памяти. Здесь его дом, здесь он хотел бы жить, растить своих детей, помогать людям, выполнять свою жизненную миссию.

Другими словами, аннулирование разрешения на временное проживание применяется к Арье Эделькопфу в качестве законной санкции за некий совершенный проступок. Однако раввин Эделькопф никогда ничего подобного не совершал. До принятия этого серьезнейшего решения об аннулировании орган исполнительной власти должен был провести объективную проверку достоверности информации и сведений. А после принятия решения необходимо было указать конкретные факты, подтверждающие выводы о необходимости применения установленной законом санкции и истинные мотивы её применения. Эти сведения раввину Арье Эделькопфу сообщены не были.

 
Синагога. / pixabay.com

Для справки:

«В 2001 году к нам прибыл раввин Арье Эделькопф – посланник Любавического Ребе, который стал главным раввином в Сочи. С появлением раввина Арье Эделькопфа, население города и Еврейская Община стали познавать еврейские традиции, историю и культуру еврейского народа, изучать Святое Писание, молитвы. Были созданы образовательные программы для детей и молодежи, оздоровительные летние лагеря, организовано множество праздников. Все вышеперечисленное наполнило жизнь сочинских евреев смыслом. Известно, что раввин Эделькопф принимает активное участие в культурной жизни города, поддерживает местных жителей, внося свой вклад во все крупные благотворительные программы, многие из которых нацелены на помощь ветеранам Великой Отечественной Войны, пенсионерам, малоимущим и детям из малообеспеченных семей. Благодаря его участию были организованы бесплатные обеды, предоставлялись продукты, одежда, лекарства и возможность получения образования. Потому не случайно, что раввина знают и доверяют ему не только евреи, но и все местные жители. За 15 лет пребывания в Сочи он сроднился с нашим городом, его деятельность стала неотъемлемой частью и нашей жизни. Радушно встречая каждого доброжелательной улыбкой, раввин знает, как достучаться до молодых и пожилых, как придать людям сил, мудрости, вселить в них уверенность, давая возможность каждому ощутить себя внутри любящей и заботящейся о нем семьи».

Такими словами начинается письмо представителей сочинской еврейской общины президенту. Ну что же, конечно, обращения к президенту – обычно первая и последняя надежда на исправление любой несправедливости. В том, что случилось, или вот-вот должно случиться, я усматриваю именно несправедливость и недоразумение. Б-г с ними, с письмами и обращениями. Эта часть социальной жизни, увы. Прошения, уведомления, объяснения, просьбы, мольбы.

Вот такие дела. Собственно добавить к этим словам, шелестящим бесчувственными шорохом официальной терминологии, нечего. Кроме того, что со дня на день город Сочи лишится одного из достойнейших представителей духовной жизни. И не ясно, как со всем этим остается жить. Особенно, учитывая, что иудаизм – одна из религий России и в Федеральном законе о свободе совести и о религиозных объединениях (да, есть такой закон, если кто-то подзабыл) иудаизм перечислен среди религий, составляющих неотъемлемую часть исторического наследия народов России.

Мне очень хочется, чтобы на это событие обратили внимание все думающие люди нашего города, и, конечно, вообще люди. Обидно, непонятно, странно все это. Я надеюсь, не нужно вдаваться в историю еврейского народа и его традиции. Читающие это все понимают и так. Еврейская община города Сочи с надеждой и болью ждет реакции общества на эту проблему. Арье Эделькопф и его семья ждут отмены решения № 4541/2015 (от 16.12.2016) и № 4540/2015 (от 29.12.2016) УВМ ГУ МВД России по Краснодарскому краю об аннулировании выданного ранее разрешения на временное проживание для раввина и всей его семьи и предоставления возможности продолжать свою, столь востребованную, деятельность в городе Сочи. У нас мало времени, друзья», – заключает она.

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