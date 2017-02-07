С конца января конфликт в Донбассе начал резко обостряться, и пока ситуация только усугубляется. Авдеевка под практически непрерывным огнем, и те, кто не покинул город, время от времени испытывают трудности с едой, водой и электричеством. И если системы жизнеобеспечения удается своевременно восстанавливать, то сколько еще продлятся бои, неизвестно.

По последним данным, которые приводит РИА Новости, в Авдеевке находится спецотряд украинской полиции, который будет там оставаться до полного восстановления жизнедеятельности города. К тому же, по информации пресс-службы полицейского управления Донецкой области, полицейские в Авдеевке развернули оперативный штаб, где оказывается помощь местным жителям.

Оперативный штаб полиции в Авдеевке. 5 февраля 2017 Вячеслав Аброськин

Запланированный на начало недели отвод техники не состоялся. Как заявил постоянный представитель России в ОБСЕ Александр Лукашевич, этому помешали провокационные действия со стороны украинских военных. По словам постпреда, силовики продолжают вести обстрелы и стягивают технику.

Об этом уже неоднократно заявляли в ДНР, в частности, заместитель командующего оперативным командованием республики Эдуард Басурин фиксировал концентрацию сил и средств украинских военных на линии соприкосновения войск, по его мнению, таким образом создавалась ударная группировка. Басурин сообщал о перебросе украинскими военными сразу восьми комплексов «Точка-У». Это ракетный комплекс, который обычно используется для уничтожения объектов в тактическом тылу противника.

Донецк после обстрела. 2 февраля 2017 Денис Григорюк

Басурин также привел и другие цифры. По его словам, за прошедшее воскресенье силовики обстреляли территорию ДНР 1229 раз, из этого числа почти половина — мины и артиллерийские снаряды. Басурин убежден, что эскалация продолжится и дальше. Уже вечером в понедельник на сайте Министерства обороны ДНР появилось сообщение, в котором говорится, что украинское командование для обострения ситуации на линии соприкосновения войск и в попытке развязать боевые действия отдало приказ о нанесении подразделениями ВСУ артиллерийского удара по Мариуполю. Сообщается, что цель этих действий в последующих обвинениях ДНР в гибели мирных жителей и срыве Минских договоренностей. «Призываем командование ВСУ остановиться и не совершать кровавое преступление против своих жителей», — говорится в сообщении пресс-службы министерства.

Обстрелянный украинской армией поселок Коминтерново. 2 февраля 2017 Mikhail Andronik

А вот глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский так же в понедельник сделал неожиданное заявление. Он отрапортовал, что конфликт пошел на спад. По его словам, еще в понедельник в городе должны были заработать школы, и для этого были все условия: электричество, тепло и вода. К тому же Жебривский сообщил о начале восстановительных работ, к которым приступают сразу десять бригад строителей.

Это заявление выглядит странным на контрасте с тем, что наблюдатели ОБСЕ зафиксировали нарушение перемирия обеими сторонами конфликта. Как рассказал заместитель главы специальной мониторинговой группы Александр Хуг в интервью «Украинской правде», тяжелое вооружение по-прежнему размещено по обе стороны линии соприкосновения, что является прямым нарушением Минских соглашений, так как в них прописано, что оно должно быть отведено гораздо дальше.

Хуг также объяснил, почему под огнем оказываются населенные пункты: «Стороны целятся в населенные пункты не в последнюю очередь потому, что обе стороны используют населенные пункты для установления своих вооруженных позиций, что, конечно, вызывает ответный огонь»,— сказал он.

Гильза от снаряда на кладбище в районе Авдеевки Вячеслав Аброськин

Депутат Рады Надежда Савченко в эфире украинского телеканала «112 Украина» объяснила эскалацию конфликта на Донбассе тем, что украинские военные устали от бездействия политиков: «Мы увидели то, что обещания о сильной армии и о том, что ей всего хватает — это неправда… Эта ситуация показала, что у нас пока что готовы воевать только люди, и, к сожалению, очень утомила эта война за три года. Утомила бездеятельность политиков, их слабая дипломатия и их слабая неопределенность — мы идем к победе ценой войны или мы садимся за стол переговоров и заканчиваем войну миром»,— сказала Савченко.

Юлия Тимошенко, возглавляющая партию «Батькивщина», тоже не осталась в стороне и охарактеризовала ситуацию как «хамство с торговлей с оккупированными территориями», которое необходимо прекратить. Она заявила о необходимости ввести военное положение, добавив, что в Раде найдутся депутаты, которые смогут внести указ о военном положении и признать войну войной.

В своих предположениях Тимошенко была близка, но не совсем. Депутаты Верховной Рады от партии «Народный фронт» потребовали от президента Петра Порошенко план по возвращению Крыма и освобождению Донбасса: «Поскольку народ несет на себе бремя войны, он имеет право знать, а власть обязана донести стратегию и план освобождения Крыма и Донбасса. Считаем, что президент должен представить такой план и получить поддержку парламента», — заявил руководитель парламентской фракции Максим Бурбак.

Минутой молчания открывается заседание Верховной Рады 6 февраля 2017 ВР Украины

Зато на слова Тимошенко отреагировал зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин: «Я думаю, что идет борьба между политическими элитами в части возможного передела власти на Украине. Очевидно, что согласованности действий у них нет, но каждый пытается себя проявить в свете, выгодном не для украинского народа, а для Запада», — приводит Lenta.ru слова парламентария.

Напомним, что конфликт в Донбассе длится уже почти три года. Весной 2014 года были организованы ДНР и ЛНР, которые на Украине считаются террористическими организациями. Последние два с половиной года ополчение Донбасса противостоит силам украинской армии и полиции, которые пытаются вернуть территории под свой контроль. По данным ООН на конец сентября прошлого года, в результате конфликта погибли почти 32 тысячи человек. В последние дни эта цифра только растет.