Экологи Челябинска предлагают объединиться

Волонтерское движение «Время Че» выступило с инициативой создать в «Год экологии» единую городскую эко-площадку в Челябинске, которая объединит жителей и инициативные экологические группы города. По мнению лидера движения Феликса Панова, это позволит выйти на новый уровень диалога между населением и властями города.

На Урале наметился неожиданный прецедент, который может изменить пути развития российских общественных экологических движений в 2017 году.

Феликс Панов, руководитель южноуральского экологического движения «Время Че», выступил с открытым предложением ко всем общественным эко-объединениям и инициативным жителям Челябинска консолидировать усилия по решению экологических проблем города – «Мы уверены, что создание единой площадки позволит нам всем выйти на новый уровень диалога между населением и властями города! В качестве собственной экспертизы мы готовы поддержать ОНФ в реализации проектов на территории Челябинской области».

Для этих целей «Время Че» предлагает общественникам и жителям города свои ресурсы – страницы крупнейшей на Южном Урале экологической газеты и возможность проводить встречи и выступать с лекциями на площадке эко-лофта движения, расположенного в центре Челябинска.

«Наша инициатива – это новый этап развития изначально выбранного нами пути диалога, который за последние полтора года подтвердил свою эффективность. Мы благодарны городским и региональным властям за готовность вступать в пусть не всегда простой, но конструктивный диалог с жителями и нами, общественниками» – сказал Панов.

Также в своем обращении он заявил о готовности совместно реализовывать экологические проекты Общероссийского Народного Фронта в рамках «Года экологии» - «еще в прошлом году наши волонтеры начали обходить Челябинск, фиксируя стихийные и незаконные свалки в городе, что позволило уже весной 2016 года создать интерактивную интернет-карту свалок Челябинска. Все выявленные адреса мы передали городским властям и при повторном обходе спустя пару месяцев отметили, что большая часть проблем была устранена. В рамках Года экологии мы намерены продолжить этот мониторинг и готовы реализовать его в рамках федеральной программы ОНФ».

Об эффективности работы движения можно судить по тому, что основная проблема, решением которой занималось движение – рекультивация Челябинской городской свалки, за год выведен на федеральный уровень - городская свалка включена в федеральную программу «Чистая страна», в регионе запущен процесс подготовки плана рекультивации свалки, на последнем мероприятии с участием председателя комиссии Общественной палаты РФ по экологии Сергеем Черниным свалка вошла в топ обсуждаемых экологических проблем региона.

Как отмечает Панов, «когда мы начинали, о проблеме городской свалки никто даже не говорил, то есть проблема была, а пути решения даже не обсуждались. Никто не мог назвать конкретные сроки ни закрытия свалки, ни хотя бы разработки проекта рекультивации или строительства альтернативных полигонов».

«Время Че» - одно из наиболее активных экологических движений на Южном Урале. Возникшее в 2015 году вокруг проблемы рекультивации городской свалки, движение быстро выросло и начало обращать внимание на другие насущные проблемы экологии города. Так, в течение 2016 года «Время Че» провело ряд независимых исследований качества воды в водоемах Челябинска, составило карту незаконных свалок на территории города, организовало работу выездной лаборатории качества воздуха, провело замеры степени загрязненности снега в городе, составило рейтинг крупнейших мусорных полигонов страны, стало инициатором ряда субботников по очистке городского бора и дворов Челябинска.