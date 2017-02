«Коммерсантъ» в статье «Гарантийный карантин» пишет о том, почему Минфин собирается оставить бесплатные госгарантии в прошлом.

Аресты имущества по крымским кредитам прошли по старым данным, утверждается в статье «Перегибы на долгах».

«Регионы нацелят на Doing Business»: Белый дом ждет от них улучшений по основным показателям рейтинга.

РБК в статье «За госгарантии придется заплатить» также пишет о том, как Минфин предложил поменять систему государственной гарантийной поддержки.

Кому из губернаторов грозит отставка, написано в статье «Субъекты на замену».

«"Пересвет" заморозкой не лечится»: кредиторы проблемного банка пока не собрали достаточно голосов для его спасения.

«Известия» в статье «110 млрд рублей за депозиты» пишет о том, что АСВ ждет рекордных поступлений от кредитных организаций по итогам 2016 года.

«США рискуют остаться без посла в Евросоюзе»: лидеры основных политических партий в Европарламенте выступили против назначения Теда Мэллока на пост посла США в ЕС.

«Незаконные финансовые операции пресекут мгновенно»: информацией о подозрительных трансакциях правоохранительные органы будут обмениваться по системе электронного взаимодействия.

«Газета.ru» в статье «Райкина поймали на слове» пишет о том, что Константин Райкин в моноспектакле назвал Россию «некрофильским государством».

Почему не появятся сверхдальних авиамаршрутов из России, написано в статье «Россия далеко не улетит».

Администрация президента выработала критерии отставки губернаторов, утверждается в статье «Кремль выберет губернаторов на вылет».

The Econimist: «Заниматься бизнесом в Африке. На борту "Африканской королевы"» (Doing business in Africa: Aboard the African Queen). Материал о том, как трудно быть предпринимателем в Африке.

«Ежедневная диаграмма: сколько стоит сворачивание НАФТА» (Daily chart: The cost of ending NAFTA). Материал в графической форме показывает, какие американские производители могут пострадать, если отменить Североамериканскую зону свободной торговли.

Bloomberg: «Вот план Ле Пен по отказу от евро» (This Is Le Pen’s Plan to Break Up the Euro). Лидер французской ультраправой партии Марин Ле Пен сделала «возвращение валютного суверенитета» ключевым пунктом своей предвыборной кампании.

«Роскошные лондонские дома больше всех потеряли в цене из-за Brexit'а» (Luxury London Homes Hit Hardest by Brexit Discounts). За последние 12 месяцев цены на престиженые постройки в центральных районах Лондона упали на 14%. Продавцы начали снижать цены после референдума о выходе Британии из ЕС.

The Wall Street Journal: «Нетаньяху добивается новых санкций против Ирана» (Netanyahu Presses for More Sanctions Against Iran). Израильский лидер во время переговоров с британским премьер-министром в Лондоне заявил, что «ответственные» страны должны следовать примеру американского президента Дональда Трампа в противостоянии иранской агрессии.

«Для команды Трампа Иран возглавил список конфликтов» (For Trump’s Team, Iran Moves Atop Confrontation List). Третья неделя Дональда Трампа в должности президента США началась с того, что противостояние с Ираном стало одним из важных приоритетов.