Эксперты ВШЭ подсчитали: реформа теплоснабжения, предполагающая установку тарифов в зависимости от стоимости работы «альтернативной котельной», приведет к росту цен на тепло в городах-миллионниках на 11-153%, это ощутят 80% потребителей.

Удивляться тому, что тарифы на тепло будут сильно расти, не приходится: эта отрасль «выпала» из реформы электроэнергетики первой половины 2000-х годов, инфраструктура изношена, а у государства нет ресурсов даже на поддержание существующего положения вещей.

Понятно, что платить должны и в конечном счете будут потребители. Но что они получат взамен? Если сегодня часто с трудом можно добиться от УК замены лампочки в подъезде, можно ли рассчитывать на внедрение в доме энергосберегающих технологий?