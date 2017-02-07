Несколько депутатов от ЛДПР внесли на рассмотрение парламента законопроект, который запрещает «малым партиям» выдвигать своих кандидатов в президенты. Шансов на принятие этого документа немного, но это не мешает всем обсуждать инициативу — в последнее время вообще разговоров о президентских выборах очень много.

Законопроект предлагает оставить право выдвижения кандидатов в президенты исключительно парламентским партиям, лишив такой возможности так называемые «малые партии», которые не смогли провести своих кандидатов в Думу. Также, согласно идее законодателей, должна сохраняться возможность участвовать в гонке для кандидатов-самовыдвиженцев.

Законопроект внесли три депутата от фракции либерал-демократов, среди которых Игорь Лебедев, отец которого, бессменный лидер партии Владимир Жириновский, недавно как раз заявил о своем желании участвовать в президентских выборах 2018 года.

Расклеенные листовки на стенде.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что участие в выборах кандидатов от всех партий может «запутать избирателя». Ведь среди политических партий, которые заявили о выдвижении своего кандидата на президентские выборы, появляются так называемые «однодневки», чья цель — попытаться максимально раскрутиться на федеральных выборах. «Но не получая успеха, они быстро исчезают с политической арены», — констатируется в пояснительной записке. При этом, подчеркивают разработчики законопроекта, некоторые партии при выдвижении кандидатов хотят только получить положенную компенсацию из федерального бюджета.

По старой традиции в пояснительной записке также есть ссылки на зарубежный опыт: депутаты от ЛДПР указывают, что в других государствах кандидаты от малых партий также юридически или фактически лишены возможности бороться за высшие посты. В качестве примера приведены не только Германия и Соединенные Штаты, но и Египет с Турцией Турцией.

Согласно действующему законодательству, выдвигать кандидатуры на должность федерального президента имеют право все политические партии. Также гражданин может выдвинуть собственную кандидатуру в порядке самовыдвижения.

На первый взгляд вероятность принятия законопроекта невелика. Как показывает практика, столь важные политические инициативы, если они поддерживаются Кремлем, вносятся не от имени трех депутатов формально оппозиционной партии, а, например, от имени статусных единороссов, представителями всех парламентских фракций или вовсе президентом или правительством.

Есть, однако, возможность, что после последних изменений в блоке управления внутренней политикой (профильным замглавы АП стал Сергей Кириенко, а его предшественник Вячеслав Володин получил пост спикера Госдумы) практика проведения столь важных политических решений изменилась, так что, по какой-то причине, проще вносить такого рода инициативы через депутатов ЛДПР. Вероятность такого развития событий, конечно, мизерная, но тема президентских выборов в посоеденее время настолько широко обсуждается, что не обратить внимание на инициативу ЛДПР было сложно.

В.Жириновский в Госдуме. / duma.gov.ru

Тут можно вспомнить не только выступление Владимира Жириновского. Оппозиционный политик Алексей Навальный еще в конце прошлого года заявил, что собирается участвовать в выборах 2018 года. Его партию, правда, Минюст так и не зарегистрировал, так что Навальный рассчитывает исключительно на сбор подписей и самовыдвижение.

Все это происходит на фоне медленной подготовки Кремля к выборам. В теории «вести» кампанию, по должности, должен Сергей Кириенко — но пока никакой особой активности с его стороны не заметно. Он изредка появляется на публичных мероприятиях, назначает все новых членов своей команды, но пока не видно, чтобы в АП создавали предвыборный штаб или хотя бы что-то на его подобие.