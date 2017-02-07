В Астрахани вынесен первый в России приговор по обвинению в недоносительстве. Кировский районный суд города признал жителя Астрахани Улукбека Гафурова виновным в несообщении о преступлении и приговорил его к штрафу в 70 тысяч рублей.

«Гафуров признан виновным по ст. 205.6 УК РФ (несообщение о преступлении) и приговорен к штрафу в 70 тыс. рублей. Установлено, что он, обладая достоверной информацией о том, что его знакомый прошел подготовку в лагере боевиков, а позже воевал на стороне террористов, не сообщил об этом в правоохранительные органы», – приводит информационное агентство «Интерфакс» уточнения представителя областной прокуратуры Юлии Свитиной.

Дело в отношении Гафурова возбудили по материалам управления ФСБ Астраханской области. По данным прокуратуры, Гафуров не сообщил в правоохранительные органы о своем знакомом, гражданине Киргизии Равшане Акбарове, которого в декабре 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал виновным по обвинению в участии в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом.

Заседание антитеррористической комиссии. Астрахань, 2016 mptpr.astrobl.ru

Положение о наказании за недоносительство вступило в силу в рамках поправок, внесенных в ряд законов по инициативе депутата Ирины Яровой и получивших название «пакета Яровой». Некоторые поправки из этого пакета, и, в частности, поправки о недоносительстве, по мнению экспертов, представляют собой определенную опасность, так как могут трактоваться достаточно широко и сделаться поводом для привлечения к уголовной ответственности чуть ли не любого гражданина.

Ирина Яровая Совет Федерации

«Уголовная ответственность за недоносительство – очень спорное нововведение в российском законодательстве. Совершенно непонятно, как именно следствие будет доказывать то, что обвиняемый действительно знал о готовящемся преступлении, а также в какой степени человек должен быть уверен в том, что готовится преступление, чтобы идти в правоохранительные органы.

Осложняет ситуацию и то, что направлено это нововведение на борьбу с терроризмом (статья 205.6 УК РФ предусматривает ответственность за несообщение о преступлении террористической направленности), а в этой области всегда есть вероятность перегибов.

Без проработки вопросов реализации нормы может получиться так, что люди будут доносить на всех своих знакомых, обладающих крайними взглядами, либо, наоборот, к ответственности будут привлекаться все близкие знакомые осужденных в терроризме только на основании факта их общения. При таком раскладе новая норма уголовного законодательства принесет больше вреда, чем пользы, – так прокомментировал для «Полит.ру.» ситуацию адвокат Виктор Наумов.

«Согласно ст.205.6 УК РФ несообщение в органы власти, уполномоченные рассматривать сообщения о преступлении, о лице (лицах), которое по достоверно известным сведениям готовит, совершает или совершило хотя бы одно из преступлений, предусмотренных статьями 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 и 361 УК РФ наказывается штрафом в размере до ста тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо принудительными работами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок. В соответствии с примечаниями к статье, лицо не подлежит уголовной ответственности за несообщение о подготовке или совершении преступления его супругом или близким родственником.

С моей точки зрения, конечно же, есть риски, что статья будет трактоваться слишком широко и фактически любого человека можно будет привлечь к ответственности, если на него донесли. Другое дело, что для привлечения лица к уголовной ответственности все-таки должна быть доказательственная база.

Безусловно, практика покажет, какая именно доказательственная база должна будет собрана для привлечения лица к ответственности по данной статье, но на данный момент, полагаю, что есть все основания для обеспокоенности, что статья может быть применена к широкому кругу лиц по одному заявлению.

Анна Бутырина advocat-butyrina.ru

Фактически, если у человека, есть предположения, что кто-то готовится к совершению преступления, он обязан заявить об этом в правоохранительные органы. В противном случае, каждого могут привлечь к ответственности, за исключением несообщения в отношении близких родственников», – пояснила вопрос для «Полит.ру» председатель Московской городской коллегии адвокатов Анна Бутырина.

В социальных сетях поправка к статье 205 УК РФ, получившая неофициальное название «закон Павлика Морозова» по имени мальчика, которого в советские времена ставили в пример детям в качестве образца идеологически правильных взглядов (мальчик, согласно официальной версии, донес, что его отец прячет зерно) вызвала бурную реакцию. После первых же сообщений о возбуждении дела о недоносительстве пользователи соцсетей заговорили, что происходящее в стране напоминает времена гражданской войны или даже 1937 год (традиционно считающийся символом массовых репрессий).

Поправка из «пакета законов Яровой», благодаря которой стало возможно привлечение к уголовной ответственности за несообщение в правоохранительные органы информации о совершенном или готовящемся преступлении, действительно опасна, но опасны и все законы из «пакета Яровой». Такое мнение высказал тогда в беседе с «Полит.ру» Кирилл Коротеев, старший юрист правозащитного центра «Мемориал».

«Любая статья из «пакета Яровой» опасна – это, пожалуй, все, что сейчас можно сказать по этому поводу. Это действительно так. И, думаю, любая статья из этого пакета может использоваться широко. Что касается того, что сейчас говорят, будто вот вам снова 37 год... Ну, чтобы это был «снова 37 год», нужны расстрелы, а их все-таки пока нет. Так что нет, это не одно и то же», – объяснил он, комментируя вопрос об опасности чрезмерно широкого применения этой статьи.