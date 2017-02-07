Во вторник пришла новость о второй подряд отставке главы региона — на этот раз пришла очередь главы Бурятии Вячеслава Наговицына. Его и ранее называли как человека, который, вполне вероятно, не пойдет на новый срок, так что в чем-то его отставка не новость. Зато теперь можно судить о том, как уходят главы регионов при Сергее Кириенко.

Раньше типовые сообщения об отставке губернаторов выглядели примерно так: на сайте Кремля появлялось сообщение о том, что Владимир Путин встретился со старым губернатором и с тем, кому он передает регион. Уходящий в отставку глава региона кратко отчитывался об успехах, новый губернатор получал от президента несколько наставлений. Все это иллюстрировали несколько протокольных фотографий. Конечно, были и исключения — когда губернатор узнавал о своей отставке, находясь в СИЗО.

Владимир Путин принимает оставку губернатора Омской области Виктора Назарова. 14 мая 2015 kremlin.ru

Теперь губернатор сообщает о своей добровольной отставке коллегам и журналистам, находясь у себя в регионе. Только после этого появляется сообщение о том, что президент назначил нового врио главы региона.

По сути разница не очень большая — решение как принималось, так и принимается в Москве. Но для Сергея Кириенко, который по должности, отвечает за подобные вещи, по всей видимости, важен стиль, хорошие манеры и сохранения лица подчиненных, пусть и покидающих свои посты. Вряд ли это утешит тех, кто за последние пару недель пять раз восстанавливал мемориал на месте убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, но для российской политической элиты уважительное отношения начальства к подчиненным пока не является условным рефлексом.

Справа: Сергей Кириенко на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека 8 декабря 2016 kremlin.ru

При этом, как показывает практика, пока российским губернаторам, сообщающим о своей отставке, сложно сформулировать какую-то действительно оригинальную мысль. Что Наговицын, что ушедший в отставку накануне глава Пермского края Виктор Басаргин, говорили о том, что новый губернатор должен освоится на своем посту перед сентябрьскими выборами.

Отличие Наговицына в том, что он, по его словам, хотел бы использовать свой потенциал именно сейчас и на государственной должности, чтобы приносить пользу и стране, и Бурятии. «У меня нет сейчас места, которое я бы мог назвать», — отметил Наговицын.

Также нельзя не обратить внимания на то, что в отставку уходят губернаторы, чьи полномочия истекают в этом году, то есть в их регионах в сентябре в любом случае прошли бы выборы.

Возможно, это указывает на то, что Москва старается перд президентскими выборами в лишний раз не «тормошить» местные элиты, в конечном счете это может привести к сбоям во время проведения президентской кампании.

В любом случае, по данным прессы, в отставку в ближайшие дни могут отправится еще несколько губернаторов. «Под пристальным наблюдением» находятся Карелия (Александр Худилайнен), Рязанская (Олег Ковалев), Свердловская (Евгений Куйвашев), Новгородская (Сергей Митин) и Ивановская (Павел Коньков) области. Времени на раздумья, впрочем, еще много: досрочные выборы можно объявить вплоть до июня, до этого момента всю процедуру замены губернатора можно провести достаточно быстро.