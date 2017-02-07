Полномочный представитель президента в федеральном округе – госслужащий, входящий в состав Администрации президента и представляющий главу государства в пределах округа. Он обязан обеспечивать реализацию конституционных полномочий президента на территории округа. Назначается президентом.

Редакция «Полит.ру» собрала сведения о том, кем стали представители президента в округах после отставки.

Институт полпредов президента в федеральных округах РФ был образован из института полпредов в регионах 13 мая 2000 года указом президента России Владимира Путина.

Институт полпредов президента в регионах действовал в России с 1991 года и являлся ключевым институтом президентского влияния в региональной политике. Полпреды осуществляли контроль за ситуацией в регионе, сообщали о ней федеральному центру и координировали деятельность других федеральных структур в регионах. При этом они не имели распорядительных полномочий.

После преобразования института полпредов президента в регионах в институт полпредов президента в создаваемых тогда федеральных округах количество полпредов сократилось до семи. Зато в субъектах федерации появился институт главных федеральных инспекторов, подчиненных полпредам (причем, как правило, наряду с главным федеральным инспектором в субъекте федерации назначается просто федеральный инспектор с более низким статусом).

В итоге каждый полпред стал отвечать за огромную территорию, но при этом получил и более высокий статус в политической системе (что означало непосредственные контакты с президентом, членство в Совете Безопасности и др.). При этом полпред в федеральном округе по-прежнему назначается президентом по представлению руководителя президентской администрации.

Владимир Путин с полпредами в федеральных округах. 2001 kremlin.ru

Задачи полпредов в связи с реформой были переформулированы и расширены: к функциям контроля практически за всеми властными структурами, координации работы федеральных органов исполнительной власти и функциям взаимодействия федеральных структур с региональными властями добавились и экономические функции. При этом деятельность института полпредов не предусмотрена Конституцией и не регулируется федеральными законами; она определяется указами президента и решениями президентской администрации.

Из семи первых полпредов, назначенных в 2000 году, пятеро имели отношение к силовым структурам (Казанцев, Пуликовский – к армии, Полтавченко, Черкесов – к госбезопасности, Латышев – к МВД), а гражданскими были лишь Кириенко и Драчевский. Из 13 назначенных в 2003-2009 годах шестеро были связана с силовиками (прокуроры Устинов и Коновалов, экс-сотрудники КГБ Рапота и Сафонов, сотрудник прокуратуры Ленинграда по надзору за деятельностью КГБ Винниченко, генерал армии Квашнин); семеро – Матвиенко, Клебанов, Яковлев, Козак, Исхаков, Сафонов и Ишаев были выходцами политической элиты – мэров, губернаторов, министров 1990-х годов.

Владимир Путин с полпредами Л. Драчевским, В. Черкесовым, К. Пуликовским и В. Казанцевым. 2000 год kremlin.ru

В период президентства Медведева доля гражданских среди полпредов увеличилась. И при Путине, и при Медведеве многие полпреды были связаны с Санкт-Петербургом.

С момента вступления в должность президента России Дмитрия Медведева, то есть с 7 мая 2008 г., полпреды в федеральных округах освобождались от должностей без каких-либо специальных правовых актов. При этом, в соответствии с Указом № 718 от 7 мая 2008 г., снятые с должности полпреды продолжали работать, пока не назначался преемник. В результате к настоящему времени в большинстве округов сменилось несколько полпредов. На этих должностях побывали десятки человек.

Центральный федеральный округ

Полтавченко Георгий Сергеевич (с мая 2000 г. по май 2012 г). – на должности полпреда работал с двумя президентами.

Как утверждала газета «Коммерсантъ», в округе, в особенности же в регионах Черноземья, Полтавченко запомнили как «системного», «сбалансированного» и влиятельного политика, которому в упрек ставили разве что его крайнюю непубличность и закрытость для СМИ. Именно при Полтавченко под патронатом полпредства в регионах ЦФО была создана сеть многофункциональных центров госуслуг.

Согласно отзывам глав регионов, Полтавченко «умел консолидировать губернаторов» и лоббировать крупные проекты в бизнесе. В то же время наблюдатели говорили о необходимости «более критичного подхода» к работе региональных лидеров со стороны полпреда.

Дмитрий Медведев, Георгий Полтавченко и Борис Громов. 2011 kremlin.ru

В августе 2011 года Полтавченко был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Санкт-Петербурга. Затем «Единая Россия» предложила его кандидатуру на должность губернатора, президент Медведев поддержал ее и внес в Законодательное Собрание для утверждения на посту губернатора. С 31 августа 2011 года, когда ЗакС наделило его соответствующими полномочиями, и до настоящего времени Полтавченко является губернатором Санкт-Петербурга.

Говорун Олег Маркович занимал пост полпреда с 6 сентября 2011 г. по 21 мая 2012 г, то есть около полугода. Оппозиция утверждала, что он назначен был только ради обеспечения нужного для «Единой России» итога выборов. «Это не политическая фигура, а человек, задание которого лечь костьми, но обеспечить результат», — заявлял газете «Коммерсантъ» сопредседатель ПАРНАС Владимир Рыжков.

21 мая 2012 года он был назначен министром регионального развития РФ. Однако уже 19 сентября того же года Говоруну был объявлен выговор (за срыв подготовки предложений по ускорению развития Сибири и Дальнего Востока), а 17 октября министр был отправлен в отставку.

Олег Говорун (в центре) на совещании по вопросам подготовки к отопительному сезону. 2011 kremlin.ru

По сведениям журнала Forbes, Говорун сам попросил об отставке после выговора. Информационное агентство РБК утверждало, что причиной ухода Говоруна мог быть конфликт с главой Федерального агентства по строительству и ЖКХ Владимиром Коганом, возникший из-за перераспределения между ведомствами бюджетных средств.

11 октября 2013 года Говорун был назначен начальником Управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Республикой Абхазия и Республикой Южная Осетия. Эту должность он занимает до сих пор.

Полпредом президента в ЦФО является Беглов Александр Дмитриевич (занимает пост с 23 мая 2012 г.).

Северо-Западный федеральный округ

Черкесов Виктор Васильевич (18 мая 2000 г. — 11 марта 2003 г.)

Владимир Путин представляет полпреда Виктора Черкесова губернаторам и руководителям законодательных собраний. 2000 kremlin.ru

На посту полпреда Черкесов не вел активной публичной деятельности, ограничившись протокольными встречами, совещаниями и приемами. Как отвечает газета «Московские новости», он избегал встреч с журналистами. Едва ли не больше всего он запомнился тем, что еще в конце 2000 года здание Дворца бракосочетаний на Петровской набережной Санкт-Петербурга было передано под резиденцию полпреда. Против передачи здания протестовали, но ничто, включая акцию невест в свадебных платьях, не подействовало.

11 марта 2003 года Черкесов был назначен председателем образованного тогда же Государственного комитета по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ (Госнаркоконтроль), в 2004 году переименованного в Федеральную службу по контролю за оборотом наркотиков (ФСКН). Оставался руководителем службы по 12 мая 2008 года; с 12 мая был назначен руководителем Федерального агентства по поставкам вооружения, военной, специальной техники и материальных средств (Рособоронпоставка).

11 июня 2010 года указом президента Медведева отправлен в отставку, причем, как писал журнал «Русский Newsweek», эта отставка «стала первым случаем, когда ближайший соратник Владимира Путина <…> уходит в никуда».

23 сентября 2011 года газета «Коммерсантъ» сообщила, что Черкесов вошёл в федеральный список КПРФ на выборах в Государственную думу. В настоящее время является депутатом Госдумы от КПРФ.

Матвиенко Валентина Ивановна (11 марта 2003 г. — 15 октября 2003 г.)

Политологи в основном сходились в том, что должность полпреда для Матвиенко была только промежуточным этапом на пути к посту губернатора Санкт-Петербурга. Ничем не прославившись в качестве полпреда, уже 24 июня 2003 года она заявила о намерении баллотироваться на этот пост.

Владимир Путин с полпредом в СЗФО Валентиной Матвиенко. Май 2003 kremlin.ru

21 сентября 2003 года Матвиенко приняла участие в первом туре досрочных выборов на пост губернатора Санкт-Петербурга, назначенных в связи с переводом Владимира Яковлева на должность зампредседателя правительства России. В этом туре она набрала 48,73 % голосов и вышла во второй тур. 5 октября победила во втором туре, набрав 63,12 % голосов (ее соперница Анна Маркова — 24,2 %) и стала губернатором. 20 декабря 2006 года была повторно назначена президентом на эту должность.

24 июня 2011 года глава Башкортостана Хамитов выдвинул идею о назначении Матвиенко председателем Совета Федерации. Ее кандидатуру поддержал президент Медведев. 31 августа она была назначена членом Совета Федерации — представителем от Санкт-Петербурга. 21 сентября 2011 года избрана 140 голосами (при 1 воздержавшемся) председателем Совета Федерации.

Это первый в истории России случай, когда такой пост заняла женщина. Правда, голосование было безальтернативным.

Матвиенко занимает пост спикера верхней палаты российского парламента до сих пор.

Клебанов Илья Иосифович (1 ноября 2003 г. — 6 сентября 2011 г.)

До назначения полпредом занимал должность министра промышленности, науки и технологий. Матвиенко горячо поддерживала его как преемника, подчеркивая, что Клебанов «очень хорошо знает округ, военно-промышленный комплекс, судостроение, Санкт-Петербург». «Он будет очень полезным для города в решении тех проблем, которые связаны с федеральным центром. Он хороший политик, взвешенный человек, обладает исключительно хорошими человеческими качествами», — приводила слова Матвиенко газета «Коммерсантъ».

Илья Клебанов (в центре) сопровождает Владимира Путина в поездке в Республику Коми. 2006 kremlin.ru

Клебанов действительно знал Петербург и в ктой или иной мере промышленность округа, так как в свое время (еще при президенте Ельцине) был директором Ленинградского оптико-механического объединения (ЛОМО). Тем не менее, на посту попреда он проявил себя с политической точки зрения не лучшим образом: в округе постоянно возникали проблемы у партии власти. Самым же громким скандалом стали выступления оппозиции в Калилнграде, где на улицы вышли тысячи людей, выступающих против экс-губернатора Георгия Бооса.

В связи с этим, а также с заявлениями самого Клебанова, что пришел на три-четыре года (СМИ утверждали, что он говорил об этом еще в момент назначения) слухи об уходе его с поста полпреда возникали регулярно с 2005 года. Однако со временем эти разговоры затихли, и к 2011 году источники газеты «Коммерсантъ» в полпредстве были убеждены, что перестановки произойдут не раньше мая 2012 года, то есть 60-летия Клебанова (на тот момент это был предельно допустимый возраст для госслужбы).

Однако 6 сентября 2011 года президент Медведев освободил Клебанова от должности полпреда. Причиной отставки называли переход на другую работу. В октябре 2011 года Клебанов стал председателем совета директоров компании ОАО «Совкомфлот», активы которого, как писали газеты, его семья приобрела, когда Клебанов был еще полпредом. Клебанов возглавляет совет директоров «Совкомфлота» до сих пор.

Винниченко Николай Александрович (6 сентября 2011 г — 11 марта 2013 г.)

Николай Винниченко, первоначально делавший карьеру в прокуратуре, работал в Северо-Западном полпредстве дважды: с 2001 по 2003 год он занимал пост главного федерального инспектора по Санкт-Петербургу (и находился под началом своих предшественников на посту полпреда Виктора Черкесова и Валентины Матвиенко). Позже отношения с Матвиенко у него ухудшились, но до открытого конфликта дело не дошло.

Полпреды Николай Винниченко и Александр Хлопонин. 2013 kremlin.ru

И сам пост полпреда, который он занял в 2011 году в Северо-Западном федеральном округе, для Винниченко был не первым: с 8 декабря 2008 года он являлся полномочным представителем президента в Уральском федеральном округе. Самым запомнившимся свершением тех лет стало строительство в Екатеринбурге специального дворца для полпредов.

Перевод Винниченко в СЗФО из УрФО политологи объясняли проблемами на выборах у партии власти в СЗФО и выступлениями калининградской оппозиции и расценивали этот перевод как аппаратную победу президента Медведева, который таким образом мог бы лучше контролировать важный для него округ, в том числе и политическую элиту Петербурга. Уход же Винниченко из Северо-Западного округа в 2013 году связывали с желанием президента Путина взять округ под свой контроль. Этим же объясняли назначение на его место Владимира Булавина, выходца из ФСБ.

27 марта 2013 года Совет Федерации назначил Винниченко на заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Этот пост он занимает до сих пор.

Булавин Владимир Иванович (11 марта 2013 г., № 189 — 28 июля 2016 г.)

Владимир Булавин работал в органах госбезопасности с 1977 года, а в 2006 году назначен заместителем директора ФСБ России — руководителем аппарата Национального антитеррористического комитета. Его назначение на пост полпреда воспринимали как следствие победы на выборах президента Путина и его стремления заменить своими людьми тех, кто занимал ряд ключевых позиций в период президентства Медведева.

Владимир Булавин. 2013 kremlin.ru

Ни о каких особенных реальных или так называемых достижениях Булавина за время пребывания в должности полпреда СМИ не сообщали. Однако его переход на другую работу рядом аналитиков также трактуется как признак доверия со стороны власти. 28 июля 2016 года распоряжением главы правительства России Булавин был назначен руководителем Федеральной таможенной службы. Назначение Булавина стало результатом дела Михальченко, которое вело ФСБ, заявил информационному агентству РБК собеседник, близкий к Кремлю.

Булавин занимает пост замглавы ФСБ до сих пор.

Сейчас полпредом президента в СЗФО является Цуканов Николай Николаевич (в этой должности с 28 июля 2016 г.).

Продолжение следует.