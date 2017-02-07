Новость дня

СМИ Бурятии активно комментируют добровольную отставку Вячеслава Наговицына с поста главы региона. Так, местный новостной портал БАБР отмечает, что это решение «стало неожиданным и для окружения пока еще действующего губернатора, и, судя по всему, для него самого».

Еще неделю назад Вячеслав Наговицын «вел активную пиар-кампанию, цель которой угадывалась безошибочно - переизбрание на пост главы республики», отмечает издание. А во время «прямой линии» в конце января губернатор допустил, что пойдет в качестве кандидата-самовыдвиженца на выборы в сентябре 2017 года.

«Стремительный запуск "предвыборки" правительством Наговицына и покупка им за счет бюджета половины телеканала АТВ наводит на мысль, что Вячеславу Наговицыну дали "зеленый свет" и разрешили пойти на третий срок – настолько он уверенно себя вел», - рассуждает БАБР, делая вывод, что причиной внезапной оставки, видимо, стало то, что «г-ну Наговицыну поступил недвусмысленный сигнал сверху».

Многие политики, журналисты и общественные деятели восприняли новость об отставке, по сообщениям прессы, «с нескрываемой радостью и даже некоторым злорадством». Так редактор одного известного местного СМИ предположил, что вечером в ресторанах Улан-Удэ будет аншлаг. Другой журналист предложил собраться в центре города и «отсалютовать» событие.

Но надо отметить, что про Наговицына говорили и хорошее. В частности, депутат Хурала Баир Цыренов заявил, что окончательную оценку работе Вячеслава Наговицына «даст история», но призвал отдать ему должное за то, что при нем «в республике был соблюдён межнациональный мир, общественный покой. И его команде удалось удерживать социально-экономическое положение в республике, чтобы не было резкого обнищания».

Журналист Аркадий Зарубин,подводя итоги правления Наговицына, резюмировал, что «У Наговицына были все шансы остаться положительным героем в истории Бурятии, но оказался слишком корыстным, трусливым, мягкотелым, попал под влияние далеко не лучшей части бурятского политического бомонда. Если бы не слушал дремучих, дуболомных, гребущих под себя носковых, гершевичей, егоровых, все было бы по-другому».

Антиновость дня

Карельский лагерь «Парк-отель «Сямозеро», где в июне 2016 года погибли 14 детей, заплатит по решению суда 2,2 млн рублей департаменту труда и социальной защиты населения города Москвы, который курировал организацию детского отдыха.

Арбитражный суд Москвы постановил взыскать с лагеря этот штраф «по государственному контракту».

Непонятная новость дня

В Омской области депутатам запретили нанимать в помощники родственников и свойственников. Соответствующий правовой акт инициировала местная прокуратура после того, как проведенная ей проверка деятельности помощников депутатов установила наличие конфликта интересов.

Прокурорская проверка.

Проверка показала, что у более чем десятка депутатов Омского городского совета помощниками работают их близкие родственники – у кого-то сын, у кого-то дочь, а сразу у пяти депутатов помощниками были их супруги. Зарплаты в размере 39 тысяч рублей им выплачивалась из бюджета города.

После проверок прокуратура разработала и направила в Омский городской совет проект поправок, которые запрещают назначать депутатам на должность помощников своих родственников и свойственников. Документ был принят во втором чтении, подписан мэром города Омска Вячеславом Двораковским и уже вступил в силу.

Ассорти

Одно из крупнейших предприятий Татарстана КамАЗ по итогам 2016 года смогло получить прибыль 339 млн рублей против убытка в 2 млрд рублей в 2015 году.

Выручка компании за минувший год выросла на 31% по сравнению с результатом 2015 года и достигла 127,2 млрд рублей. В 2016 году КамАЗ продал 34,5 тысяч грузовиков, что на 21% больше показателей года предыдущего.

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Нальчикский городской суд оправдал бывшего главу совета директоров ФК «Спартак-Нальчик» Андзора Белимготова по делу о многомиллионных хищениях при строительстве спортивных объектов. Следствие утверждало, что он заключил фиктивные договоры с коммерческими организациями о поставке для клуба спортивной экипировки и оборудования, а также два фиктивных договора на реконструкцию стадиона. Всего Белимготов был в середине 2015 года обвинен в хищениях более 85 млн рублей из бюджета Кабардино-Балкарии и до суда находился под домашним арестом.

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В Тольятти погиб журналист и магистр «Своей игры» Андрей Жданов. Тело 46-летнего журналиста сегодня утром обнаружила его мать, пришедшая навестить сына. По данным МВД по Самарской области, видимых признаков насильственной смерти на теле не обнаружено, обстоятельства гибели в настоящий момент уточняются.

Журналист Андрей Жданов. / ntv.ru

Андрей Жданов прославился на всю Россию успешным участием в телевикторине «Своя игра» на НТВ, где получил почетное звание магистра. Он снимался в 74 играх и одержал 49 побед, а в 2011 году выиграл автомобиль.

Много лет Андрей проработал редактором корпоративной газеты «Призыв» ОАО «Куйбышевазот». Полтора года назад он пережил трагедию - в августе 2015 года его жена Анна Жданова покончила с собой, выбросившись с высотного здания. В ее кармане была найдена предсмертная записка, в которой говорилось, что она не хочет жить, просит у близких прощения и просит никого в случившемся не винить. Близкие отмечали, что Андрей очень тяжело переживал смерть жены.