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07 февраля 2017, 08:55
инновации образование Сколково
Мария Блохина

В «Сколково» прошел «Навигатор инноватора»

Участники зимней школы в Сколково
Участники зимней школы в Сколково
Sk.ru

Завершилась очередная Зимняя школа Открытого университета Сколково «Навигатор инноватора». Всю прошлую неделю в Гиперкубе ИЦ «Сколково» 140 победителей и финалистов программы «УМНИК – 2016» принимали участие в уникальной образовательно-акселерационной программе, которая призвана помочь молодым талантам коммерциализировать идеи и в дальнейшем интегрировать их в программы институтов инновационного развития. В этот раз Зимняя школа ОтУС была организована Фондом «Сколково» и Фондом содействия инновациям при поддержке Российской венчурной компании и Университета ИТМО.

Программа этой школы была, как обычно, насыщенной и разнообразной. Иначе нельзя, ведь для участия были отобраны талантливые молодые ученые по пяти направлениям: информационные технологии, медицина будущего, современные материалы и технологии их создания, новые приборы и аппаратные комплексы, а также биотехнологии. Каждый день работы школы проводились лекции, которые читали основатели технологических стартапов, представители институтов развития и университетов, в том числе Открытого университета Сколково. Например, Василий Сартаков, выпускник ОтУС и основатель компании «Ксис Лабс», прочитал лекцию о феномене OpenSource (открытое программное обеспечение). Бывший директор Центра мобильных технологий Фонда «Сколково» Василий Рыжонков рассказал историю инноваций и инноваторов, а Евгения Русских из ОтУС — об инновационной экосистеме и возможностях технологических проектов.

Около половины программы было посвящено развитию бизнес-составляющей проектов: их коммерциализации, поиску конкурентов, выведению проектов на рынок. В этот раз в качестве одной из задач школы ставилось формирование у участников понимания навыков и компетенций, необходимых для дальнейшей коммерциализации результатов исследовательской деятельности. К тому же, для молодых инноваторов была выстроена навигация по возможным вариантам сотрудничества с инновационным центром «Сколково», Фондом содействия инновациям и институтами развития. 

В первый же день школы все участники поделились на команды и каждый день по несколько часов работали в группах над учебными проектами. Каждая команда получила в качестве учебных заданий описание технологии из реальных проектов выпускников ОтУС (например, технология производства тонкопленочных дактилоскопических сенсоров от  «ТоПЭл, сервис спутниковых снимков «ИмэджЭйри», ветрогенератор на эффекте Магнуса от одноименной компании).  В течение недели команды готовились к представлению проектов, а в пятницу состоялась их защита – в формате трехминутных питч-презентации. Они применяли те знания, которые приобрели за неделю обучения в Зимней школе и вполне уверенно говорили не только об инновациях, но и о рынках, целевой аудитории, инвестициях и прогнозируемой прибыли.

В учебном режиме участники школы представляли технологии из области энергоэффективности, медицинских технологий, сельского хозяйства и компьютерных технологий. Команды EPIC, Доктор Фангус, Eco Pro и Тритикум презентовали технологии по повышению эффективности предприятий сельского хозяйства, iBolit, SmartHeart, Heart Pearls и LifeLine — для своевременной диагностики и назначения профилактики болезней сердца. Две команды рассказывали о вариантах использования эффекта Магнуса для решения проблемы электрификации удаленных населенных пунктов, еще две — об улучшения зарядных устройств. Spark Industries презентовала теплоэлектрические батареи для бионических протезов, команда «Металлист» – универсальное зарядное устройство.

Также участники школы отрабатывали командную работу и мастерство презентации на проекте «Невидимый хранитель», позволяющем отслеживать перемещения ребенка его родителям и школе, проектах, превращающих фото Земли со спутников в различные сервисы, разработках для интернет-торговли и других. 

Победители получат дальнейшую менторскую поддержку от СЕО Quantum-Cure, Inc. Алекса Косика, бизнес-инкубатора ИТМО и Фонда содействия инновациям предоставит менторскую поддержку проекту Chimera-band. Три команды были приглашены на Startup-Village.

Международный эксперт в области бренд-стратегий, развития организации и маркетинга отношений Сергей Митрофанов читал на Зимней школе лекции, а также принимал активное участие в обсуждении каждого проекта. Команде Smarket повезло, по итогам питч-сессии, он станет их ментором. «Буду бить аккуратно, но сильно», — с улыбкой предупредил Митрофанов.

Заместитель исполнительного директора Открытого университета Сколково Екатерина Морозова в беседе с «Полит.ру» рассказала, что это уже десятая школа, которую провел ОтУС, и все они были по-своему уникальны и не похожи друг на друга: «У нас каждый раз очень разная программа, и совершенно разные участники. Специфика наших школ состоит в том, что это не серии каких-то мероприятий, нацеленных на то, чтобы взять группу людей или фиксированный набор задач и в течение десяти школ его прорабатывать, удерживаясь в каких-то понятных рамках. Каждая наша школа — это уникальный проект, и каждый раз задача новой школы берется из того, что наиболее актуально здесь и сейчас для развития российского общества и системы инноваций в России».

«Когда мы выбирали тему десятой, юбилейной школы, для нас большим внутренним вызовом было научиться на школах договариваться не между нами — участниками и преподавателями — о том, что мы будем делать, а договориться с коллегами из другого института развития, что мы могли бы делать именно с ними. Поэтому когда мы решили с Фондом содействия инновациям, что школу делаем вместе, они дают нам на эту школу людей, а мы готовим образовательную программу, то это было только началом большой работы. Нам нужно было заново понять, кто такие УМНИКи, какая программа нужна именно для них, с какими проблемами сталкиваются эти ребята и эти проекты», — рассказала Екатерина Морозова.

«Нельзя сказать, что наши школы эволюционировали. Каждая школа — это мини-революция, которая происходит вокруг уникальной задачи, то есть каждый раз мы делаем что-то принципиально новое. Но что остается важным, и что мы стараемся удерживать, — это качество организации школы. Нам очень важно, чтобы люди каждый раз, приезжая на наши мероприятия, чувствовали себя все более комфортно, были сосредоточены и способны за счет программы получить для себя что-то новое и полезное. Поэтому эволюция заключается в росте качества работы с участниками»,  — поделилась Морозова. 

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