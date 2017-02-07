Топ новостей 7 февраля

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня губернатор Бурятии объявил об уходе в отставку, затраты на поход российских кораблей в Сирию оценили в 10 млрд рублей, а в правительстве и Думе отказались от идеи прекращения бесплатной приватизации жилья.

Вячеслав Наговицын подал в отставку с поста главы Республики Бурятия. Возглавлявший Бурятию с 2007 года Наговицын назвал свое решение обдуманным: «Это был очень обдуманный с моей стороны шаг, и никто меня к этому решению не подталкивал». При этом он подчеркнул, что не собирается идти на третий срок.

Алексей Цыденов исполняющий обязанности главы Бурятии.

Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении замминистра транспорта Алексея Цыденова исполняющим обязанности главы Бурятии. Также глава государства встретился с Цыденовым, отметив, что этот чиновник начинал карьеру на Дальнем Востоке, поэтому хорошо знаком с ситуацией в республике Бурятия.

Тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Флота Советского Союза Кузнецов"

Операция российской корабельной группы во главе с авианосцем «Адмирал Кузнецов» у берегов Сирии обошлась бюджету РФ в сумму от 7,5 млрд до 10 млрд рублей. Речь идет о стоимости двух потерянных боевых самолетов, упавших вблизи авианосца (от 4,5 млрд до 6,7 млрд), расходах на топливо (от 1,1 млрд до 1,5 млрд), боевые вылеты авиации (1,47 млрд), питание военных (от 306,4 млн до 325,5 млн) и боевые надбавки военнослужащим (38,3 млн рублей).

Герой анекдотов «Адмирал Кузнецов» надымил на 7,5 млрд рублей https://t.co/QcJdcJDi67 — ЦУР (@tzurrealism) 7 февраля 2017 г.

Пресс-секретарь премьер-министра РФ Дмитрия Медведева Наталья Тимакова подтвердила отказ российского правительства от идеи ограничения сроков бесплатной приватизации жилья. Тимакова отметила: «Вчера на совещании премьер-министр Дмитрий Медведев предложил законодательно закрепить отказ от ограничения сроков бесплатной приватизации. Присутствовавшие на совещании члены фракции "Единой России" и профильные министры эту идею премьер-министра поддержали».

ВКС России. / mil.ru

В России началась внезапная проверка Воздушно-космических сил (ВКС), сообщил министр обороны Сергей Шойгу. Проверка проходит по решению президента РФ Владимира Путина, отметил генерал.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России договорилась с сотовыми операторами об отмене роуминга внутри страны к концу 2017 года. Речь идет как о национальном роуминге, при котором абонент находится в регионе, где нет сети его оператора, так и и о внутрисетевом роуминге, когда наценка идет за сам факт перемещения абонента по стране.

Правозащитная организация Amnesty International обнародовала доклад, в котором сообщается о массовых казнях в сирийской правительственной тюрьме «Сайедная» близ Дамаска. Документ базируется на показаниях десятков бывших охранников, судей, адвокатов, а также освобожденных заключенных. Отмечается, что в 2011-2015 годах в тюрьме происходили массовые казни людей через повешенье. Были казнены 13 тысяч человек.

Сервера для хранения данных. / pixabay.com

Президент России Владимир Путин при подписании так называемого «пакета Яровой» поручил российскому правительству оказать операторам связи поддержку с «учетом необходимости недопущения роста тарифов на услуги связи выше уровня инфляции». По утверждению СМИ, информация об этом поручении была на официальном портале правовой информации, однако к вечеру 6 февраля все комментарии Минкомсвязи со ссылками на закрытое поручение президента были удалены с портала.

МНОГОХОДОВОЧКА

• Россия сократит на 19 млрд расходы на науку

• Путин распорядился компенсировать убытки сотовым операторам от закона Яровой — Сталингулаг (@StalinGulag) 7 февраля 2017 г.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) оставила в силе дисквалификацию Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА), что означает продление запрета российским легкоатлетам участвовать в соревнованиях, проходящих под эгидой IAAF.

В Кремле готовы дождаться извинений от журналиста Fox News Билла О'Райли, заявившего, что президент России Владимир Путин «убийца», даже если эти извинения будут принесены в 2023 году. Об этом сообщил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

В Кремле готовы терпеливо ждать извинений журналиста Fox News в 2023 годуhttps://t.co/aZSSQFyTo1 pic.twitter.com/hOZVIocfNg — Лентач (@oldLentach) 7 февраля 2017 г.