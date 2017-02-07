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07 февраля 2017, 16:53
ВКС Владимир Путин Минобороны Сергей Шойгу
Симон Жаворонков

Внезапная проверка

ВКС России.
ВКС России.
Министерство обороны РФ

Министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу на сегодняшнем совещании объявил о начале внезапной проверки Воздушно-космических сил (ВКС) России по решению президента Владимира Путина. «Сегодня в соответствии с решением Верховного главнокомандующего Вооруженными силами для оценки готовности органов военного управления и войск для выполнения учебно-боевых задач начата внезапная проверка Воздушно-космических сил», — заявил министр.

С 9 утра по Москве органы военного управления, соединения и воинские части уже начали приводиться в высшую степень боевой готовности. «При проверке особое внимание необходимо уделить состоянию боевого дежурства, развертыванию систем противовоздушной обороны на военное время и готовности авиационных группировок к отражению агрессии»,— отметил министр.

Также Шойгу распорядился обеспечить во время проверки строгое соблюдение требований безопасности, а также исключить нанесение ущерба государственной собственности и не допустить отрицательного воздействия на природную среду.

 
Министр обороны РФ Сергей Шойгу в Национальном Центре управления обороной

В Кремле пояснили, что внезапные проверки боеготовности Воздушно-космических сил России хорошо зарекомендовали себя и будут продолжены. «Неоднократно сам президент и министр обороны говорили, что эта практика будет продолжаться, ибо она себя весьма позитивно зарекомендовала с точки зрения поддержания надлежащего уровня обороноспособности наших Вооруженных сил», — пояснил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Первые кадры с учения уже опубликовал канал Минобороны «Звезда». Ничего сверхинтересного там, правда, не видно.

Характерно, что сейчас готовность Воздушно-космических сил к ведению боевых действий проверяется и без внезапных проверок — именно этот род войск составляет костяк российской группировки в Сирии.

Дальние бомбардировщики-ракетоносцы Ту-22М3 нанесли удар по объектам исламистов в районе города Аль-Маядин сирийской провинции Дейр-эз-Зор, об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Минобороны. Самолеты поразили крупные склады боеприпасов и вооружения террористической группировки «Исламское государство» (организация запрещена в РФ) .

 
Ту22М3 / mil.ru

«Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ», — сказано в сообщении. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей. На прошлой неделе, 3 февраля, стало известно, что самолеты дальней авиации Ту-22М3 совершили боевой вылет, стартовав с аэродрома базирования на территории России. Прикрытие осуществляли истребители Су-30СМ и Су-35С с аэродрома Хмеймим в Сирии. После выполнения боевой задачи все самолеты Ту-22М3 вернулись в Россию. «Целями для поражения стали выявленные крупные склады боеприпасов и вооружения террористов ИГИЛ», — говорилось в сообщении Министерства обороны. Отмечается, что средства объективного контроля зафиксировали поражение всех назначенных целей.

26 января сообщалось, что российская авиагруппа в Сирии и самолеты ВВС Турции в ходе совместной воздушной операции против запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» уничтожили три пункта управления и узлов связи боевиков в районе Эль-Баба в сирийской провинции Алеппо.

Предыдущая крупная внезапная проверка вооруженных сил, напомним, произошла в августе 2016 года. Всего были задействованы силы трех военных округов, Черноморского флота и Каспийской флотилии, а также десантные подразделения. Тогда недовольство проверкой все равно высказали в Литве, Польше и на Украине — в основном в связи с тем, что упор был сделан на юго-западном направлении, фактически это стали первые общевойсковые учения на этом направлении с момента присоединения Крыма к России.

Практика внезапных проверок боевой готовности вооруженных сил, напомним, была возобновлена в 2013 году. В их рамках проводятся масштабные учения оперативно-стратегического уровня, задействованы бывают силы целого военного округа с привлечением авиации и флота.

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