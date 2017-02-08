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08 февраля 2017, 14:03
выборы губернаторов регионы Сергей Кириенко
Василий Измайлов

Кириенко и силовики. Продолжение

Сергей Кириенко
Сергей Кириенко
Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Ряд руководителей российских регионов объявили о досрочной отставке: первым это сделал губернатор Пермского края Виктор Басаргин, за ним последовал глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын. Эти отставки в определенной мере позволяют судить о том, какие шаги предпринимает и намерена предпринимать команда Сергея Кириенко в преддверие президентских выборов. Такое мнение высказал аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов.

«Чем дальше, тем веселее, точнее – понятнее. Мы долго думали, какие шаги будет предпринимать команда Кириенко, что она будет делать – и теперь, кажется, понимаем. При этом что мне, как обозревателю, особенно приятно, – так это то, что сбывается какая-то часть, условно говоря, «предсказаний».

Если помните, в конце прошлого года мы размышляли о том, что наиболее вероятной тактикой команды Кириенко станет инициация возможно большего числа досрочных выборов. Тогда это объяснялось, прежде всего, особенностью технологической части команды и желанием правильным образом распорядиться административным ресурсом как  целях электоральной управляемости, так и в несколько более прагматичных целях. Что это за цели, догадаться нетрудно, но дело не в этом. Дело в том, что сейчас мы наблюдаем отставки глав регионов, частично ожидаемые, частично нет.

Мы знаем, что существуют разного рода «кремлевские рейтинги», и приблизительно понимаем, какие люди находятся в верхней их части (то есть, кому ничего не угрожает), а какие – в нижней (то есть, кому грозит отставка). И, в общем, все то, что мы сейчас видим, довольно логично. Но, как известно, любое решение имеет свои положительные и отрицательные стороны. С этой точки зрения, наверное, и следует анализировать ситуацию, которая складывается.

 
Заседание Государственного Совета
kremlin.ru

Являются ли отставки губернаторов необходимыми в сложившейся ситуации? Я думаю, что нет. Конечно, можно долго рассуждать о том, насколько позиция того или иного губернатора влияет на позицию первого лица государства. Ведь совершенно очевидно, что речь идет уже о выборах первого лица в марте 2018 года, а происходящее сейчас является только элементом и прелюдией к главному событию последнего вектора. Но прямой корреляции в рейтингах между главой региона и руководителем государства нет, что бы там ни говорили разного рода социологи или околосоциологи.

Иное дело – что нельзя на территории допускать вещей, которые как-то уже совсем опускают электоральный рейтинг власти как таковой в «красную» часть ожиданий. Тем не менее, совершенно очевидно, что если до этого четыре года, допустим, хотя бы Худилайнену в Карелии можно было делать то-то и то-то и не делать того-то и того-то, чтобы это должным образом сказывалось на авторитете власти, то можно было бы подождать еще некоторое время. Подождать – с тем, чтобы выборы главы региона попали прямо под выборы президента.

 
Митинг с требованием отставки губернатора Александра Худилайнена. 2015
emisarsvobod.dreamwidth.org

Такой была излюбленная тактика предыдущей команды; она заключалась в стремлении совмещать малое и большое – именно с тем, чтобы «вытаскивать» большое на малом. Это разумно (не говорю, что всегда, но в целом разумно). Тем не менее, команда Сергея Владиленовича Кириенко решила пойти другим путем.

Тут можно сделать лирическое отступление. У нас любят говорить, что на смену команды Володина пришла команда технократов. Здесь, в принципе, конечно, можно посмеиваться, но можно занять и другую позицию и задаться вопросом, что такое технократы и в чем проявляется технократизм тех ли иных решений, принимаемых с помощью команды Кириенко. Я полагаю, что в данном случае мы имеем дело с классическим примером того, что нашли коллеги называют технократизмом.

С точки зрения глобальной задачи, которая заключается в укреплении легитимности первого лица, последовательном повышении явки, необходимо заручиться лояльностью всех тех регионов, где намечаются потенциальные очаги нелояльности. Это такая, что называется, «электоральная зачистка». Но совершенно очевидно, что реальная политика – не таблица умножения, и совершенно очевидно, что обеспечение лояльности на полгода-год до выборов с помощью новых людей не решает автоматически проблемы, которая стоит перед внутриполитическим блоком АП.

Поскольку если условный новый глава Пермского края или условный новый глава Бурятии – молодые люди, хорошо выглядящие, с определенным, технологическим, извините за отложенную тавтологию, прошлым – появляются, в течение полугода ездят по региону и агитируют за первое лицо, говоря: «Подождите, выберите его и меня, и скоро вам, бабоньки, всего вдоволь будет», то это одна история. Они ведь в известном смысле ни за что не отвечают. И правильно не отвечают, потому что ответственная политика – это нечто существующее только в воспаленном воображении идеалистов, а вот с точки зрения реальной политики, безответственной, это очень правильный ход! В нем много плюсов и почти нет минусов – за исключением того, что новый губернатор, так сказать, «намазывает» себя на рейтинг первого лица. Но у нового губернатора нет антирейтинга, поэтому никто ничего не теряет.

Совершенно другая история получается, когда губернатор уже похозяйствовал и уже понял: вот эта местная группа влияния работает на него, а другая – против, и уже начинается первый раскол. Да, конечно, с точки зрения глобальных результатов, особенно в той ситуации, в которой мы пока находимся, это не должно сказаться на итогах значимо. Но совершенно очевидно, что управляемость процесса в этом случае ослабляется.

И здесь мы возвращаемся к тому, о чем говорили в самом начале деяний Кириенко: что административная слабость Сергея Владиленовича – это во многом, если не в определяющем, слабость силовая.

 
Оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
kremlin.ru

Мы не знаем, как назначали главу Пермского края. Но те люди, которые утверждают, что знают, рассказывают, будто Кириенко в части своего кандидата (господина Фролова, если не ошибаюсь) якобы был опережаем силовым блоком, который прекрасно поставил на этот пост Решетина. Да, понятно, что все было не так; да, понятно, что я утрирую и что, скорее всего, все эти слухи, исходящие от анонимных комментаторов в Telegram вообще не соответствуют действительности. Но речь идет именно о некотором глобальном представлении. И, безусловно, о неполной встроенности Кириенко в силовую вертикаль, которая сегодня является одним из самых значимых властных элементов.

С чего мы начали разговор на эту тему? Мы начали с того, что вынесенные на полгода вперед губернаторские выборы странным образом нельзя совместить с президентскими. Да, мы очень хорошо понимаем, что вынесенные выборы – это странно, потому что существует Единый день голосования. Однако мы понимаем, и что законодательство Российской Федерации очень гибко и что при желании все можно прекрасно совместить. И мы понимаем, что эти вынесенные выборы могут состояться и успешно реализовываться только при глубокой координации внутриполитического и силового крыла власти.

Иными словами, первые же региональные недовольства, которые проявятся очень скоро, практически перед первыми же назначениями и подписанием первых указов в той же Бурятии, том же Пермском крае или условной Белгородской области или другом регионе, о котором мы скоро узнаем, – так вот, все эти события должны быть немедленно отрефлексированы силовым блоком. И лояльность недовольных должна обеспечиваться в установленном законом порядке, но, тем не менее, с помощью властных сил существенно более широких, нежели собственно внутриполитическое управление.

Мы не открываем никаких Америк – по сути, так происходит почти всегда. Однако я считаю необходимым сделать акцент на этом моменте, поскольку именно это соображение свидетельствует о формировании реальной конфигурации властных действий, и является постоянным эхом каждой рефлексии, накладываемой на те или иные внутриполитические решения.

Мудрые люди рассказывали, что Вячеслав Викторович Володин очень хорошо понимал свою слабость, которая состояла в его неинтегрированности в силовые команды, и пытался разными образами выстраивать тактические союзы, которые позволяли бы ему в той или иной форме заручиться поддержкой того или иного силового крыла. По большому счету, это ему не удалось. А как в этой ситуации будет поступать Сергей Владиленович Кириенко, пока неясно. Ясно другое: первые шаги, которые предпринимает технологическая команда нового созыва, являются в известном смысле шагами в том же направлении, в котором шло движение и раньше.

 
Вячеслав Володин и Сергей Иванов
kremlin.ru

Это и хорошо, и плохо. Это преемственность и трезвомыслие, с одной стороны, – и некоторая адаптивная прагматика с другой. Чего в этом больше, позитивного или негативного, мы сегодня сказать не можем. Пока мы только констатируем, что это так.

P.S.

Не могу удержаться, поскольку редко приходится получать удовольствие от размышлений коллег. Хотел бы обратить внимание читателей на Глеба Кузнецова, которого называют куратором политического процесса в Свердловской области и одним из самых близких к новой команде политических технологов. Очень порадовал его комментарий, посвященный отставке Басаргина – давненько не приходилось читать ничего такого же трезвого, разумного и ироничного. Наличие таких людей в команде нового куратора внутриполитического управления вызывает, во-первых, интерес, а во-вторых, надежды на то, что дело будет двигаться в правильном направлении.

Вот мы высказывали некоторый скепсис в отношении фигуры Харичева, высказывали сомнения в его отношении – и пока мы только ругали, нас могли бы упрекнуть в том, что мы занимаем однобокую позицию. Сейчас мы честно хвалим Глеба Кузнецова – что говорит о том, что мы стараемся непредвзято подходить к фактам, которые предоставляет нам действительность», – сказал Василий Измайлов.

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