«Единая Россия» продолжает претворять в жизнь решения январского съезда партии. Одна из звучавших на съезде тем — актуализация партийных проектов, считается, что они могут помочь «Единой России» достучаться до сердец избирателей. Оказалось, однако, что проектов этих слишком много, так что от некоторых придется избавиться.

Сейчас на сайте «Единой России» рассказывается о 39 партийных проектах. О том, что президиум генсовета готовится закрыть часть из них пишет во вторник РБК со ссылкой на свои источники в «Единой России».

В частности, речь идет о закрытии проектов «Открытая власть», «Санкт-Петербург — морская столица России», «Урал промышленный — Урал полярный» и т. д.

Но самый громкий проект, который находится под угрозой закрытия — это проект «Чистая вода». В 2006 году он был инициирован Борисом Грызловым, который тогда занимал пост спикера Государственной Думы. В качестве главной задачи называлось «улучшение качества питьевой воды для населения». Но популярность проект завоевал в 2009 году, когда выяснилось, что воду предполагается очищать фильтрами компании академика РАЕН Виктора Петрика «Золотая формула», причем соавторами патента, на основе которых были созданы фильтры, были Петрик и Грызлов. Заявлялось, что фильтры позволят сделать питьевой даже радиоактивную воду.

Виктор Петрик Радио Свобода

После того, как в прессе были поставлены под сомнение изобретения Петрика и Грызлова, была создана комиссия РАН «по проведению экспертизы работ Петрика В.И.». Члены комиссии пришли к выводу, что ни о каком научном открытии речи не идет. «Деятельность г-на В.И. Петрика лежит не в сфере науки, а в сфере бизнеса и изобретательства», — говорилось в заключении комиссии, опубликованном 21 апреля 2010 года. «Предложение и патент на очистку тяжелой воды от трития с использованием магнитного изотопного эффекта не могут быть реализованы, так как основаны на неверном представлении о свойствах ядер водорода, дейтерия и трития», — говорилось в заключении комиссии.

По мнению Грызлова, критики его программы «сознательно или втемную работают на те силы, которые не хотят, чтобы наши граждане жили долго и качественно, не хотят видеть нашу страну среди первых мировых держав». В итоге в конце 2010 года правительство, которое тогда возглавлял Владимир Путин, утвердило федеральную целевую программу «Чистая вода» на 2011–2017 годы. Из федерального бюджета на ФЦП выделялось 9 млрд рублей, весь ее бюджет должен был составить 331,8 млрд.

Экологическая эстафета "Живи, родник!" в рамках программы "Чистая вода". Башкирия, 2016 ЕР

В партии говорят, что эти проекты завершаются «в связи с истечением срока реализации» или, как в случае с «Чистой водой», в связи с приятием соответствующей ФЦП. Фактически, однако, признается, что с помощью этих проектов не удалось привлечь избирателей или сторонников.

Впрочем, единороссы будут не только закрывать старые проекты, но и запускать новые, которые должны отвечать на запросы граждан. Например, собеседники РБК в партии рассказали о проектах «Городская среда», «Парки малых городов», «Местный дом культуры», «Театры малых городов». Ранее уже сообщалось, что на проект «Городская среда» планируется выделить из бюджета 20 млрд рублей, а на «Парки малых городов» — 500 млн рублей.

Напомним, на съезде «Единой России» в генсовет партии впервые вошел федеральный министр, глава Минстроя Михаил Мень. Считается, что именно возглавляемое им министерство «должно быть основным оператором» проектов «Единой России» «Городская среда» и «Парки малых городов», направленных на благоустройство территорий.