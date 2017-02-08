8 февраля, в среду, состоится заседание Арбиртражного суда г. Москвы по делу Европейского университета в Санкт-Петербурге против Рособрнадзора. Последний пытается приостановить лицензию одного из ведущих российских центров образования, науки, экспертизы и просвещения в сфере социогуманитарных дисциплин, лидера Мониторинга эффективности образовательных учреждений Минобрнауки 2016 года.

Краткая история новых атак на Университет, не закончившихся, несмотря на поручение президента РФ, описана в предшествующих материалах:

Претензии Рособрнадзора

Набор якобы не устраненных нарушений, на основании которых Рособрнадзор принял приостановленное судом решение о приостановке лицензии ректор ЕУСПб Олег Хархордин описал «Полит.ру» в интервью так:

«С большим трудом мы получили совсем недавно документ о том, что же еще осталось, на взгляд Рособрнадзора неустраненным. Это четыре пункта. Во-первых, якобы недостаточное количество преподавателей-практиков по направлению подготовки “Социология”, хотя мы представили документы о преподавании у нас сотрудников Социологического института РАН и Центра независимых социологических исследований. Во-вторых, была та же самая претензия и по политологии, хотя был представлен документ о многие годы работающей у нас сотруднице ИМЭМО РАН. Кто же может быть представителем практической политической науки, если не представитель одного из крупнейших наших think-tank’ов в этой области?

Третий пункт претензий касался отсутствия документов о переаттестации. Но вопрос в том, что, в отличие от многих государственных учреждений, у нас негарантированное финансирование, поэтому контракты срочные. А требование регулярной переаттестации относится российским законодательством к бессрочным. При перезаключении контракта и так проводится проверка квалификации.

Четвертый пункт касался отсутствия спортзала. Но российское законодательство предусматривает физкультуру в качестве обязательного предмета только для программ бакалавриата и специалитета. А у нас эти программы отсутствуют. Магистратура и аспирантура этого не содержат.

Проверяющие настаивали, что Положение о лицензировании требует наличия спортзала все равно, так как это нужно для профилактики здоровья студентов. Потому мы в итоге даже арендовали спортзал и предоставили документы об этом. Но тогда у проверяющих возник вопрос, почему адрес арендованного спортзала не внесен в нашу образовательную лицензию, хотя внесение туда длится досаточно долгое время, а нам дали на устранение 10 дней, и вносит адрес в лицензию сам Рособрнадзор. Похоже на классическую “Уловку 22”.

Впрочем, пункт о спортзале уже был снят последним судом от 5 декабря, поскольку в новых документах Рособрнабзора о порядке лицензирования это требование отсутствует».

1 февраля ЕУСПб получил письмо Рособрнадзора, поясняющее позицию ведомства накануне судебного заседания.

Само письмо доступно по ссылке. Краткое содержание можно изложить так: никаких действий до решения суда Рособрнадзор предпринять не может, что-то из представленных университетом документов там прочитали и проанализировали, но вообще-то у университета есть замечательная возможность - «самостоятельно подать заявление о прекращении лицензируемой деятельности». Морковка выглядит так. Во-первых, «при прекращении действия лицензии ве предписания федеральных органов исполнительной власти снимаются с контроля и прекращаются судебные разбирательства». Во-вторых, Университет имеет право подать заявление о получении новой лицензии.

Принятие предложения как бы мирного выхода вывело бы из-под репутационного удара Росообрнадзор, чьи действия являются предметом разбирательства в суде, и подвесило бы судьбу университета на период отсутствия лицензии.

Есть свои интересные моменты и в описании реакции на предоставленные университетом документы. В части якобы имевшего место нарушения по недостатку количества научно-практических работников при подготовке магистров социологии делается вывод «об устранении указанного нарушения». Об аналогичной претензии по поводу специальности «политология» не говорится вообще ничего (см. подробнее в следующем разделе).

Зато есть слова по поводу претензии о непроведении переаттестации (напомним, что эта переаттестация и не должна проводиться, поскольку речь идет о сотрудниках по срочому контракту): «по нарушению в части аттестации педагогических работников — университетом предоставлена таблица «Список преподавателей на 01.12.2016», подписанная начальником отдела кадров, в которой содержится информация о том, что со всеми преподавателями заключены трудовые договоры на определенный срок. Указанное нарушение можно будет считать исполненным при предоставлении университетом соответствующих документов».

Если даже не придираться к формулировке об «исполнении» «нарушения» при предоставлении документов, из текста следует признание необоснованности утверждения о нарушении в ситуации срочных контрактов, а также фкатическое признание, что соответствующее утверждение о нарушении было выдвинуто без полноценного знакомства с документами (оно на более ранних стадиях позволило бы осознать, что речь идет именно о срочных контрактах).

ЕУСПб комментирует текст письма следующим образом:

«Европейский университет в Санкт-Петербурге получил официальное письмо Рособрнадзора в ответ на ранее направленное уведомление об устранении в срок нарушений, указанных в повторном предписании.

Из письма следует, что ведомство сняло свои претензии в отношении аттестации профессорско-преподавательского состава и, в конечном счете, дало положительную оценку квалификации преподавателей-«практиков», привлеченных для работы на магистерской программе по социологии. За рамками документа остался вопрос об исполнении требования Рособрнадзора по наличию необходимой доли «практиков»-политологов. Позиция Рособрнадзора по данному вопросу никак не разъясняется».

Практики для «политологов»

Если фактически единственной претензией Рособрнадзора остается вопрос о наличии практиков среди преподавателей в академической магистратуре по политологии», в этой претензи есть смысл разобраться подробнее.

В образовательном стандарте магистратуры по политологии говорится:

«7.2.4. Доля научно-педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок) из числа руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью (профилем) реализуемой программы магистратуры (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) в общем числе работников, реализующих программу магистратуры, должна быть не менее:

20 процентов для программы академической магистратуры;

20 процентов для программы прикладной магистратуры».

Для подготовки по этому направлению в ЕУСПб работают три внешних специалиста-практика:

Екатерина Степанова – доктор политических наук, профессор, руководитель Группы по исследованию проблем мира и конфликтов, ведущий научный сотрудник Отдела международных политических проблем ИМЭМО РАН; член Диссертационного совета ИМЭМО по политическим и историческим наукам (Д 002.003.03)

Сергей Штырков – кандидат исторических наук, старший научный сотрудник отдела Кавказа, Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого РАН, занимается исследованиями национализма и читает соответствующий курс

Елена Богданова – кандидат социологических наук, научный сотрудник Центра независимых социологических исследований, читает курс по качественным исследованиям

Таким образом, все сводится к вопросу, является ли практической и релевантной для подготовки политологов а) работа в одном из крупнейших российских исследовательских и экспертных центров, занимающихся политологической и экономической тематикой - причем, именно работа в области политологии), б) работа в одном из крупнейших антропологических центров над темой национализма, находящейся на границе политологии, антропологии, социологии, психологии, и более чем актуальной для политических исследований, в) работа в одном из крупных научно-экспертных социологических центров в области применения качественных методов исследования в социальных науках.

Что нам говорит об этом уже процитированный Стандарт?

«4.1. Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу магистратуры, включает:

политический процесс на уровне государства, общественных организаций и объединений, местного самоуправления, международных отношений и внешней политики, сфера политических коммуникаций, избирательный процесс, политическая экспертиза и политическое консультирование;

общеобразовательные организации, профессиональные образовательные организации, образовательные организации высшего образования и дополнительного образования в качестве учителей обществознания, истории, политологии, преподавателей общеполитологических и специальных политологических дисциплин;

научные и научно-исследовательские организации, связанные с политологической проблематикой, в качестве научных сотрудников, способных к участию в коллективных исследовательских проектах;

органы государственной и муниципальной власти и управления, международные организации, в качестве служащих и сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлению реализуемых данными органами и организациями решений;

аппарат политических партий, редакций средств массовой информации (далее - СМИ), коммерческих и общественных организаций, международных организаций, осуществляющих консалтинговую, консультативную, исследовательскую и аналитическую, а также информационную деятельность в сфере политики в качестве сотрудников, способных к участию в разработке и осуществлении реализуемых данными структурами решений».

Сюда явно подпадает и политическая экспертиза (включая международные отношения), которой по множеству вопросов занимается ИМЭМО, и политическая экспертиза по проблематике национализма, находящаяся в компетенции МАЭ, и исследовательская деятельность научно-исследовательских организаций, к числу которых относится ЦНСИ (архив их исследований, сделанных в том числе по заказу сторонних структур см. здесь).

Если же говорить по сути, хочется посмотреть на человека, который в ясном уме и твердой памяти без ущерба для своей репутации осмелится спорить с тем, что академический политолог должен владеть проблематикой политических конфликтов и международных отношений, проблематикой национализма и его влияния на политические процессы, а также качественными методами исследований.

Как сообщают коллеги из Европейского, в Рособрнадзоре давали понять, что однозначно бы указывало на исполнение требования наличие в названии организации слова "политический". Заметим, что если исходить из этой логики, то работа, скажем, в «Газпроме» или «Сбербанке», Минфине или Центробанке вряд ли считалась бы профильной для научно-педагогических работников, если бы их вовлекли в подготовку экономистов, поскольку в названии этих организаций нет слова «экономический».

Мы публикуем два комментария, авторами которых являются известные ученые и эксперты, но, по нашим данным, Университет получил еще ряд мнений видных представителей профессионального сообщества, подтверждающих позицию о соответствии магистерской программы по политологии упоминаемому лицензионному требованию. В частности, к такому выводу пришел известный российский политолог А.Ю. Мельвиль (заслуженный деятель науки РФ, доктор философских наук, профессор, декан Факультета социальных наук, руководитель Департамента политической науки Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», сопредседатель секции «Политология» Федерального учебно-методического объединения укрупненной группы специальностей и направлений подготовки 41.00.00 «Политические науки и регионоведение»).

Ирина Бусыгина

Комментарий профессора кафедры сравнительной политологии МГИМО (У) МИД России, директора Центра региональных политических исследований, доктора политических наук И.М. Бусыгиной:

Основная задача исследовательского университета (к которым, бесспорно, принадлежит Европейский университет в Санкт-Петербурге и которые в нашей стране в большом дефиците) — чрезвычайно сложна, но при этом понятна — «производить» людей, способных к исследованиям, то есть способных к выработке новых знаний, в какой бы области они ни работали после окончания обучения. Нужны ли этим молодым людям практические знания и общение с практиками в ходе процесса обучения? Безусловно. Однако важно то, что это должны быть не любые практические знания, а именно те, которые позволят выпускникам программы в дальнейшем правильно собирать и обрабатывать эмпирические данные, организовывать и управлять научно-практическими проектами, разрабатывать рекомендации и проводить экспертизу решений, оценивая их риски, издержки и выгоды, наконец, участвовать в процессе реформ, находя новые нестандартные решения.

Если взглянуть на ситуацию в магистратуре по политологии Европейского университета именно из этой перспективы, то видно (по крайней мере, мне это видно совершенно ясно), что практики, представленные в программе не только способны дать эти нужные знания, но и замечательно дополняют друг друга в отношении видов этих практических знаний. Смотрим: ИМЭМО РАН не только ведет многочисленные научные проекты, но и активно занимается экспертизой и разработкой практических рекомендаций для органов власти. Музей антропологии и этнографии, будучи одним из крупнейших исследовательских центров по изучению культурного наследия человека, оказывает обширные образовательные услуги. Наконец, Центр независимых социологических исследований не только применяет, но и разрабатывает новые методы сбора и интерпретации данных. Кроме того, немаловажно, что все эти учреждения являются профильными для магистрантов-политологов, выходящих на рынок труда.

Евгений Гонтмахер

Главный научный сотрудник Центра сравнительных социально-экономических и политических исследований ИМЭМО Е.Ш. Гонтмахер считает, что "работа в ИМЭМО вполне может считаться практической деятельностью”, институт “занимается работами в рамках государственного заказа”. Он специально отметил, что ИМЭМО не так давно получил новый статус: "Национальный исследовательский институт мировой экономики и международных отношений им. Е.М.Примакова (ИМЭМО РАН)". Важным моментом, по словам Е.Ш. Гонтмахера является то, что у Института сейчас учредителем является Федеральное агентство научных организаций, т.е. федеральный орган исполнительной власти.