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08 февраля 2017, 11:40
ГИБДД дети
Мария Блохина

Игры со смертью

"Игра". Постановочное фото
"Игра". Постановочное фото
Фото Марины Полежаевой / moyaokruga.ru

На смену буму покемонов, которых вроде еще вчера ловили дети и взрослые, пришел адреналин, точнее вернулся. Как оказалось, по всей стране набирает популярность игра «Беги или умри», которая была распространена в 80-90-х. Ее суть состоит в том, чтобы перебежать дорогу максимально близко к проезжающим автомобилям. В нее играют дети и подростки, которые снимают друг друга на видео и затем публикуют в социальных сетях, чтобы похвастаться перед друзьями.

На проблему обратила внимание омбудсмен по правам ребенка Анна Кузнецова. Она обратилась к руководителю Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД России Виктору Нилову с требованием проанализировать случаи ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, из которых можно сделать вывод, что ребенок в момент ДТП играл в «Беги или умри». Она также потребовала усилить меры профилактики безопасного поведения несовершеннолетних на дороге. «Необходимо прекратить пропаганду смертельных игр среди детей», — уверена омбудсмен, ее слова приводит пресс-служба.

 
Анна Кузнецова
kremlin.ru

Родители школьников по всей стране поднимают тревогу, около недели назад они через мессенджеры стали получать сообщения о том, что игра «Беги или умри» стремительно набирает популярность среди детей. Информация об этом распространяется лавинообразно, ведь большинство родителей, получив такое сообщение, как правило, отправляют ее другим родителям или же знакомым автомобилистам в качестве предупреждения. Такие сообщения размещаются в социальных сетях и на форумах, обрастая подробностями из жизни от тех, кто видел, как дети играют в эту игру, или знает о несчастных случаях.

К тому же, в начале февраля почти одновременно на телеканалах разных регионов страны прошли сюжеты об опасном развлечении. Так, например, полицейские отдела по делам несовершеннолетних отдела МВД по Черкесску призвали водителей быть внимательными и обращать внимание на детей у дороги. Инспектор Азамат Касаев считает, что родители должны заботиться о безопасности детей, и именно сейчас им необходимо объяснять, какие печальные последствия могут быть у такой игры. Несмотря на такой информационный всплеск вокруг этой «игры», пока что на российских дорогах не отмечается рост ДТП, в которых несовершеннолетние пешеходы получают травмы. То есть подтверждений того, что дети по всей стране рискуют жизнью ради развлечения, нет, и рассылка, как и новости, о «Беги или умри» могут быть всего лишь фейками.

 
У пешеходного перехода
Фото Москвы / Moscow-Live

 

Как сообщает «Комсомольская правда», в Казани еще не было зафиксировано подобных случаев ДТП, однако ГИБДД все же взяла ситуацию под контроль. По словам руководителя отделения пропаганды безопасности движения ГИБДД УМВД Казани Иделии Шаговой, личный состав городской автоинспекции работает для профилактики любого травматизма, в том числе детского. «Про игру "Беги или умри" нам рассказывали на совещании, и попросили направить пристальное внимание на детей, находящихся на дорогах общего пользования. В свою очередь мы просим водителей быть особо бдительными и притормаживать, если они увидели вблизи проезжей части детей. Они должны быть готовыми в любой момент остановить свой транспорт. Тем более в городе надо обязательно соблюдать скоростной режим во избежание ДТП», — рассказала она.

 
Фотография с перебегающим дорогу мальчика уже несколько лет "кочует" из сюжета в сюжет

 

 
Фото: Peretz Partensky 

Примечательно, что сообщения об игре приходили не только россиянам, примерно в то же время такие же сообщения стали получать граждане Казахстана, пишет Today.kz. Управление образования Астаны даже подготовило документ, в котором говорится, что в связи с распространением опасной игры, учителям и психологам поручено заняться профилактикой среди школьников, провести разъяснительную работу с родителями. В управлении это объяснили работой на опережение, то есть попыткой взять ситуацию под контроль до того, как появились первые жертвы. Аналогичные сообщения получали и граждане Белоруссии, но Следственный комитет оперативно опроверг эту информацию, заявив, что еще ни один подросток от этого не пострадал.

Помимо тревоги и опасений, информация о «Беги или умри» вызвала дискуссию и активное обсуждение. Некоторые предположили, что это вирусный вброс, цель которого не предупредить, а, наоборот, увеличить территорию распространения этой опасной игры. Такого мнения и эксперт, глава Центра спасения детей от киберпреступлений Сергей Пестов: «Рассылка направлена на то, чтобы как можно большее количество детей узнали об этой игре и стали в неё играть. Чтобы массово вовлечь детей! Как раньше рассылались похожие сообщения о том, что существуют суицидальные паблики, и тут же на них давались ссылки», — приводит его точку зрения Life.

По мнению Пестова, этот вброс спровоцировала «деструктивная структура», направленная на разрушение российского общества, и поэтому она создает и распространяет контент, который может оказывать пагубное влияние на психику и поведение ребенка.

В социальных сетях прозвучали как упреки, так и варианты решения проблемы: «Занять детей бесплатными спортивными секциями и художественными кружками не пробовали?» — поинтересовалась пользователь Facebook Людмила Мальцева. «Надо такие группы в соцсетях отслеживать, кто-то же всем этим руководит, как группами самоубийц», — считает Людмила Мальцева. А Александр Семенов поделился советом с автомобилистами: «Короче ставьте видеорегистратор! Что бы потом не доказывать что вы не верблюд!»

Для некоторых юзеров эта новость стала поводом вспомнить детство: «Этому делу лет 20 уже, если не больше. Что это они спохватились-то так рано? :) Ребёнка какого-то начальника переехали что-ли?» — удивлен Петр Цветков. « Ещё в 70-е, 80-е это было. Подстрекателей и провокаторов уже тогда хватало. Слабо-не слабо или на спор... Гордые или не очень умные пацаны велись на это. Кстати, не только перед машинами, а и перед поездами также бегали», — напомнил Алексей Никитин из Перми. «Мы в детстве тоже перед машинами бегали, кто ближе перебежит. Нам весело, водителям шок», — вспоминает уроженка северной столицы Валерия Аскора.

 
Дети, подрабатывающие мойкой проезжающих автомобилей
Фото Москвы / Moscow-Live

Кроме того, поводом для обсуждения стали сомнения в достоверности распространенной информации: «Ну как бы не было фейк не фейк , поговорить со своими детьми и обсудить происходящее никогда не помешает ☺ Тем более у них слабовыраженно чувство самосохранение…» — написала жительница Владимир Танюша Паскарь.

Добавим лишь, что статистика ГИБДД показывает, что за период с января по ноябрь прошлого года в России произошло 17 636 ДТП с участием детей младше 16 лет, из них только в 7582  ДТП были пешеходы. За этот время погибли 636 детей, еще 18 890 пострадали.

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