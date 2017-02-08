В отношениях России и Грузии наметился сдвиг: стороны решили вернуться к договору «О торговых коридорах». Этот договор дает возможность Москве и Тбилиси торговать и развивать транспортное сообщение Абхазию и Южную Осетию, не касаясь при этом вопроса о статусе бывших грузинских автономий.

Достижение, которое газета «Коммерсантъ» называет важным, стало результатом переговоров в Праге заместителя главы МИД РФ Григория Карасина и спецпредставителя премьера Грузии по связям с Москвой Зураба Абашидзе. По словам Абашидзе, участники переговоров сошлись на том, что можно действовать «методом малых шагов», «не переходя красные линии».

Как уточняет издание, «Соглашение между правительством Российской Федерации и правительством Грузии об основных принципах механизма таможенного администрирования и мониторинга торговли товарами» от 9 ноября 2011 года позволяет России и Грузии избежать таможенного оформления грузов на границе, а также использовать автомагистраль, проложенную через Южную Осетию. Последнее обстоятельство важно и для Еревана, поскольку Военно-грузинская дорога, связывающая Армению с Россией, часто закрыта из-за непогоды.

В 2011 году соглашение заключено не было, но теперь к нему решили вернуться.

Некоторые связи с Грузией Россия уже поддерживает, однако ожидать существенного улучшения отношений в обозримом будущем не приходится. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру», комментируя положение дел.

«Некоторые переговоры с Грузией ведутся, и кое-какие достижения возможны. Как мы видим, грузинское вино, например, присутствует на прилавках российских магазинов, и присутствует уже довольно давно. Ну, а если говорить о внешнеполитической ориентации, то в Грузии понимают, что не смогут вступить в Евросоюз, и пытаются учитывать реалии. Реалии, связанные с тем, что надо как-то выстраивать отношения с Россией.

Вечерний Тбилиси. / pixabay.com

Европейцы и сами не хотят, чтобы у Грузии с Россией сохранялись слишком серьезные противоречия. В то же время европейцы пытаются привлечь Грузию: в этом году Грузия получает безвизовый режим с Евросоюзом – этот вопрос уже согласован и по нему уже проголосовали. Сама же Грузия хочет поддерживать отношения и с Евросоюзом, и какие-то отношения с Россией. Кстати, сейчас она проявляет заинтересованность и в связях с Китаем. В общем, хотя основным вектором для страны остается вектор европейский, западный, совершаются и некие попытки достичь многовекторности.

Но в ситуации с Россией эти попытки упираются в проблему Абхазии и Южной Осетии. Здесь проблема такова: ни Россия не может отказаться от признаниях их независимыми государствами, ни Грузия не может согласиться считать их таковыми. Вот это, думаю, и есть принципиальный, коренной ограничитель для улучшения отношений.

По конкретным вопросам можно пытаться договориться, с той или иной степенью успешности, можно чего-то добиваться, но если говорить о масштабном улучшении отношений, то, думаю, оно все-таки маловероятно. Потому что по вопросам Абхазии и Южной Осетии Россия не может пойти на уступки, а для грузинского президента это тоже проблема и политики, и репутации. Так что переговоры, видимо, будут вестись, но, мне представляется, тут мало чего можно добиться. Я был бы осторожен в прогнозах на этот счет.

В принципе, Россию эта ситуация устраивает. Ее не устраивал лично Саакашвили, который для Москвы был, остается и будет врагом. А вот такие достаточно спокойные отношения, которые сейчас возможны, насколько я понимаю, в России воспринимаются как вполне приемлемые.

Грузию, думаю, ситуация и такие отношения не очень устраивают: она, наверно, хотела бы каких-то шагов по Абхазии и Южной Осетии. Но, полагаю, в Тбилиси тоже понимают, что это невозможно. Устраивает их такое положение дел или нет, но это реалии.

Танки на грузинской границе.

Если же говорить о настроениях в Грузии, то люди довольны уже тем, что нет войны, довольны, что Грузия сейчас получает безвизовый режим с ЕС, и Россия не протестует по этому поводу, а, в общем, относится к этому достаточно спокойно. Конечно, Россия не хотела бы военной ориентации Грузии на Запад, но этого же не хочет и множество стран Североатлантического блока – ни Франция, ни Германия, ни Италия, ни целый ряд других стран. Поэтому своего рода баланс сейчас существует.

Он не идеален ни для России, ни для Грузии: Россия хотела бы, чтобы Грузия была к ней еще ближе, а Грузия хотела бы, чтобы Россия пошла ей навстречу по тем вопросам, которые важны для Грузии. Но, думаю, ни то, ни другое в настоящее время и даже в обозримой перспективе невозможно», – сказал Алексей Макаркин.

Напомним, отношения между странами разладились в 2008 году именно из-за статуса Абхазии и Южной Осетии. Этот вопрос остается принципиальным для обеих сторон; кроме того, а они заинтересованы в решении проблемы нахождения на абхазской и южноосетинской территории российских войск.

Тем не менее, в последних числах января 2017 года СМИ сообщили, что Россия и Грузия не исключают отмены визового режима между странами.