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8 февраля 2017, среда, 10:40
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08 февраля 2017, 08:27
Илья Карпюк

Заголовки утра. 8 февраля

Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru
Логотипы Коммерсант, Блумберг, Живой Журнал, Известия, РБК, Ведомости, газета.ru

«Коммерсантъ» в статье «Киев покончил с российским вливанием» пишет, что «дочкам» российских госбанков не стоит рассчитывать на развитие.

«Для машино-мест не пришло время»: недвижимость нового вида пока плохо продается.

«Евразийский союз обобщит бренды»: Белый дом готов подписать договор о товарных знаках.

Как президент США будет выстраивать отношения с Киевом РБК пишет в статье под заголовком «Мы не знаем точно, что там происходит».

Рейдерство стало самой частой причиной обращений предпринимателей в Генпрокуратуру, указывается в статье «Бизнес жалуется на захваты».

Бумаги каких компаний стоит купить в расчете на дивиденды, рассказывается в статье «Эшелоны доходности».

«Известия»: «Рубль переиграл Минфин». Начавшиеся закупки иностранной валюты не вызвали ожидавшегося экономистами ослабления курса.

«Работу НКО в регионах упростят»: в администрации президента пересматривают процесс доступа к госфинансированию и получению статуса поставщика общественно полезных услуг.

«"Единая Россия" проведет партийные праймериз всех уровней 28 мая»: партия утвердила регламент предварительного голосования, а также реформу партпроектов.

«Газета.ru»: «Продуктовые карточки возвращаются». В России в 2017 году появятся электронные карты для обмена на продукты.

«Рубль не заметил интервенций Минфина»: начало покупки валюты Минфином не отразилось на курсе доллара.

«Погиб знаменитый участник "Своей игры"»: знаток из телепередачи Андрей Жданов найден мертвым.

The Economist: «Глобализация в упадке. Логистические компании боятся возвращения жестких границ» (Globalisation in decline: Logistics companies fear the return of hard borders). Американская логистическая корпорация FedEx собирается усилить агитацию за свободную торговлю.

«Медленная смерть лейбористов: привет из 2030 года» (The slow death of Labour: A dispatch from 2030). Автор предлагает сценарий возможного распада британской лейбористской партии.

Bloomberg: «Goldman обнаружил единственный вариант, при котором Марин Ле Пен могла бы стать французским президентом» (Goldman Finds One Way Marine Le Pen Could Become French President). По оценкам Goldman Sachs, вероятность победы лидера ультраправой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен на президентских выборах во Франции крайне невелика. Однако ее шансы повышаются в случае очень низкой явки.

«Сокращения нефтедобычи в ОПЕК привело к завершению торгового благоденствия у крупных нефтяных компаний» (OPEC Output Cuts End Big Oil’s Trading Bonanza). Прибыль крупных нефтяных компаний вроде Shell и BP заметно сократилась к концу 2016 г.

The Wall Street Journal: «Саркози предстанет перед судом по поводу финансирования кампании» (Sarkozy to Stand Trial Over Campaign Financing). Бывший президент Франции Николя Саркози должен предстать перед судом по обвинению в нарушении правил финансирования предвыборной кампании в 2012 г.

«Сирийский режим восстанавливает контроль и давит несогласие» (Syrian Regime Snuffs Out Dissent as It Reasserts Control). Оппозиционные активисты сообщают, что сирийское правительство по мере перезахвата территорий у повстанцев занимается подавлением несогласных.

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