Сотрудники Первого меда, медуниверситета имени Сеченова, рассказали «Коммерсанту», что руководство вуза собирается сократить две трети сотрудников факультета послевузовского образования. Причиной реорганизации называется решение Минфина прекратить финансирование тематического совершенствования — одного из трех циклов повышения квалификации. Считается, что медики теперь смогут получать знания с помощью дистанционных лекций и семинаров.

Можно, конечно, считать, что эти процессы — нормальное развитие событий, то самое сокращение числа «обычных» рабочих мест в результате развития технического прогресса. А можно спросить, принято ли это решение исключительно с целью экономии бюджета, или в результате долгой дискуссии в профессиональной среде? Потому что прогресс прогрессом, но к любой реформе стоит подходить с умом.