Видео дня. Шварценеггер в роли Калоева

В интернете появился первый трейлер фильма «478», в котором звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер сыграл Виталия Калоева, убившего в 2004 году авиадиспетчера, по вине которого погибла его семья.

Премьера фильма намечена на 7 апреля этого года.

В соответствии с сюжетом герой Шварценнегера собирается сам расправиться с диспетчером, действия которого привели к трагедии. Однако трейлер оставляет развязку фильма загадкой. Будет ли убит диспетчер? Узнаем, когда посмотрим.

Напомним, прототип героя Шварценеггера осетин Виталий Калоев потерял жену и детей в авиакатастрофе 1 июля 2002 года, когда над Боденским озером столкнулись два самолета. В той авиакатастрофе погиб 71 человека, в том числе 52 детей. Впоследствии следствие признало вину диспетчерской службы швейцарской авиакомпании Sky Guide в трагедии. 25 февраля 2004 года Калоев нашел и убил Петера Нильсена, работавшего авиадиспетчером в этой компании. Он получил 8 лет колонии, но вышел на свободу через 2 года за примерное поведение.