Администрация президента пересматривает процедуру получения государственного финансирования НКО. Выиграть должны, в первую очередь, региональные общественные организации — упрощается процедура получения статуса «исполнителя общественно полезных услуг».

В управлении общественных связей администрации президента, по данным «Известий», прошло совещание, в ходе которого перед профильными вице-губернаторами, сотрудниками министерств и ведомств была поставлена задача упростить порядок получения статуса исполнителя общественно полезных услуг для социально ориентированных НКО. Кроме того, решено сократить количество согласований для получения социальными НКО госфинансирования в течение двух лет.

Напомним, поправки в закон об НКО — исполнителе общественно полезных услуг вступили в силу с этого года. Согласно этому документу, НКО теперь может получать дополнительные льготы и преференции, в том числе субсидии из бюджетов разных уровней в течение двух лет. Для получения статуса исполнителя общественно полезных услуг необходимо, чтобы социально ориентированная НКО на протяжении одного года или более оказывала «общественно полезные услуги надлежащего качества» и при этом не выполняла функции иностранного агента, а также не имела задолженностей по налогам и сборам.

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Если верить «Известиям», на совещании обсуждали, по сути, один вопрос — как обеспечить финансирование НКО, потому что сейчас, несмотря на новый закон, деньги из бюджета им получить крайне трудно.

Представители регионов на совещании в АП пояснили, что пока НКО не проявляют достаточного интереса к получению нового статуса. Но проблема не столько в самих организациях, сколько в отсутствии свободных бюджетных средств, которые региональные власти могли бы направить на поддержку НКО — дело в том, что на 2017 год бюджет уже сверстан без учета новых потребностей.

Пресс-конференция «Объявление результатов и подведение итогов Конкурса субсидий для социально-ориентированных НКО» Михаил Терещенко / АГН "Москва"

При этом даже получение необходимого статуса для многих НКО крайне сложно, так как приходится обращаться за ним в федеральные ведомства — участники совещания решили, что необходимо передать эти полномочия на региональный уровень. Это позволит избежать долгих согласований.

В Министерстве юстиции сообщили, что уже подготовили поправки в закон об НКО, согласно которым органы исполнительной власти субъектов наряду с федеральными ведомствами будут наделены полномочиями по оценке качества оказываемых НКО общественно полезных услуг. Территориальные органы Минюста, в свою очередь, будут принимать решение о признании таких организаций исполнителями общественно полезных услуг с последующим включением их в реестр. Таким образом, для статуса НКО — исполнителя общественно полезных услуг им будет достаточно обратиться в территориальные органы Минюста и получить заключение.

Напомним, о необходимости дополнительной поддержки некоммерческого сектора в социальной сфере говорил президент Владимир Путин в декабре 2015 года в своем послании Федеральному собранию. В январе этого года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на съезде «Единой России», призвал помогать НКО в получении нового статуса.

Директор Агентства социальной информации (АСИ) Елена Тополева-Солдунова, принимавшая участие в совещании, объяснила «Известиям», что сейчас, для включения в реестр поставщиков общественно полезных услуг, НКО необходимо обратиться в федеральный орган власти для получения заключения о том, что эти услуги — надлежащего качества. «Даже небольшая организация, работающая на муниципальном уровне и, например, организующая уход на дому за пожилыми людьми, должна обращаться за получением заключения о качестве оказываемых ею услуг в федеральное министерство труда. Это долгий и сложный путь, но для того чтобы его изменить и организация могла бы получить ответ в своем регионе, понадобится внесение поправок в действующее законодательство», — рассказала Елена Тополева-Солдунова.