Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 февраля 2017, среда, 15:30
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

#Сбербанк
#Разное
#Спорт
#Общество
#Разное
#НовостиПрикаспия
Чем пахнет настоящий мужчина
Шойгу написал географический диктант на максимальную оценку
Располневшие амурские тигры восхитили блогеров
В Ростове в СИЗО 23-летний задержанный вскрыл себе вены на руках и в паху
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
08 февраля 2017, 12:28
некоммерческие организации
Симон Жаворонков

Навстречу нуждам НКО

Открытие социального проекта "Школа волонтера"
Открытие социального проекта "Школа волонтера"
АГН "Москва"

Администрация президента пересматривает процедуру получения государственного финансирования НКО. Выиграть должны, в первую очередь, региональные общественные организации — упрощается процедура получения статуса «исполнителя общественно полезных услуг».

В управлении общественных связей администрации президента, по данным «Известий», прошло совещание, в ходе которого перед профильными вице-губернаторами, сотрудниками министерств и ведомств была поставлена задача упростить порядок получения статуса исполнителя общественно полезных услуг для социально ориентированных НКО. Кроме того, решено сократить количество согласований для получения социальными НКО госфинансирования в течение двух лет.

Напомним, поправки в закон об НКО — исполнителе общественно полезных услуг вступили в силу с этого года. Согласно этому документу, НКО теперь может получать дополнительные льготы и преференции, в том числе субсидии из бюджетов разных уровней в течение двух лет. Для получения статуса исполнителя общественно полезных услуг необходимо, чтобы социально ориентированная НКО на протяжении одного года или более оказывала «общественно полезные услуги надлежащего качества» и при этом не выполняла функции иностранного агента, а также не имела задолженностей по налогам и сборам.

 
Волонтер уаствует в социальной акции для повышения финансовой грамотности людей зрелого возраста
АГН "Москва"

Если верить «Известиям», на совещании обсуждали, по сути, один вопрос — как обеспечить финансирование НКО, потому что сейчас, несмотря на новый закон, деньги из бюджета им получить крайне трудно.

Представители регионов на совещании в АП пояснили, что пока НКО не проявляют достаточного интереса к получению нового статуса. Но проблема не столько в самих организациях, сколько в отсутствии свободных бюджетных средств, которые региональные власти могли бы направить на поддержку НКО — дело в том, что на 2017 год бюджет уже сверстан без учета новых потребностей.

 
Пресс-конференция «Объявление результатов и подведение итогов Конкурса субсидий для социально-ориентированных НКО»
Михаил Терещенко / АГН "Москва"

При этом даже получение необходимого статуса для многих НКО крайне сложно, так как приходится обращаться за ним в федеральные ведомства — участники совещания решили, что необходимо передать эти полномочия на региональный уровень. Это позволит избежать долгих согласований.

В Министерстве юстиции сообщили, что уже подготовили поправки в закон об НКО, согласно которым органы исполнительной власти субъектов наряду с федеральными ведомствами будут наделены полномочиями по оценке качества оказываемых НКО общественно полезных услуг. Территориальные органы Минюста, в свою очередь, будут принимать решение о признании таких организаций исполнителями общественно полезных услуг с последующим включением их в реестр. Таким образом, для статуса НКО — исполнителя общественно полезных услуг им будет достаточно обратиться в территориальные органы Минюста и получить заключение.

Напомним, о необходимости дополнительной поддержки некоммерческого сектора в социальной сфере говорил президент Владимир Путин в декабре 2015 года в своем послании Федеральному собранию. В январе этого года премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на съезде «Единой России», призвал помогать НКО в получении нового статуса.

Директор Агентства социальной информации (АСИ) Елена Тополева-Солдунова, принимавшая участие в совещании, объяснила «Известиям», что сейчас, для включения в реестр поставщиков общественно полезных услуг, НКО необходимо обратиться в федеральный орган власти для получения заключения о том, что эти услуги — надлежащего качества. «Даже небольшая организация, работающая на муниципальном уровне и, например, организующая уход на дому за пожилыми людьми, должна обращаться за получением заключения о качестве оказываемых ею услуг в федеральное министерство труда. Это долгий и сложный путь, но для того чтобы его изменить и организация могла бы получить ответ в своем регионе, понадобится внесение поправок в действующее законодательство», — рассказала Елена Тополева-Солдунова.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Loading...

Главные новости

Гиви (Михаил Толстых), командир батальона "Сомали"
Источник рассказал об организации убийства Гиви «своими» людьми
Алексей Навальный в суде
Навальный снова признан виновным по делу «Кировлеса»
Кадр из фильма "Матильда"
Кремль принял сторону создателей фильма «Матильда»
«Детский мир»
«Детский мир» вышел на IPO
Флаг Нигерии
В Нигерии пираты захватили в заложники моряков из РФ и Украины
15:16 МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией
14:55 Путин предрек неизбежно прекрасное будущее в РФ
14:49 Тимченко назвался владельцем китайского клуба КХЛ
14:37 «Ушедший на покой» актер Джек Николсон возвращается в кино
14:12 Зонд «Кассини» прислал новую фотографию Энцелада

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юрий Авербах
Юрий Львович Авербах
8 февраля 1922 года родился Юрий Авербах, старейший из ныне живущих в мире гроссмейстеров
14:05 Источник рассказал об организации убийства Гиви «своими» людьми
14:02 Самый богатый депутат Госдумы признал себя банкротом
13:51 Эрдоган и Трамп по телефону договорились вместе действовать в Сирии
13:42 Кремль назвал законным судебный процесс по делу Навального
13:18 В Нигерии пираты захватили в заложники моряков из РФ и Украины
13:16 Навальный снова признан виновным по делу «Кировлеса»
13:07 Кремль принял сторону создателей фильма «Матильда»
13:00 Для спасения жизни геккон расстается с чешуей
12:57 Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки
12:43 Никита Михалков стал еще одним послом III зимних Всемирных военных игр
12:33 Bank of America открыл отделения с персоналом-роботами
12:32 Кремль опроверг причастность к гибели Гиви
12:22 Сенаторы подготовили закон о вето на снятие санкций против РФ в обход Конгресса
12:02 Госдума приняла поправку о бессрочной приватизации жилья
11:58 Создатели геоглифов не оказали существенного влияния на леса Амазонии
11:54 Блогера Лапшина поместили в следственный изолятор в Баку
11:44 «Коммерсантъ» сообщил о грядущих масштабных сокращениях в Первом меде
11:19 Киев отложил продажу билетов на «Евровидение» из-за антимонопольной жалобы
11:15 «Детский мир» вышел на IPO
10:52 Полиция задержала хакеров по делу о краже более миллиарда рублей
10:32 Растения с трех континентов пришли к хищничеству одним путем
10:25 ФАС предложила запретить неэффективным госкомпаниям покупать новые активы
10:06 Стали известны обстоятельства гибели Гиви
09:58 В МИД прокомментировали решение США обновить ядерную доктрину
09:43 Учитель потребовал от ГП защитить «Матильду»
09:34 Глава МИД Китая посоветовал США перечитать историю Второй мировой войны
09:21 ПВО Москвы привели в боеготовность в рамках внезапной проверки
09:20 В ДНР заявили о гибели командира батальона «Сомали» Гиви
09:18 В Киеве неизвестные устроили погром на посвященной майдану выставке
09:07 СМИ узнали о разочаровании Трампа в своем пресс-секретаре
07.02 21:05 Президент Молдавии назвал провокацией открытие в стране офиса НАТО
07.02 20:56 Российского блогера до конца дня экстрадируют из Белоруссии в Азербайджан
07.02 20:48 МВД Белоруссии проверит запрет Россельхознадзора на ввоз мяса в Россию
07.02 20:30 Минпромторг сообщил о скором старте программы продовольственных карт для бедных
07.02 20:14 Путин утвердил ратификацию соглашения о Турецком потоке
07.02 20:01 Роскомнадзор исключил YouPorn из списка запрещенных сайтов
07.02 19:55 МИД РФ ответил на намерение Киева отобрать землю у посольства
07.02 19:43 России посулили сохранение шестого места по объемам ВВП к 2050 году
07.02 19:28 Минфин назвал новую минимальную цену водки
07.02 19:18 Президент РФ утвердил поправки в закон о персональных данных
07.02 19:01 Путин расширил полномочия Счетной палаты
07.02 18:59 Суд взыскал с закрытого лагеря на Сямозере более 22 млн рублей
07.02 18:39 Одного из авторов меморандума о лженаучности гомеопатии уволили
07.02 18:36 В Нацбанке Украины посоветовали российским банкам уйти из страны
07.02 18:11 Путин подписал закон о декриминализации побоев в семье
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.