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08 февраля 2017, 18:39
администрация президента регионы Россия
Мария Мстиславская

Полпреды. Где они? Часть 2

Совещание с полномочными представителями Президента в федеральных округах. 2014
Совещание с полномочными представителями Президента в федеральных округах. 2014
kremlin.ru

Полномочный представитель президента в федеральном округе – госслужащий, входящий в состав Администрации президента и представляющий главу государства в пределах округа. Он обязан обеспечивать реализацию конституционных полномочий президента на территории округа. Назначается президентом.

Редакция «Полит.ру» собрала сведения о том, кем стали представители президента в округах после отставки.

Об институте полпредов и о тех, кто раньше является представителем президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах, можно почитать здесь. В других округах дело обстояло следующим образом:

Южный федеральный округ

Казанцев Виктор Германович (18 мая 2000 г. — 9 марта 2004 г.) до 2000 года делал карьеру военного. С 1997 года он являлся командующим Северо-кавказским военным округом, к августу 1999 стал еще и командующим Объединённой группировкой федеральных сил на Северном Кавказе.  

Его увольнению в запас в мае 2000 года в звании генерала армии и переходу на гражданскую службу предшествовал неприятный момент: в сентябре 1999 года Казанцевым, по данным «Новой газеты», была спланирована и утверждена операция по захвату высоты в Новолакском районе Дагестана. В результате несогласованности действий отряд спецназа, выполнявший операцию, обстреляли и боевики, и российская авиация. Почти все спецназовцы погибли. Военная прокуратура Северо-Кавказского военного округа возбудила дело по факту гибели отряда, однако, по данным СМИ, затем все дела были прекращены.

Казанцев был уволен в запас в мае 2000 года. По воспоминаниям генерала Геннадия Трошева, в Северо-Кавказском военном округе Казанцев проявил себя как весьма компетентный начальник, уделяющий много внимания обустройству быта и морально-психологической обстановке в войсках округа.

 
Полпреды президента в федеральных округах: Виктор Казанцев, Сергей Кириенко и Петр Латышев. 12 мая 2001
kremlin.ru

В Дагестане Казанцева любили и, по свидетельству Трошнева, считали народным героем. Тем не менее, на должности полпреда он находился только четыре года. 9 марта 2004 года Казанцева сменил бывший зампредседателя правительства Владимир Яковлевым. Казанцев был отправлен в долгосрочный отпуск.

Источники газеты «Коммерсантъ» утверждали, что Казанцев был снят, так как исполнил одну важную задачу, но не слишком хорошо справлялся с другой: назначая его, федеральный центр хотел стабилизировать ситуацию в регионе, в первую очередь в Чечне, и обеспечить их управляемость, и это было сделано, однако на экономическом поприще Казанцев не добился успеха, и даже просто исполнение федеральной целевой программы «Юг России» шло медленнее ожидавшегося.

В 2015 году Казанцев был назначен главным инспектором группы инспекторов Объединённого стратегического командования Южного военного округа. Занимает эту должность до настоящего времени.

Яковлев Владимир Анатольевич (9 марта 2004 г. — 13 сентября 2004 г.), бывший замглавы правительства России, при назначении заявлял, что глава государства «поставил перед ним четкую задачу: все хорошее, что достигнуто в округе, закрепить и активизировать развитие экономики территорий». СМИ в целом относились к этой должности как к «расстрельной» и подчеркивали, что главной проблемой полпреда станет Чечня, где придется заняться восстановлением промышленности и сельского хозяйства, а также решением проблемы безработицы.

Стоит отметить, что до назначения вице-премьером (а в этой должности до назначения полпредом он работал тоже около полугода) Яковлев работал в мэрии Санкт-Петербурга, а с июня 1996 года по июнь 2003 года был губернатором Санкт-Петербурга. Однако, как утверждали СМИ, отношения Яковлева и Путина были не лучшими, так как еще в 1990-е они оказались по разные стороны баррикад: Путин тогда был начальником штаба Собчака, а Яковлев – главным соперником Собчака на выборах мэра.

 
Владимир Яковлев (в центре) на заседании Госсовета. 2003
kremlin.ru

На новый же высокий пост Яковлев был отправлен за полгода до достижения 60-летия, что тогда являлось предельно допустимым возрастом для госслужащего. Ряд аналитиков в связи с этим восприняли назначение Яковлева как почетную ссылку, дающую возможность достаточно деликатно избавиться от политика, а заодно – и возможность убрать его подальше от Петербурга, где авторитет Яковлева еще был достаточно высок. И, наконец, высказывались мнения, что роль полпредов к этому времени уже несколько сократилась, а другой разумной замены Казанцеву на тот момент не было.

Яковлев был снят с должности полпреда вскоре после захвата террористами школы в чеченском городе Беслан 1 сентября 2004 года. В то время он не давал комментариев и не делал заявлений для прессы; его показания, которые он позже давал комиссии, расследовавшей теракт, не обнародовались.

13 сентября 2004 года Яковлев был назначен министром регионального развития – руководителем ведомства, которого ранее в составе правительства не было. 24 сентября 2007 года он ушел на пенсию.

28 апреля 2009 года Яковлев был избран президентом Российского союза строителей, в 2012 году переизбран сроком на 5 лет.

Козак Дмитрий Николаевич (13 сентября 2004 г. — 24 сентября 2007 г.) на посту полпреда исключительно широкие полномочия. Газета «Ведомости» писала, что он возглавил Федеральную комиссию по Северному Кавказу, получил право координировать деятельность министров правительства РФ по вопросам округа, а заместители силовых министров в округе были фактически подчинены ему напрямую.

 
Дмитрий Козак
kremlin.ru

При назначении Козака на новый пост руководители регионов Южного округа оценили результаты его деятельности высоко. Сам он расценивал их достаточно скромно, о чем стало известно после скандала с открытым письмом студентки второго курса Ростовского госуниверситета Екатерины Багрыч. В письме, в частности, утверждалось, что реформы, проводимые федеральным центром на Северном Кавказе, заходят в «тупик», сообщила «Независимая газета». Поначалу пресс-служба Козака утверждала, что никакой Багрыч в вузе не существует, но затем в печати появились сообщения, что полпред встретился со студенткой, и та признала, что он делает что может.

24 сентября 2007 года Козак был назначен министром регионального развития, переназначен на должность 12 мая 2008 г. с формированием правительства Путина. Кроме того, с ноября 2007 года стал председателем наблюдательного совета Государственной корпорации по строительству олимпийских объектов и развитию города Сочи как горноклиматического курорта.

14 октября 2008 г. был назначен вице-премьером, ответственным за проведение зимней Олимпиады 2014 г. в г. Сочи. После окончания Олимпиады получил новые полномочия: с 23 марта 2014 года курирует в правительстве вопросы, связанные с новыми субъектами Федерации — Республикой Крым и Севастополем.

Рапота Григорий Алексеевич (9 октября 2007 г. — 7 мая 2008 г.), бывший сотрудник КГБ (внешняя разведка) на посту полпреда Южного федерального округа оказался фигурой, неожиданной для аналитиков. Объясняя свое решение назначить на этот пост именно бывшего исполнительного секретаря ЕврАзЭС Григория Рапоту, Путин сказал, что был впечатлен его деятельностью в Экономическом союзе.

«Григорий Рапота работал хорошо, результативно и в значительной степени благодаря его усилиям мы достигли положительных результатов в ЕврАзЭС», – приводит слова президента газета «Известия».

 
Григорий Рапота
kremlin.ru

Каких-либо существенных достижений на посту полпреда президента в ЮФО Рапота за полгода не добился. 14 мая 2008 года он был назначен полпредом президента в Приволжском федеральном округе. Пост полпреда в Южном федеральном округе занял Владимир Устинов, бывший генеральный прокурор и бывший министр юстиции России.

Как заявил РИА «Новости» вице-спикер парламента Северной Осетии Станислав Кесаев, замена Рапоты в ЮФО на Устинова свидетельствует о том, что Северный Кавказ перестает рассматриваться через призму спецслужб и начинает восприниматься с общегражданских и сугубо правовых позиций.

25 ноября 2011 года Рапота был назначен Государственным секретарем Союзного государства. Эту должность он занимает по настоящее время.

Устинов Владимир Васильевич занимает должность полпреда с 14 мая 2008 г. по настоящее время. Назначение его стало частью многоходовой комбинации: экс-генпрокурор и экс-глава Минюста Устинов сменил на посту полпреда в ЮФО Григория Рапоту; тот в Приволжском округе сменил полпреда Александра Коновалова; а Коновалов сменил Устинова на посту главы Минюста.

 
Министр сельского хозяйства Николай Фёдоров (слева) и полпред в ЮФО Владимир Устинов на совещании о сборе урожая. Усть-Лабинский район Краснодарского края, 2013
kremlin.ru

Ранее Устинов  уже работал на Юге России: в 1992–1994 годах был прокурором Сочи, а с 1994 по 1997 год совмещал эту должность с постом первого зампрокурора Краснодарского края. В 1997 году стал замгенпрокурора России и в этом ранге с июня 1998 года по апрель 1999 года возглавлял Главное управление Генпрокуратуры по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности и межнациональным отношениям на Северном Кавказе.

Северо-Кавказский федеральный округ

Этот округ был выделен из состава Южного федерального округа указом президента России Дмитрия Медведева 19 января 2010 года. Первым полпредом президента в нем стал Александр Хлопонин, к моменту его создания назначенный заместителем председателя правительства РФ.

Хлопонин Александр Геннадиевич (19 января 2010 г. — 12 мая 2014 г.), в течение почти восьми лет занимавший пост губернатора Красноярского края, а затем назначенный вице-премьером, при назначении полпредом президента в СКФО олицетворял собой, как писали СМИ, надежды власти на экономическое и политическое замирение Северного Кавказа. Пресса регулярно писала о его достижениях, однако к концу его пребывания на посту политологи утверждали, что отнюдь не все проблемы округа были решены.

 
Александр Хлопонин с Юнус-Беком Евкуровым (справа). 2013
old.skfo.gov.ru

Тем не менее, из достижений стоит упомянуть: в 2010 году по инициативе Хлопонина в Пятигорске был организован Межрегиональный ресурсный центр. В 2012 году начал работу Северо-Кавказский федеральный университет. В целом уровень безработицы в регионе снизился с 16,5 % до почти 11 %. При Хлопонине завершилась реконструкция аэропорта «Минеральные воды»; при нем же в Карачаево-Черкесии открылся Всесезонный горнолыжный курорт «Архыз». Наконец, за время пребывания Хлопонина на посту полпреда в СКФО прошел ряд громких антикоррупционных процессов.

14 мая 2014 года президент Путин освободил Хлопонина от должности полпреда, сохранив за ним должность вице-премьера. С 19 мая 2014 года Хлопонин курирует сферу природопользования и оборота алкогольной продукции, а также вопросы реализации государственной национальной политики, совершенствование организационных и правовых основ национальных отношений. Он также курирует деятельность министерства по делам Северного Кавказа.

Таковы функции вице-премьера Хлопонина на настоящий момент.

Меликов Сергей Алимович (12 мая 2014 г. — 28 июля 2016 г.), сменивший Хлопонина на посту полпреда в СКФО, с 2011 являлся командующим Объединенной группировкой войск по проведению контртеррористических операций на территории Северо-Кавказского региона РФ — первым заместителем командующего войсками Северо-Кавказского регионального командования внутренних войск МВД России.

28 июля 2016 года был назначен первым замдиректора Федеральной службы войск национальной гвардии РФ — главнокомандующим войсками нацгвардии. На посту полпреда его сменил Олега Белавенцев.

Многие эксперты сошлись во мнении, что Меликов проделал большую работу по развитию гражданского общества и созданию безопасности в регионе. Однако, как передавали СМИ, ожидается, что именно Белавенцев сможет придать импульс развитию округа.

Указом президента Путина 26 августа 2016 года Меликову присвоено воинское звание генерал-полковника.

 

Сергей Меликов и Олег Белавенцев
skfo.gov.ru

Белавенцев Олег Евгеньевич занимает должность полпреда с 28 июля 2016 г. по настоящее время.

До назначения полпредом президента в СКФО занимал пост полпреда президента в Крымском федеральном округе. Крымский округ был образован в 2014 году с присоединением Крыма к России и прекратил существование в 2016 году, когда «в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов государственной власти» он был включен в состав Южного федерального округа.

Продолжение следует.

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