Новость дня

Заксобрание Санкт-Петербурга приравняло уличные встречи депутатов с избирателями к митингам. Отныне для их проведения потребуется согласование с правоохранительными органами. Соответствующий проект закона был принят сразу во втором и третьем чтениях и теперь ожидает подписи губернатора.

Ужесточение порядка общения депутатов с избирателями произошло после акции на Марсовом поле против передачи Исаакиевского собора в ведение РПЦ, которая была проведена в формате «встреча с депутатами», что позволило не согласовывать ее с полицией. Следующая подобная встреча с избирателями запланирована на воскресенье, 12 февраля.

Антиновость дня

Под Тольятти обнаружено крупное незаконное захоронение токсичных отходов. Следственный комитет по Самарской области уже возбудил по данному факту уголовное дело.

Пока установлено только, что в октябре 2015 года в 2 км от села Васильевка Ставропольского района области были захоронены токсичные химикаты и отходы нейтрализации серной кислоты, перенасыщенные раствором соды. Отравляющие вещества проникли в почву и привели к гибели растений и насекомых. Экологический ущерб оценивается более чем в 2,8 млн рублей. Виновные пока не найдены.

Непонятная новость дня

В Омутнинске Кировской области прокуратура пресекла незаконную выдачу гражданам краткосрочных денежных займов под 2379% годовых.

Микрокредитная организация. Займ.

В прокуратуру обратилась с заявлением местная жительница, которая в середине 2016 года оформила в микрофинансовой организации кредит под 292% процента годовых на 20 дней, но вскоре между сторонами было заключено дополнительное соглашение об изменении срока возврата долга и увеличении процентов по займу до 2379% годовых.

По обращению женщины районная прокуратура провела проверку выдавшей кредит организации и выявила нарушение требования законодательства о микрофинансовой деятельности. В результате процентная ставка по кредиту заявительницы была снижена.

Ассорти

В Туле водителей-должников по штрафам ГИБДД судебные приставы отлавливают совместно с сотрудниками ДПС.

Аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав».

В ходе операции «Должник» используется аппаратно-программный комплекс «Дорожный пристав», который считывает номера автомобилей, сверяя их с базой данных УФССП. Если машина зарегистрирована за должником, сотрудники ГИБДД останавливают водителя, а приставы предлагают на месте погасить задолженность или предъявить уже оплаченную квитанцию. В случае отказа они вправе арестовать имущество, принадлежащее должнику.

Всего за несколько часов проведенного рейда инспекторы ГИБДД остановили более 30 водителей-должников. Около 20 из них оплатили штрафы на месте.

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В мэрии Воронежа озвучили основные параметры платных парковок, которые должны появиться в центре города. Ориентировочные границы платного парковочного пространства – от Университетской площади до площади Застава и от улицы Бахметьева до виадука у остановки «Работница».

Максимальная стоимость одного часа стоянки составит 40 рублей. Право бесплатной парковки обещано инвалидам, водителями, перевозящих инвалидов, а также участникам Великой Отечественной войны и спецтранспорту.

Проект будет реализовывать инвестор, с которым городские власти заключат концессионное соглашение.

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В Челябинской области объявлено экстренное предупреждение в связи с тем, что на Южный Урал надвигаются аномальные 40-градусные морозы. МЧС сообщает, что экстремально низкая температура в -35 -40 градусов продержится в области как минимум в течение трех дней – с 9 по 11 февраля.