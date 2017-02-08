Глава Белгородской области Евгений Савченко заявил, что собирается участвовать в сентябрьских губернаторских выборах. Таким образом он «прервал» череду отставок. Впрочем, о том, что Савченко находится на «особом положении», понятно было уже давно.

О том, что губернатор Савченко созывает срочную пресс-конфренцию, стало известно накануне вечером. Его коллеги из Пермского края и Бурятии Виктор Басаргин и Вячеслав Наговицын понедельник и вторник созывали подобные пресс-конференции для того, чтобы сообщить о своей отставке. Многие ждали, что Савченко также откажется от участия в сентябрьских выборах.

Дело в том, что полномочия белгородского губернатора истекают 20 октября 2017, а значит, в соответствии с законом, очередные выборы главы региона пройдут в сентябре, на этот раз единый день голосования приходится на 10 сентября. Причин для того, чтобы Савченко не стал избираться на новый срок, много.

Евгений Савченко голосует на выборах губернатора, 2012 savchenko.ru

Во-первых, возраст. Сейчас ему 66 лет, к концу следующего губернаторского срока, если Савченко будет избран, ему будет 72 года. Во-вторых, как ни странно, «опыт работы». Еще Дмитрий Медведев отправил в отставку почти всех губернаторов-старожилов, сейчас всего три региона возглавляют люди, которые пришли к власти еще в 1990-е годы. Евгений Савченко — самый «старший» из них, он возглавил Белгородскую область более 23 лет назад, в 1993 году. Даже Аман Тулеев, который, как сейчас кажется, возглавлял Кемеровскую область всегда, пришел к власти только в 1997 году.

Встреча Владимира Путина с Евгением Савченко. 2004 kremlin.ru

Но Евгений Савченко лишь сказал, что собирается возглавлять регион еще пять лет. «Ничто не мешает мне воспользоваться законным правом баллотироваться на выборы губернатора Белгородской области, — заявил глава региона на пресс-конференции. — Я планирую воспользоваться этим правом. Слухи о моей отставке не обоснованы».

Надо сказать, что Савченко имеет полное право, основываясь на успехах своей администрации, рассчитывать на поддержку жителей и руководства страны. Белгородская область с населением в 1,5 миллиона человек, где в сельском хозяйстве заняты лишь 131 тысяча жителей, сейчас производит почти 20% всей российской свинины, которой можно накормить 36 миллионов сограждан, и 14% куриного мяса. Регион стал одним из главных бенефициаров контрсанкций российского правительства, но и до этого экономика области была, фактически, построена по принципу агрохолдинга — причем задолго до того, как такого рода компании-гиганты появились на юге страны. Именно успехи в экономике области позволяют Савченко уверенно чувствовать себя на посту губернатора.

Евгений Савченко осматривает новый тепличный комплекс. 6 февраля 2017 belregion.ru

Ранее, напомним, газета «Ведомости» сообщила, что в ближайшие дни может быть сделано объявление об отставке порядка пяти губернаторов регионов. Речь шла о главе Карелии (Александре Худилайнене), руководителях Рязанской (Олег Ковалев), Свердловской (Евгений Куйвашев), Новгородской (Сергей Митин) и Ивановской областей (Павел Коньков), а также о Басаргине и Наговицыне.

Сегодня также стало известно, что глава Карелии Александр Худилайнен не собирается досрочно складывать себя полномочия руководителя республики. Об этом ТАСС сообщила его пресс-секретарь Марина Кабатюк. «Никаких пресс-конференций у нас не планируется, мы работаем. У нас нет никаких новых вводных. У нас все спокойно», — сказала она и добавила, что Худилайнен сейчас работает с членами Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека, которые приехали в Карелию.