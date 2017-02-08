Губернатор Белгородской области Евгений Савченко намерен выдвигать свою кандидатуру на выборах главы региона, намеченных на сентябрь 2017 года. Об этом Савченко сообщил журналистам на пресс-конференции, специально созванной для этого 8 февраля. Ранее в прессе появились слухи о предстоящей досрочной отставке губернатора.

Дело в том, что пресс-конференции Савченко предшествовали пресс-конференции пермского губернатора Виктора Басаргина и главы Бурятии Вячеслава Наговицына. Оба руководителя региона объявили собравшимся журналистам о досрочном уходе с постов.

Однако 66-летний белгородский губернатор пояснил, что «имеет право» участвовать в выборах, а его «отставка никогда не рассматривалась»; сообщения же о том, что он якобы готов уйти с поста, назвал «ничем не обоснованными».

Добавим, что в прессе появилась информация и о возможной отставке главы Карелии Александра Худилайнена. Однако пресс-секретарь руководителя региона Марина Кабатюк заявила журналистам, что Худилайне в отставку не собирается.

Аналитик «Полит.ру» Василий Измайлов размышляет над значением этих, в своем роде уникальных, событий.

«События сегодняшнего дня заставляют задать себе несколько вопросов, ответа на которые мы пока не получили и которые, видимо, пока кроме нас никто не поставил.

Вопрос первый. Имеет ли пресс-конференция белгородского губернатора Савченко соответствие в сколько-нибудь далеком прошлом – в пределах эпохи, которую можно назвать «эпохой высокой управляемости», то есть периоде с 2003 года? Не припоминаю такого. Вопрос второй. Возможны ли заявления, которые делала пресс-секретарь главы Карелии о том, что его руководитель не собирается подавать заявление об отставке и продолжает упорно работать? Наверное, возможны, но ничем подобным раньше мы избалованы не были.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко.

Повторюсь: мы не были именно избалованы таким. Это не значит, что подобного рода заявления вообще не появлялись, но они появлялись не в этом контексте, не в этой атмосфере и не такими словами.

Что это означает? Может означать что угодно, тут впору задаваться вопросами.

Их сразу несколько, и самый важны из них вот какой: то, что мы видим, является следствием кардинального пересмотра отношения между центром и губернаторами – или же это нечто иное? Например, первое проявление той самой понизовой вольницы, которое давно предрекали. А если это – и тут мы, прежде всего, имеем в виду пресс-конференцию Савченко – санкционированное выступление, то что оно должно означать и почему не поддержано на федеральном уровне так, как поддерживалось раньше?

Первое и главное, что при этом приходит в голову, это то, что было принято решение: вот вам больше свободы и меньше денег. Это стандартная форма торговли федерального центра с регионами, с несколькими витками которой мы уже столкнулись. Так ли это? Непонятно.

Возможна другая интерпретация: что губернатор Савченко пошел на самостоятельные действия, не согласовав их с кураторами, а согласовав с какими-то другими людьми, которые являются, скажем так, членами одной команды и покровителями на федеральном уровне. Какова вертикальная интеграция губернатора Савченко, понять несложно, если посмотреть материалы, в достаточном количестве существующие в интернете.

Губернатор Белгородской области Евгений Савченко. / er.ru

Если мы принимаем эту точку зрения и если шаг Савченко является отрезультированным следствием решений некоторой властной группы, то мы имеем дело с чем-то принципиально новым – с тем, с чем мы не сталкивались на федеральном политическом пространстве уже, наверное, больше десяти лет. И тогда нас ожидают очень веселые времена, чреватые самыми непредсказуемыми последствиями», – сказал Василий Измайлов.

Как напоминает газета «Коммерсантъ», Савченко руководит областью с 1993 года и является рекордсменом среди действующих губернаторов по времени пребывания на посту. Если Савченко действительно пойдет на выборы и победит на них, его новый срок пребывания у власти закончится в 2022 году.