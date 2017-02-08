Топ новостей 8 февраля

Дайджест «Полит.ру» – подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня при теракте погиб командир батальона донецких сепаратистов Гиви, суд вновь признал Алексея Навального виновным в деле «Кировлеса», а Алексей Учитель потребовал от прокуроров защитить «Матильду».

Командир батальона «Сомали» сепаратистов по прозвищу Гиви (Михаил Толстых) погиб этим утром при обстреле его кабинета из огнемета «Шмель». В ДНР заявили, что это диверсия со стороны украинской армии, а исполнителей убийства уже установили. По другим данным, Гиви могли устранить люди из его окружения. Кремль заявил о непричастности России к убийству командира сепаратистов.

Депутат Госдумы приехал в ДНР.

Гиви погибает в результате теракта.

СОВПАДЕНИЕ? pic.twitter.com/oVclGtExPw — недруги за бугром (@Lndcalling) 8 февраля 2017 г.

Новороссия — это болезнь, вызванная бациллой russkomiros. Принимает иногда тяжелые лже-патриотические формы. Исход, как правило, летальный. — тётя Роза (@Anakoyher) 8 февраля 2017 г.

Алексей Навальный и Петр Офицеров снова признаны виновными в хищении имущества предприятия «Кировлес». «Навальный организовал хищение чужого имущества», - заявил судья. Политик получил 5 лет условного срока. В Кремле заявили, что, если из-за судимости Навальный не сможет участвовать в выборах президента, то это никак не отразится на кампании. В ЦИКе возможность выдвижения оппозиционера пока не комментируют.

Вообще-то такое – неуважение к суду, но я не удержался. Тут скучно – просто читают старый приговор pic.twitter.com/GCZaCMZAv0 — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

Хватит уже ругать судью, что плохо читает. Это вы приговор уже знаете наизусть, а он его впервые видит! — Олег Козловский (@kozlovsky) 8 февраля 2017 г.

Мы продолжим нашу кампанию и борьбу за лучшую Россию несмотря на этот приговор, продиктованный из Кремля. Мы его не признаём и отменим. — Alexey Navalny (@navalny) 8 февраля 2017 г.

Алексей Учитель подал в Генпрокуратуру два заявления, в которых попросил генпрокурора Юрию Чайку защитить съемочный коллектив фильма «Матильда». Он призвал обратить внимание на высказывания Натальи Поклонской и прекратить угрозы со стороны Всероссийской общественной православной организации «Христианское государство - Святая Русь». Кремль поддержал позицию Учителя, назвав активистов «анонимными экстремистами».

Полицейские и ФСБ задержали в пяти регионах России девять подозреваемых по делу о группировке хакеров, похитивших с банковских счетов более одного миллиарда рублей. Аресты прошли в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодарском крае, Тверской и Свердловской области. Кроме незаконного проникновения в банковские системы, злоумышленники взламывали объекты критически важной инфраструктуры и стратегических промышленных предприятий. Они могли состоять в хакерской группе Lurk.

Микрорайон пятиэтажек.

Госдума приняла во втором чтении поправку о бессрочном продлении бесплатной приватизации жилья в России для всех категорий граждан. Поправку приняли по предложению Дмитрия Медведева. Ранее предполагалось продлить бесплатную приватизацию до 2020 года только для отдельных категорий граждан - для крымчан, граждан, подлежащих переселению из аварийных домов и детей-сирот.

IBU мог принять решение лишить Тюмень права проведения ЧМ-2021 по биатлону, сообщил немецкий журналист Нильс Кабен. Такое решение могли вынести из-за публикации второй части доклада независимой комиссии WADA. Позже директор по коммуникациям IBU заявил, что этот вопрос еще не обсуждался, а президент Союза биатлонистов России назвал данное сообщение бредом.

Силы противовоздушной обороны по обороне Москвы и центрального промышленного района привели в высшую степень боевой готовности. На боевое дежурство заступили составы дивизионов зенитных ракетных систем С-300 и С-400, а также ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С». Они развернули технику в местах дислокации.

#Фомин: около 45 тыс. военнослужащих, 1,7 тыс. единиц оружия и техники, 150 летательных аппаратов участвуют в проверке боеготовности #ВКС РФ pic.twitter.com/1DZjUGcvKW — Минобороны России (@mod_russia) 8 февраля 2017 г.

Московская биржа.

ФАС предложила запретить госкомпаниям приобретать новые активы, чтобы снизить рыночную долю государственных и муниципальных компаний. Также ведомство предлагает обязать неэффективные госкомпании разработать программы отчуждения профильных активов. Также ФАС призвала отменить создание унитарных предприятий и ликвидировать ГУПы.

В Центр визуальной культуры в Киеве пришли неизвестные в масках и уничтожила все экспонаты выставки «Потерянная возможность» авторства художника Давида Чичкана, который предлагает рассматривать «майдан» как упущенную возможность провести социальную революцию. Нападавшим удалось скрыться до прибытия полиции. Они были одеты так, «как одеваются участники ультраправых группировок».

Работы Давида Чичкана, которые уничтожили на выставке pic.twitter.com/CHzQtmF4Vl — Лусинэ (@lusine_djanyan) 8 февраля 2017 г.

Министерство труда предложило поправки в закон о противодействии коррупции, направленные на защиту граждан, сообщивших о коррупционных нарушениях. Ведомство предлагает запретить в течение трех лет увольнение, назначение на другую должность или наложение взыскания на такого сотрудника.