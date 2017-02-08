Полiт.ua Государственная сеть Государственные люди Войти
8 февраля 2017, среда, 23:19
Facebook Twitter LiveJournal VK.com RSS

НОВОСТИ

СТАТЬИ

АВТОРЫ

ЛЕКЦИИ

PRO SCIENCE

СКОЛКОВО

РЕГИОНЫ
Нетленка
Семинары
Новости регионов

#Сбербанк
#Разное
#Спорт
#Общество
#Разное
#НовостиПрикаспия
Чем пахнет настоящий мужчина
Шойгу написал географический диктант на максимальную оценку
Располневшие амурские тигры восхитили блогеров
В Ростове в СИЗО 23-летний задержанный вскрыл себе вены на руках и в паху
Loading...
Спецпроекты
Национальные литературы
Выборы-2016 с Линой Арифулиной
Экологическая повестка
Открытое государство
Русская политейя
Документы
О проекте
Партнеры
08 февраля 2017, 19:45
Дональд Трамп США
Анна Сакоян

США: противостояние в Белом доме

Памятник генералу Эндрю Джексону на фоне Белого дома.
Памятник генералу Эндрю Джексону на фоне Белого дома.
Pixabay

СМИ обсуждают тему борьбы за влияние в Белом доме между двумя формирующимися лагерями. Один из них представлен сторонниками Райнса Прибуса, главы аппарата Белого дома. Второй – сторонниками Стивена Бэннона, президентского советника, которому СМИ сейчас присвоили роль серого кардинала.

Масла в огонь подлила история с пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером. Она началась в выходные с того, что юмористка Мелисса Маккарти сделала про него издевательский ролик, в котором она изображает, как он общается с журналистами.

Politico вскоре после появления ролика написал о том, что это сильный удар по Спайсеру, который, будучи официальным представителем Белого дома в связях с общественностью, и до того не обладал хорошей репутацией. В частности, он известен тем, что отказывается отвечать на вопросы журналистов и периодически выдает откровенно ложную информацию.

Ролик повредил его репутации, хотя насколько сильно, авторы в тот момент оценить не могли. Они только отметили нехарактерное отсутствие твитов от Трампа по поводу этого события, притом что он обычно реагирует на скандальные происшествия. Между тем, СМИ оживленно комментируют события, причем медийному интересу к получившемуся раскладу способствует множество противоречий между официальными заявлениями со стороны Белого дома и неофициальными комментариями от анонимных источников.

Позднее вышел материал CNN, где сообщается, что Трамп недоволен работой Спайсера за две недели пребывания в Белом доме и что Белый дом ищет нового директора по связям с общественностью. Специфика в том, что Спайсер сейчас занимает и эту должность, помимо должности пресс-секретаря, в то время как обычно эти обязанности выполняют разные люди. Официально, оговаривается в материале, администрация утверждает, что Трамп всем совершенно доволен. Неофициальные источники говорят, что Трампу деятельность Спайсера не нравится, как не нравится и тот факт, что он вообще занял эти должности. В этом он обвиняет Прибуса, который Спайсера рекомендовал.

Консервативное издание The Hill описывает сложившуюся ситуацию как один из симптомов противостояния. Автор считает, что это очередной сюжет из внутренней жизни Белого дома, которая сейчас представляет собой борьбу за влияние между участниками новой администрации. Из многочисленных слухов и противоречий между официальным и неофициальным у многих комментаторов сложилось впечатление, что в администрации выделились два полюса влияния – Прибус и Бэннон, - и вокруг каждого из них есть некоторая группа поддержки.

 
Советники Дональда Трампа.

Чуть раньше, еще до инцидента со Спайсером, о борьбе внутри администрации писал New Yorker. Ее внешняя репрезентация, отражающая две главные динамики, - это, с одной стороны, иммиграционный указ, наделавший много шуму, а с другой стороны, номинация Нила Горсача в качестве нового судьи в верховном суде. Иммиграционные ограничения приписываются Бэннону. Новый судья – это продукт политики Прибуса. Если иммиграционный указ вызвал массовое возмущение, то номинацию Горсача массово сочли приемлемой, потому что даже демократы были вынуждены признать, что он человек компетентный.

Специфика этих событий, оговаривает автор, в том, что Бэннон совершенно не возражал против Горсача, а Прибус последовательно защищал иммиграционные ограничения. Тем не менее, раскол присутствует. Борьба начинается в тот момент, когда с инициативами что-то идет не так. В этом случае виноватым оказывается инициатор. Автор отмечает, что, по некоторым признакам, влияние Бэннона растет. В частности, это выражается в том, что в числе сотрудников Белого дома недавно оказались бывшие сотрудники ресурса Breitbart, которым раньше руководил Бэннон.

Обсудите в соцсетях

Система Orphus
Смотрите также:
Loading...

Главные новости

Видео с места гибели Гиви
В сети опубликовано видео с места гибели Гиви
Председатель "Партия прогресса" А. Навальный в суде г. Кирова.
Навальный получил условный срок по делу «Кировлеса»
Кадр из фильма "Матильда"
Кремль принял сторону создателей фильма «Матильда»
КМ по биатлону в ХМАО
Союз биатлонистов предложил РФ отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени
Мясо
Россельхознадзор предложит запретить всю говядину из Белоруссии
21:02 Рогозин поручил срочно модернизировать производство ракетных двигателей
20:31 Кировчанка пожаловалась в прокуратуру на кредит под 2379 процентов
20:15 Apple построит штаб-квартиру без порогов ради сохранения внимания инженеров
20:09 Союз биатлонистов предложил РФ отказаться от проведения ЧМ-2021 в Тюмени
19:41 Сноуден снова призвал к отмене «пакета Яровой»

ЗАБВЕНИЯ.NET

Мемория. Юрий Авербах
Юрий Львович Авербах
8 февраля 1922 года родился Юрий Авербах, старейший из ныне живущих в мире гроссмейстеров
19:21 Дизайнер из Украины напал на школьницу в лифте дома в Москве
19:18 Мединский сообщил о реорганизации департамента Минкультуры из-за «дела реставраторов»
19:11 Россельхознадзор предложит запретить всю говядину из Белоруссии
19:01 В ВОЗ опровергли слова замглавы Минздрава РФ о признании гомеопатии
18:41 Стало известно имя оставшегося на свободе хакера из «Шалтая-Болтая»
18:14 Украина заподозрила РФ в причастности к убийству Шеремета
17:59 Заксобрание Петербурга приравняло встречи с депутатами к митингам
17:37 «Адмирал Кузнецов» вернулся из похода в Сирию в Североморск
17:13 Касьянова назвали новым кандидатом в президенты от оппозиции
17:02 Двое ректоров опровергли причастность к письму о поддержке передачи Исаакия РПЦ
16:42 Международный союз биатлонистов решил перенести ЧМ-2021 из Тюмени
16:27 Навальный получил условный срок по делу «Кировлеса»
16:09 Минфин предложил ввести акцизный сбор на «Боярышник»
15:52 В сети опубликовано видео с места гибели Гиви
15:42 Адвокат семьи Дель сообщил об отказе от иска к органам опеки
15:30 Минтруд предложил брать под защиту сообщивших о коррупции
15:16 МИД РФ допустил отмену визового режима с Грузией
14:55 Путин предрек неизбежно прекрасное будущее в РФ
14:49 Тимченко назвался владельцем китайского клуба КХЛ
14:37 «Ушедший на покой» актер Джек Николсон возвращается в кино
14:12 Зонд «Кассини» прислал новую фотографию Энцелада
14:05 Источник рассказал об организации убийства Гиви «своими» людьми
14:02 Самый богатый депутат Госдумы признал себя банкротом
13:51 Эрдоган и Трамп по телефону договорились вместе действовать в Сирии
13:42 Кремль назвал законным судебный процесс по делу Навального
13:18 В Нигерии пираты захватили в заложники моряков из РФ и Украины
13:16 Навальный снова признан виновным по делу «Кировлеса»
13:07 Кремль принял сторону создателей фильма «Матильда»
13:00 Для спасения жизни геккон расстается с чешуей
12:57 Комплексы С-400 заступили на боевое дежурство в рамках внезапной проверки
12:43 Никита Михалков стал еще одним послом III зимних Всемирных военных игр
12:33 Bank of America открыл отделения с персоналом-роботами
12:32 Кремль опроверг причастность к гибели Гиви
12:22 Сенаторы подготовили закон о вето на снятие санкций против РФ в обход Конгресса
12:02 Госдума приняла поправку о бессрочной приватизации жилья
11:58 Создатели геоглифов не оказали существенного влияния на леса Амазонии
11:54 Блогера Лапшина поместили в следственный изолятор в Баку
11:44 «Коммерсантъ» сообщил о грядущих масштабных сокращениях в Первом меде
11:19 Киев отложил продажу билетов на «Евровидение» из-за антимонопольной жалобы
11:15 «Детский мир» вышел на IPO
10:52 Полиция задержала хакеров по делу о краже более миллиарда рублей
10:32 Растения с трех континентов пришли к хищничеству одним путем
10:25 ФАС предложила запретить неэффективным госкомпаниям покупать новые активы
10:06 Стали известны обстоятельства гибели Гиви
09:58 В МИД прокомментировали решение США обновить ядерную доктрину
Apple Boeing Facebook Google IT NATO PRO SCIENCE видео ProScience Театр Pussy Riot Twitter аварии на железной дороге авиакатастрофа Австралия Австрия автопром администрация президента Азербайджан акции протеста Александр Лукашенко Алексей Кудрин Алексей Навальный Алексей Улюкаев алкоголь амнистия Анатолий Сердюков Ангела Меркель Антимайдан Армения армия Арсений Яценюк археология астрономия атомная энергия аукционы Афганистан Аэрофлот баллистические ракеты банковский сектор банкротство Барак Обама Башар Асад Башкирия беженцы Белоруссия Белый дом Бельгия беспорядки бизнес биология ближневосточный конфликт бокс болельщики «болотное дело» большой теннис Борис Немцов Бразилия ВВП Великая Отечественная война Великобритания Венесуэла Верховная Рада Верховный суд взрыв взятка видеозаписи публичных лекций «Полит.ру» видео «Полит.ру» визовый режим Виктор Янукович вирусы Виталий Мутко «ВКонтакте» ВКС Владивосток Владимир Жириновский Владимир Маркин Владимир Мединский Владимир Путин ВМФ военная авиация Волгоград ВТБ Вторая мировая война вузы выборы выборы губернаторов выборы мэра Москвы газовая промышленность «Газпром» генетика Генпрокуратура Германия ГИБДД ГЛОНАСС Голливуд гомосексуализм госбюджет Госдеп Госдума госзакупки гражданская авиация Греция Гринпис Грузия гуманитарная помощь гуманитарные и социальные науки Дагестан Дальний Восток деньги День Победы дети Дмитрий Медведев Дмитрий Песков Дмитрий Рогозин доллар Домодедово Дональд Трамп Донецк допинг дороги России драка ДТП Евгения Васильева евро Еврокомиссия Евромайдан Евросоюз Египет ЕГЭ «Единая Россия» Екатеринбург ЕСПЧ естественные и точные науки ЖКХ журналисты Забайкальский край закон об «иностранных агентах» законотворчество здравоохранение в России землетрясение «Зенит» Израиль Индия Индонезия инновации Интервью ученых интернет инфляция Ирак Ирак после войны Иран Иркутская область искусство ислам «Исламское государство» Испания история История человечества Италия Йемен Казань Казахстан казнь Калининград Камчатка Канада Киев кино Киргизия Китай Климат Земли, атмосферные явления КНДР Книга. Знание Компьютеры, программное обеспечение кораблекрушение коррупция космодром Восточный космос КПРФ кража Краснодарский край Красноярский край кредиты Кремль крушение вертолета Крым крымский кризис Куба культура Латвия ЛГБТ ЛДПР Левада-Центр легкая атлетика лесные пожары Ливия лингвистика Литва литература Лондон Луганск Малайзия МВД МВФ медиа медицина междисциплинарные исследования Мексика Мемория метро мигранты МИД России Минздрав Минкомсвязи Минкульт Минобороны Минобрнауки Минтранспорта Минтруд Минфин Минэкономразвития Минюст мировой экономический кризис «Мистраль» Михаил Саакашвили Михаил Ходорковский МКС Молдавия Мосгорсуд Москва Московская область мошенничество музыка МЧС наводнение Надежда Савченко налоги нанотехнологии наркотики НАСА наука Наука в современной России «Нафтогаз Украины» некоммерческие организации некролог Нерусский бунт нефть Нигерия Нидерланды Нобелевская премия Новосибирск Новые технологии, инновации Новый год Норвегия Нью-Йорк «Оборонсервис» образование обрушение ОБСЕ общественный транспорт общество ограбление Одесса Олимпийские игры ООН оппозиция опросы оружие отставки-назначения Пакистан палеонтология Палестинская автономия Папа Римский Париж ПДД педофилия пенсионная реформа Пентагон Петр Порошенко погранвойска пожар полиция Польша похищение права человека правительство Право правозащитное движение «Правый сектор» преступления полицейских преступность Приморский край происшествия публичные лекции Рамзан Кадыров РАН Революция в Киргизии Реджеп Эрдоган рейтинги религия Реформа армии РЖД ритейл Роскомнадзор Роскосмос Роспотребнадзор Россельхознадзор Российская академия наук Россия Ростов-на-Дону Ростовская область РПЦ рубль русские националисты РФС Санкт-Петербург санкции Саудовская Аравия Сахалин Сбербанк Свердловская область связь связь и телекоммуникации Севастополь сельское хозяйство сепаратизм Сербия Сергей Лавров Сергей Собянин Сергей Шойгу Сирия Сколково Славянск Следственный комитет следствие смартфоны СМИ Совбез ООН Совет по правам человека Совет Федерации сотовая связь социальные сети социология Социология в России Сочи Сочи 2014 «Спартак» спецслужбы «Справедливая Россия» спутники СССР Ставропольский край стихийные бедствия Стихотворения на случай страхование стрельба строительство суды суицид США Таджикистан Таиланд Татарстан театр телевидение телефонный терроризм теракт терроризм технологии транспорт туризм Турция тюрьмы и колонии убийство УЕФА Украина Условия труда ФАС Федеральная миграционная служба физика Филиппины Финляндия ФИФА фондовая биржа фоторепортаж Франсуа Олланд Франция ФСБ ФСИН ФСКН футбол Хабаровский край хакеры Харьков Хиллари Клинтон химическое оружие хоккей хулиганство Центробанк ЦИК Цикл бесед "Взрослые люди" ЦСКА Челябинская область Чехия Чечня ЧМ-2018 шахты Швейцария Швеция школа шоу-бизнес шпионаж Эбола Эдвард Сноуден экология экономика экономический кризис экстремизм Эстония Южная Корея ЮКОС Юлия Тимошенко ядерное оружие Япония

Редакция

Электронная почта: politru.edit1@gmail.com
Адрес: 129343, Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1, 9 этаж.
Телефоны: +7 495 980 1893, +7 495 980 1894.
Стоимость услуг Полит.ру
Свидетельство о регистрации средства массовой информации
Эл. № 77-8425 от 1 декабря 2003г. Выдано министерством
Российской Федерации по делам печати, телерадиовещания и
средств массовой информации. Выходит с 21 февраля 1998 года.
При любом использовании материалов веб-сайта ссылка на Полит.ру обязательна.
При перепечатке в Интернете обязательна гиперссылка polit.ru.
Все права защищены и охраняются законом.
© Полит.ру, 1998–2014.