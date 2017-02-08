СМИ обсуждают тему борьбы за влияние в Белом доме между двумя формирующимися лагерями. Один из них представлен сторонниками Райнса Прибуса, главы аппарата Белого дома. Второй – сторонниками Стивена Бэннона, президентского советника, которому СМИ сейчас присвоили роль серого кардинала.

Масла в огонь подлила история с пресс-секретарем Белого дома Шоном Спайсером. Она началась в выходные с того, что юмористка Мелисса Маккарти сделала про него издевательский ролик, в котором она изображает, как он общается с журналистами.

Politico вскоре после появления ролика написал о том, что это сильный удар по Спайсеру, который, будучи официальным представителем Белого дома в связях с общественностью, и до того не обладал хорошей репутацией. В частности, он известен тем, что отказывается отвечать на вопросы журналистов и периодически выдает откровенно ложную информацию.

Ролик повредил его репутации, хотя насколько сильно, авторы в тот момент оценить не могли. Они только отметили нехарактерное отсутствие твитов от Трампа по поводу этого события, притом что он обычно реагирует на скандальные происшествия. Между тем, СМИ оживленно комментируют события, причем медийному интересу к получившемуся раскладу способствует множество противоречий между официальными заявлениями со стороны Белого дома и неофициальными комментариями от анонимных источников.

Позднее вышел материал CNN, где сообщается, что Трамп недоволен работой Спайсера за две недели пребывания в Белом доме и что Белый дом ищет нового директора по связям с общественностью. Специфика в том, что Спайсер сейчас занимает и эту должность, помимо должности пресс-секретаря, в то время как обычно эти обязанности выполняют разные люди. Официально, оговаривается в материале, администрация утверждает, что Трамп всем совершенно доволен. Неофициальные источники говорят, что Трампу деятельность Спайсера не нравится, как не нравится и тот факт, что он вообще занял эти должности. В этом он обвиняет Прибуса, который Спайсера рекомендовал.

Консервативное издание The Hill описывает сложившуюся ситуацию как один из симптомов противостояния. Автор считает, что это очередной сюжет из внутренней жизни Белого дома, которая сейчас представляет собой борьбу за влияние между участниками новой администрации. Из многочисленных слухов и противоречий между официальным и неофициальным у многих комментаторов сложилось впечатление, что в администрации выделились два полюса влияния – Прибус и Бэннон, - и вокруг каждого из них есть некоторая группа поддержки.

Советники Дональда Трампа.

Чуть раньше, еще до инцидента со Спайсером, о борьбе внутри администрации писал New Yorker. Ее внешняя репрезентация, отражающая две главные динамики, - это, с одной стороны, иммиграционный указ, наделавший много шуму, а с другой стороны, номинация Нила Горсача в качестве нового судьи в верховном суде. Иммиграционные ограничения приписываются Бэннону. Новый судья – это продукт политики Прибуса. Если иммиграционный указ вызвал массовое возмущение, то номинацию Горсача массово сочли приемлемой, потому что даже демократы были вынуждены признать, что он человек компетентный.

Специфика этих событий, оговаривает автор, в том, что Бэннон совершенно не возражал против Горсача, а Прибус последовательно защищал иммиграционные ограничения. Тем не менее, раскол присутствует. Борьба начинается в тот момент, когда с инициативами что-то идет не так. В этом случае виноватым оказывается инициатор. Автор отмечает, что, по некоторым признакам, влияние Бэннона растет. В частности, это выражается в том, что в числе сотрудников Белого дома недавно оказались бывшие сотрудники ресурса Breitbart, которым раньше руководил Бэннон.