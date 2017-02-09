В среду нижняя палата британского парламента дала правительству добро на запуск официальной процедуры по отсоединению Британии от ЕС. Теперь закон о выходе Британии направляется в верхнюю палату (лордов).

Financial Times пишет, что в палате общин за начало официального процесса отделения проголосовало большинство лейбористов. С верхней палатой могут возникнуть проблемы, потому что там преобладают либерал-демократы, а также консерваторы, которые настроены резко против отделения от ЕС, и это значит, что они могут начать добиваться внесения изменений в условия.

В связи с этим правительство намекает лордам, что если они будут сопротивляться закону, то общественность будет недовольна, потому что именно общественность проголосовала за выход из ЕС на референдуме. В первую очередь, это касается либерал-демократов. За консерваторов правительство условно спокойно, потому что с ними договаривается их лидер - премьер-министр Тереза Мэй.

Тереза Мэй, премьер-министр Великобритании / flickr.com

Лидер лейбористов Джереми Корбин, который принял решение поддержать правительство и призвал своих однопартийцев это сделать, встретил сопротивление со стороны 52 своих депутатов, однако в целом голоса в поддержку перевесили.

The Economist пишет, что после того как законопроект получит одобрение от верхней палаты, то в марте он станет законом. Но за этим грядет новый законопроект, с которым могут возникнуть более серьезные проблемы. Еще до референдума сторонники отделения обещали гражданам, что благодаря этому налогоплательщики будут платить меньше налогов. Это обещание пользовалось большой популярностью. Однако в Брюсселе встречным образом формируется закон, который может поставить Британию в положение, очень похожее на то, в каком она находилась до выхода, в том, что касается взносов. Положения этого предполагаемого закона будут фигурировать в обсуждении условий отделения, и весь вопрос в том, каким образом сформируется компромисс. Пока влиятельные участники ЕС настроены довольно бескомпромиссно.

Между тем, британское правительство прилагает мало усилий к тому, чтобы изложить ситуацию избирателям. Даже официальный план отсоединения не говорит ничего о выплатах, связаных с выходом из ЕС. Таким образом, когда начнется разговор об обязательствах, это станет плодотворной темой для таблоидов, а у правительства будет меньше пространства для маневров, считает автор. Торговаться о бюджетах в ЕС умеют, а раздражение в адрес Британии сделает эти препирательства более агрессивными. По итогам этого автор не исключает тупиковой ситуации.

Финансово-деловой центр Лондона. / YouTube.com

Wall Street Journal пишет, что Европа не один год восстанавливала порушенную финансовую систему, и у нее это почти получилось, однако в последний момент образовались два новых разрушительных фактора. Один из них - грядущий выход Британии из ЕС. Второй - американский президент Дональд Трамп. В связи с появлением новой администрации США возникли два вопроса: займется ли она дерегулированием финансовой системы, что приведет к трансатлантическим нестыковкам? И если да, то прекратит ли она при этом заниматься международной координацией?

В связи с отсоединением Британии тоже возникают вопросы. Лондон долгое время был финансовой столицей Европы. Однако если он теперь окажется вне блока, то он перестанет подчиняться европейскому регулированию.