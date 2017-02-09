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09 февраля 2017, 10:12
ВВП экономика
Илья Карпюк

Счастливое будущее России как неизбежность

В.Путин на церемонии вручения премий молодым ученым.
В.Путин на церемонии вручения премий молодым ученым.
kremlin.ru

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций в Кремле рассказал о том, каким он видит будущее страны. «Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», — сказал глава государства.

Такое красивое заявление президент сделал, безусловно, под влиянием атмосферы — молодые ученые внушают уверенность в том, что технический прогресс и рост благосостояния неизбежен. Но, как ни странно, почти одновременно появились и независимые от российской власти исследования, которые показывают: у России действительно может быть неплохое будущее.

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала прогноз, в котором предсказано развитие экономик крупнейших стран на планете и то, какое место в условном рейтинге они будут занимать к 2030 и 2050 гг.

Россия сейчас в рейтинге государств по размеру ВВП (в пересчете по паритету покупательной способности) занимает шестое место в мире и второе в Европе. Впереди находятся Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония и Германия. Если верить прогнозу PwC, к 2030 году в шестерке вместо Германии окажется Индонезия, а к 2050 — Бразилия вместо Японии. Россия продолжит стабильно занимать свое шестое место, но топ-5 выглядеть будет так: Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия.

В докладе отмечается, что в 1995 году экономика стран т. н. «развивающейся семерки» (Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Россия, Индонезия и Турция) была вдвое меньше, чем экономика стран «большой семерки», то к 2040 году пропорция поменяется: экономика развивающихся стран будет больше развитых, а к 2050 на них будет приходится примерно 50% мирового ВВП.

 
Морской порт. Таможня. /pixabay.com

Правда, несмотря на то, что Россия, согласно прогнозу, продолжит оставаться шестой по размеру экономикой мира, среднегодовой рост будет меньше, чем в целом по планете, редко когда можно будет увидеть рост ВВП более, чем на 2%.

Впрочем, значение страны в мире определяется не только размером ВВП. Последние данные говорят, что роль России в международной торговле также снижается. По данным статистики Минэкономики, внешнеторговый оборот России, рассчитанный по методологии платежного баланса, в 2016 году составил $470,6 млрд. Показатель уменьшился на 11,9% относительно 2015 года. При этом экспорт снизился на 18,2% — до $279,2 млрд, импорт увеличился на 0,8% и достиг $191,4 млрд.

При этом российские компании, судя по всему, предпочитают инвестировать внутри страны. «Во взаимоотношениях с остальным миром внутренняя экономика в 2016 году продолжает сохранять статус кредитора. Чистое кредитование остального мира со стороны внутренней экономики — понизилось, на фоне последовательного повышения склонности субъектов экономики к внутреннему инвестированию», — сообщает МЭР. В 2016 году уровень чистого кредитования, по оценке ведомства, сократился до 3,6% ВВП с 4,8% ВВП в 2015 году.

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