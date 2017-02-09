Президент России Владимир Путин на церемонии вручения премий молодым ученым в области науки и инноваций в Кремле рассказал о том, каким он видит будущее страны. «Фундаментальные основы, на которых стоит наша страна, имеют настолько глубокие, настолько прочные корни, что ее замечательное, прекрасное будущее неизбежно», — сказал глава государства.

Такое красивое заявление президент сделал, безусловно, под влиянием атмосферы — молодые ученые внушают уверенность в том, что технический прогресс и рост благосостояния неизбежен. Но, как ни странно, почти одновременно появились и независимые от российской власти исследования, которые показывают: у России действительно может быть неплохое будущее.

Аудиторская компания PricewaterhouseCoopers (PwC) опубликовала прогноз, в котором предсказано развитие экономик крупнейших стран на планете и то, какое место в условном рейтинге они будут занимать к 2030 и 2050 гг.

Россия сейчас в рейтинге государств по размеру ВВП (в пересчете по паритету покупательной способности) занимает шестое место в мире и второе в Европе. Впереди находятся Китай, Соединенные Штаты, Индия, Япония и Германия. Если верить прогнозу PwC, к 2030 году в шестерке вместо Германии окажется Индонезия, а к 2050 — Бразилия вместо Японии. Россия продолжит стабильно занимать свое шестое место, но топ-5 выглядеть будет так: Китай, Индия, США, Индонезия, Бразилия.

В докладе отмечается, что в 1995 году экономика стран т. н. «развивающейся семерки» (Китай, Индия, Бразилия, Мексика, Россия, Индонезия и Турция) была вдвое меньше, чем экономика стран «большой семерки», то к 2040 году пропорция поменяется: экономика развивающихся стран будет больше развитых, а к 2050 на них будет приходится примерно 50% мирового ВВП.

Морской порт. Таможня. /pixabay.com

Правда, несмотря на то, что Россия, согласно прогнозу, продолжит оставаться шестой по размеру экономикой мира, среднегодовой рост будет меньше, чем в целом по планете, редко когда можно будет увидеть рост ВВП более, чем на 2%.

Впрочем, значение страны в мире определяется не только размером ВВП. Последние данные говорят, что роль России в международной торговле также снижается. По данным статистики Минэкономики, внешнеторговый оборот России, рассчитанный по методологии платежного баланса, в 2016 году составил $470,6 млрд. Показатель уменьшился на 11,9% относительно 2015 года. При этом экспорт снизился на 18,2% — до $279,2 млрд, импорт увеличился на 0,8% и достиг $191,4 млрд.

При этом российские компании, судя по всему, предпочитают инвестировать внутри страны. «Во взаимоотношениях с остальным миром внутренняя экономика в 2016 году продолжает сохранять статус кредитора. Чистое кредитование остального мира со стороны внутренней экономики — понизилось, на фоне последовательного повышения склонности субъектов экономики к внутреннему инвестированию», — сообщает МЭР. В 2016 году уровень чистого кредитования, по оценке ведомства, сократился до 3,6% ВВП с 4,8% ВВП в 2015 году.