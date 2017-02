«Коммерсантъ» в статье «Дональда Трампа не допускают до санкций» пишет о том, что Американские сенаторы намерены заблокировать попытки сближения с Россией.

Туроператоры меняют формат работы, утверждается в статье «Горящие туры угасают».

«Приватизация ушла в бесконечность»: Госдума передумала завершать программу передачи жилья гражданам.

РБК в статье «Банкрот расплатится поместьем» рассказывает о том, что АСВ начало реализацию активов Сергея Пугачева.

«"Пересвет" мог разрушить застройщик»: крупным должником банка оказался находящийся в СИЗО девелопер Михаил Бабель.

Как погиб один из командиров ДНР Михаил Толстых, рассказывается в статье «Комбата сжег "Шмель"».

«Известия» пишут: «Банки готовятся побить рекорд по прибыли». В нынешнем году кредитные организации могут заработать до 1,3 трлн рублей.

«Депутаты получат новую антикоррупционную повестку»: в экспертный совет профильного комитета Госдумы могут войти сотрудники управления президента по противодействию коррупции.

СПЧ разрабатывает рекомендации по внешнему виду школьников, утверждается в статье «Хиджабам найдут место в федеральном законе».

«Газета.ru» в статье «Россияне становятся бюргерами» пишет о том, что россияне экономят и меняют модель потребительского поведения.

О том, как изменились ученики за 10 лет с момента введения ЕГЭ, говорится в статье «ЕГЭ — это уже давно не тест, где можно угадать ответ».

«Европа отворачивается от беженцев»: на неформальном саммите ЕС на Мальте обсудили проблему мигрантов.

The Economist: «Африканские уличные торговцы. Несвободная торговля» (African street vendors: Unfree trade). Материал о гонениях на уличных торговцев в некоторых африканских странах.

«The Economist объясняет: папа vs. рыцари» (The Economist explains: The pope v the knights). Материал о том, почему папа римский получил контроль над мальтийскими рыцарями.

Bloomberg: «Помощник Ле Пен проинформировал главу ЦБ о планах печатать деньги» (Le Pen Aide Briefed Central Banker on Plan to Print Money) Главный экономический консультант кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен встречался в сентябре с руководителем французского ЦБ и обсуждал ее планы по использованию центробанка для обеспечения государственных расходов.

«Закон о Brexit'е одобрен нижней палатой парламента и направляется к лордам» (Brexit Bill Passed by Lower House of Parliament, Heads to Lords). Нижняя палата британского парламента дала правительству добро на начало официальной процедуры по отделению от ЕС.

The Wall Street Journal: «Греческое правительство разделилось на два лагеря в связи с тупиком в переговорах с кредиторами» (Greek Government Divided Over Deadlock in Creditor Talks). Финансовые рынки начали сомневаться в том, что Греция сможет выполнить жесткие условия своего последнего антикризисного плана.

«Трамп продолжает давить на суды из-за иммиграционного запрета» (Trump Keeps Up Pressure on Courts Over Immigration Ban). Президент США Дональд Трамп в ожидании решения продолжает наседать на суды, утверждая, что у него есть полное право ограничивать иммиграцию.