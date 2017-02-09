Для борьбы с мошенничеством в банках и выводом активов ЦБ хочет получить право передавать правоохранительным органам информацию, содержащую банковскую тайну. Проблема, по словам Набиуллиной, в том, что российский ЦБ, в отличие от центральных банков многих стран, не имеет права на профессиональное суждение, а отчетность у выводящих активов банков в полном порядке.

Руководство ЦБ сложно заподозрить в большой любви к полицейским функциям государства, но получается, что проще дать доступ силовикам к банковской тайне, чем дать нехитрые полномочия российскому мегарегулятору. И, в принципе, ничего удивительного в этом нет, просто возникает вопрос: кому больше доверия на рынке, Центробанку или условному Управлению «К» ФСБ?