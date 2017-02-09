Израильский парламент, пишет BBC, принял противоречивый закон, который задним числом легитимизирует более 4 тысяч построек на палестинских территориях на Западном побережье. Это частные территории, имеющие владельцев. Новый закон гласит, что им будет выплачена компенсация либо выделена другая территория. Иными словами, закон утверждает экспроприацию земель у их владельцев.

Палестинский президент назвал это «агрессией против нашего народа». Генпрокурор Израиля заявил, что это неконституционный закон, и он не станет его защищать в верховном суде. Автор напоминает, что принятие закона находится в контексте эскалации напряженности по поводу поселений после инаугурации американского президента Дональда Трампа. Скорее всего, отмечает BBC, обсуждение легитимности этого закона перейдет в верховный суд. Правовые эксперты утверждают, что судебное рассмотрение он не пройдет, потому что противоречит правовой основе Израиля в части правил о земельной собственности.

В понедельник израильский парламент принял закон, который легализует экспроприацию частных земельных владений на палестинской территории, пишет Financial Times. Критики считают, что это может стать первым шагом к частичной аннексии Западного побережья, и это может привести к тому, что Израиль будет обвинен в военных преступлениях. В Израиле критика исходит в основном от левоцентристской оппозиции.

Еврейский патруль в арабском квартале. / wikipedia.org

Согласно международному праву, комментирует FT, израильские поселения на Западном побережье и в восточной части Иерусалима незаконны. До недавнего времени они формально признавались незаконными и с точки зрения израильского права. Среди возможных последствий принятия этого закона в материале указывается обострение в арабско-израильских отношениях, которое только отдалит перспективы мирного урегулирования конфликта.

The Economist отмечает, что принятие закона – это, в первую очередь, признак уязвимости израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху у себя в стране. Его обвиняют в коррупции, против него ведутся расследования, и в итоге ему приходится полагаться на милость его партнеров по коалиции, которые могут при случае стать противовесом против генпрокурора. В такой ситуации закон о легализации построек может быть только началом процесса, который в пределе направлен на присоединение спорных территорий к Израилю. Своим политическим долголетием Нетаньяху обязан поддержке правых, в том числе ультраправых. Теперь он фактически оказался их заложником.

Также автор оговаривает, что эта история может усугубить конфликт между израильской судебной системой и политическим истеблишментом. В заключение он напоминает, что 15 февраля Нетаньяху собирается встретиться с Трампом, которого он хочет убедить в необходимости занять более жесткую позицию в отношении Ирана.

Последователь иудаизма в синагоге. / pixabay.com

Wall Street Journal пишет, что администрация Трампа не отреагировала сразу на принятие закона. В принципе, это можно было бы истолковать как сигнал о том, что она, в отличие от предыдущей, не собирается давить на Израиль, чтобы он прекратил свою экспансию. Однако со стороны нового Белого дома уже имели место высказывания о том, что расширение израильских поселений может быть не очень хорошей идеей.