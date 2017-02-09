Председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина дала развернутое интервью ТАСС. Российские чиновники иногда предпочитают подобный формат общения с прессой, но, пожалуй, случай с Набиуллиной все-таки особый.

Дело в том, что Центральный банк во многом работает с ожиданиями людей. Причем это касается не только участников финансового рынка, благополучие которых зависит от того, на сколько сотых долей процента вырастет или упадет ставка кредита. Не так давно ЦБ поставил перед собой задачу снижения инфляции до 4% к концу 2017 года. Но для достижения таких показателей — а если учитывать товарный дефицит, скрытую инфляцию, в России не было столь низкой инфляции уже три-четыре десятилетия — необходимо работать не только с банками и крупными компаниями, но и с населением, потому что в том числе и от их инфляционных ожиданий зависит то, насколько быстро будут расти цены. Поэтому каждое выступление главы ЦБ — это попытка достучаться до россиян. И от того, насколько эффективен будет этот «контакт» зависит, в конечно счете, уровень инфляции.

Так что не удивительно, что один из первых вопросов, которые были затронуты Набиуллиной — именно рост цен. «У людей есть ощущение, что уровень инфляции реально выше, чем тот, который рассчитывает Росстат», — признала глава ЦБ. «Это происходит потому, что инфляция, во-первых, очень неравномерна по регионам, во-вторых, по-разному ощущается людьми с разным уровнем дохода. И плюс к этому психологически мы воспринимаем быстро растущие цены на какие-то отдельные товары как высокую инфляцию в целом. Снижение общего уровня инфляции будет тормозить и рост цен на отдельные товары. Это снизит и инфляционные ожидания», — уверена она.

Еще один вопрос, который волнует россиян — устойчивость валюты. В ответ на вопрос, каким должен быть курс рубля, Набиуллина ответила однозначно: плавающим. «Помимо того что плавающий курс позволяет абсорбировать внешние шоки, он также балансирует интересы разных участников на рынке. Когда говорят, что экономике нужен слабый курс, исходят из мнения экспортеров сырья, которые достаточно громко заявляют свою позицию. Но есть и предприятия, которые хотят закупить импортное оборудование для того, чтобы модернизироваться, они заинтересованы в крепком рубле. Поэтому мы считаем, что курс должен быть рыночным и балансировать разнонаправленные интересы», — объяснила главный банкир страны.

Впрочем, рассказала Набиуллина, конечно, и о банковском регулировании. По ее словам, оздоровление банковского сектора будет продолжаться еще несколько лет, хотя в этом деле уже пройдена половина пути. «Период активного оздоровления банковского сектора будет идти еще какое-то время. Мы надеемся прийти к той ситуации, когда количество отзывов лицензий будет измеряться единицами в год. Но на это уйдет еще несколько лет», — сказала она.

«Когда Центральный банк начинал этот процесс, я лично ожидала, что мы закончим его раньше, года за три. Но дело в том, что на процесс оздоровления банковского сектора наложились объективные обстоятельства, вызванные спадом экономики и ухудшением активов банков», — пояснила глава ЦБ.

Офис банка «Пересвет», в котором Центробанк назначил временную администрацию. Октябрь 2016 АГН "Москва"

Также Набиуллина рассказала, что в Банке России прорабатываются варианты изменения действующего порядка доступа к банковской тайне с целью борьбы с выводом активов из банков. «Сейчас, когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых», — сказала Набиуллина. По ее словам, если правоохранительные органы будут получать эту информацию, то это «позволит сделать еще один шаг к тому, чтобы наказание для виновных банкиров было неотвратимым».