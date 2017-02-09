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09 февраля 2017, 15:15
Алексей Навальный ЕСПЧ «Кировлес» суды
Ольга Зайцева

«Двусмысленность отношения власти к Навальному»

Алексей Навальный в Ленинском районном суде Кирова
Алексей Навальный в Ленинском районном суде Кирова
Сергей Бровко / Полит.ру

Ленинский районный суд Кирова вынес приговор Алексею Навальному по делу «Кивролеса». Оппозиционер был приговорен к пяти годам лишения свободы условно с испытательным сроком. Приговор повторяет первый приговор по делу «Кировлеса», который был оспорен в ЕСПЧ и отменен Верховным судом.

В социальных сетях активно обсуждают новость о приговоре и чуть ли не добуквенное сходство нового с вынесенным по делу «Кировлеса» ранее.

«Приговор Навальному показывает, как Россия может учитывать решение ЕСПЧ. Написать тот же текст приговора, но другим почерком», – отмечает политолог Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру». 

«Забавно, что было постановление Пленума Верховного суда, которое запрещает копировать текст обвинительного заключения в приговор. Но т.к. приговоры копировать не запретили, дело продолжается своим чередом», – откликается на это Павел Аптекарь, журналист, один из авторов газеты «Ведомости».

 
Здание Ленинского районного суда Кирова
leninsky.kir.sudrf.ru

Формально Верховный суд не имеет права запрещать что-либо, а может лишь рекомендовать, но к его рекомендациям обязаны прислушиваться, отмечает Алексей Макаркин. «В принципе, если судья игнорирует рекомендацию, у него могут быть проблемы с продвижением по службе. Но не для этого случая», – полагает он. «По идее, это еще и основание для отмены приговора, или, по меньшей мере, его смягчения», – указывает Павел Аптекарь. «Вполне возможно, что это станет одним из аргументов защиты во второй инстанции. Кстати, вплоть до вступления приговора в законную силу Навальный может позиционировать себя как будущий кандидат в президенты. Так что Касьянов несколько поспешил со своим выдвижением», – считает Макаркин.

Некоторые пользователи соцсетей сосредотачивают внимание на том, что говорит приговор Навальному о деятельности судебной системы России. «Да, понятие позора нашей Фемиде недоступно. А потом ещё требуют уважения к суду», «Очередной позор российской "судебной " системы», «А кто сомневался в этом правосудии?», «Нет права. Обман это всё», «Очевидно же, что все суды включая КС будут принимать те решения, которые удобны Кремлю, а на конституцию – как обычно», – такого сорта замечания встречаются чаще всего.

Многие воспринимают суд над Навальным как фарс и относятся к нему соответственно. «Навального в Кирове короновали лидером всей оппозиции в РФ», – шутит политолог Глеб Павловский. «Теперь он – "лидер оппозиции в законе". Интересно, какая наколка такому соответствовала бы?», – поддерживает шутливый тон пользователь Надежда Глебова из Москвы.

Довольно большая часть пользователь шутят и о причинах удивительной схожести приговоров, вынесенных двумя разными судьями. «Куратора им не поменяли», – выдвигает предположение Михаил Соколов, журналист «Радио «Свобода»». «Ну, просто мнения у судей совпали, потому что строго следовали закону», – иронизирует Павел Кудюкин, политик и историк. А Сергей Халатов, доцент Уральского государственного юридического университета, управляющий юридического товарищества Xalatov.org, комментируя неразборчивое чтение приговора судьей, высказывает мнение: «Судья не читает приговор, а знакомится с ним».

В то же время многие пользователи настроены резко против Навального. Одни всерьез считают его виновным в хищении имущества и чаще всего повторяют в его адрес знаменитую фразу сыщика МУРа Глеба Жеглова из кинофильма «Место встречи изменить нельзя»: «Вор должен сидеть в тюрьме»; в ряде публикаций в Фейсбук о Навальном даже стал использоваться соответствующий «воровской» хэштэг. Другие, напротив, полагают, что Навальный является «проектом Кремля» и что приговор ему – часть кампании по «бережному выращиванию» нужной политической фигуры. «Хватит пиарить Навального», – возмущаются довольно часто.

 
Несанкционированная акция на Манежной площади в поддержку Алексея Навального. 2014
АГН "Москва"

Между тем вопрос о дальнейшей политической деятельности Навального остается неясным. «План президентской кампании проступает на кировской побелке», – пишет Глеб Павловский. «Из-за этого обвинительного приговора Навальный не сможет участвовать в выборах, так как по нему он был признан виновным в совершении тяжкого преступления», – отмечает журналист Илья Варламов. Однако в этом уверены не все.

«Вот это прекрасно и по делу. Профильные специалисты is love», – комментирует политолог Екатерина Шульман, приводящая опубликованные газетой «Ведомости» объяснения по этому поводу юриста Елены Лукьяновой: «Тут я гадать не буду – у Навального мощная юридическая команда, в том числе из моих учеников. И я надеюсь, что они круче меня. И они уже сами все сказали в письме, разосланном сторонникам Алексея через несколько часов после оглашения приговора: «Мы были к этому совершенно готовы. Мы планировали кампанию за допуск Алексея Навального к выборам, еще когда приговор по первому «делу Кировлеса» не был отменен. У Алексея Навального – как и у любого гражданина России — есть конституционное право избирать и быть избранным, и мы добьемся реализации этого права. У нас есть год, чтобы добиться регистрации Алексея Навального кандидатом на президентских выборах. Это будет трудный, но интересный год».

Но один маневр все же подскажу. Дело в том, что «резиновость» 160-й статьи УК, примененной и к Ходорковскому, и к Навальному, не случайна. За все время существования действующего российского Уголовного кодекса именно она в отличие от своих соседок по УК (целого букета 159-х статей, например) не претерпела никаких изменений, кроме небольших квалифицирующих дополнений. Более того, она практически полностью воспроизвела аналогичные нормы Уложения о наказаниях 1885 г., Уголовных кодексов РСФСР 1922 и 1926 гг. и в точности – норму указа Президиума Верховного Совета СССР от 4 июня 1947 г. Так что это статья, которая действует в условиях другой экономической реальности и ведет себя в ней соответственно. Есть все основания обжаловать ее правовую неопределенность в Конституционный суд. И Алексей Навальный в этом случае – идеальный заявитель после решения ЕСПЧ».

 
Алексей Навальный подает подписи муниципальных депутатов для регистрации в качества кандидата в мэры Москвы. 2013
АГН "Москва"

Решение суда по делу Навального некоторыми пользователями, в том числе политологами, воспринимается как достаточно ожиданное. 

«Хорошо быть политическим экспертом. События идут одно за одним, а ты пиши все время один комментарий: "А кто-то ожидал чего-то другого?" Возьмем, к примеру, последние дни:
1. Отставка Басаргина
2. Отставка Наговицына
3. Неотставка Савченко
4. Приговор Навальному
5. Нерешение МГУ по Мединскому.
6. Убийство Гиви (или как его там?)
7. Опротестование судом Трампа.

Что там еще забыл?», – подтрунивает над собой и коллегами политолог Михаил Виноградов, президент Фонда «Петербургская политика».

«Резюмируя по Навальному.

1. Сигнал не стимулировать Навального бросать все силы на подготовку к президентским выборам. Чем лучше он будет готов – тем меньше шансов, что ближе к концу года приговор по щелчку пересмотрят. 
2. Сигнал оппозиционным политикам поактивнее потолкать локтями друг друга в претензиях на роль оппозиционного политика № 2.
3. Сигнал протестному избирателю подольше и поактивнее понаслаждаться своими бессилием, бессмысленностью и бесперспективностью. До сих пор всегда срабатывало.
4. Сохранение двусмысленности в отношении власти к Навальному с учетом ее исторической неспособности реально оценивать потенциал Навального: он то избыточно занижается, то избыточно завышается. Каким будет положение этого маятника к концу года – поглядим», – добавляет он.

«Мне видится некая связь между сегодняшним замечанием Путина о том, что Россия "обречена на счастье", и сегодняшним же приговором по делу Кировлеса. На такое счастье обречена, что идти на риск – даже на минимальный, даже при всех замечательных свойствах российских "выборов" – как-то страшненько», – смотрит на ситуацию под таким углом политолог Григорий Голосов. 

Напомним, в Кремле заявили, что, если из-за судимости Навальный не сможет участвовать в выборах президента, то это никак не отразится на кампании. В ЦИКе возможность выдвижения оппозиционера пока не комментируют.

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