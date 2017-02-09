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09 февраля 2017, 18:15
администрация президента регионы Россия
Мария Мстиславская

Полпреды. Где они? Часть 3

Сергей Кириенко - первый замглавы администрации президента.
Сергей Кириенко - первый замглавы администрации президента.

Полномочный представитель президента в федеральном округе – госслужащий, входящий в состав Администрации президента и представляющий главу государства в пределах округа. Он обязан обеспечивать реализацию конституционных полномочий президента на территории округа. Назначается президентом.

Редакция «Полит.ру» собрала сведения о том, кем стали представители президента в округах после отставки.

Об институте полпредов и о тех, кто являлся представителем президента в Центральном и Северо-Западном федеральных округах с момента создания этих округов, можно почитать здесь. С информацией о бывших полпредах Южного и Северо-Кавказского федерального округов можно ознакомиться здесь.

В других округах дело обстояло следующим образом:

Приволжский федеральный округ

Кириенко Сергей Владиленович (18 мая 2000 г. — 14 ноября 2005 г.), бывший министр топлива и энергетики, бывший председатель правительства России, стал первым представителем президента в Приволжском округе. К моменту назначения на пост полпреда он являлся депутатом Госдумы, возглавлял думскую фракцию «Союза правых сил».

По данным газеты «Коммерсантъ», губернаторы приволжских регионов были обрадованы этим назначением, а президент Татарстана Минтимер Шаймиев даже назвал его «лучшим выбором», какой мог сделать президент. Издание отмечает также, что в некотором отношении именно Приволжский округ был самым сложным: почти все главы входящих в него регионов на тот момент находились в оппозиции к федеральному центру.

Интернет-издание «Лента.ру» со ссылкой на источники в окружении Кириенко сообщала, что он рассчитывал внедрить в округе новую модель управления и создавал целую экспертную сеть, параллельно добиваясь лояльности регионов федеральному центру. Эту и другие задачи он решал достаточно успешно. Процитированный изданием политолог Алексей Чадаев полагает, что Кириенко был «очень неплохим полпредом, в том числе в части решения внутриполитических задач».

В 2001 году Кириенко, будучи попредом, также возглавил Государственную комиссию Российской Федерации по химическому разоружению.

14 ноября 2005 года он был уволен с должности полномочного представителя президента. По информации «Коммерсанта», это не стало неожиданностью; более того, по неофициальным данным, Кириенко и представители его окружения уже некоторое время давали понять, что ждут от президента нового назначения, поскольку задачи этого уже выполнены.

Отмечая достижения Сергея Кириенко в качестве полпреда, «Комсомольская правда – Нижний Новгород» писала также, что именно его стараниями существенно вырос статус Нижнего Новгорода – город начал считаться центром федерального значения. Кроме того, подчеркивала газета, Кириенко личным примером сумел изменить отношение чиновников к народу и, в результате, народа к чиновникам.

15 ноября 2005 года Сергей Кириенко был назначен главой Федерального агентства по атомной энергии России. 12 декабря 2007 года агентство было реорганизовано, и Кириенко был переназначен генеральным директором Государственной корпорации «Росатом», созданной на базе агентства. Он проработал на этом посту почти 11 лет.

Осенью 2016 года Вячеслав Володин, занимавший ранее пост первого заместителя руководителя администрации президента России, стал спикером Госдумы. 5 октября 2016 года на пост первого замглавы администрации президента был назначен Кириенко.

 
Владимир Путин и Александр Коновалов / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ

Коновалов Александр Владимирович (14 ноября 2005 г. — 7 мая 2008 г.), сменивший Сергея Кириенко по посту полпреда, до этого назначения занимал пост прокурора Башкирии. Опрошенные газетой «Коммерсантъ» эксперты полагали, что назначение Коновалова было связано с планами Москвы по подготовке новых главных руководящих кадров страны.

СМИ отмечали определенную закрытость Коновалова: хотя он продолжил заложенную Кириенко традицию встреч с журналистами, сообщения о нем в прессе, будь то газеты или телевидение, были крайне редкими. Об этом, в частности, писала «Независимая газета».

12 мая 2008 года, через четыре дня после того, как Владимир Путин был утвержден в должности главы правительства, Коновалов был назначен министром юстиции Российской Федерации. Занимает этот пост до настоящего времени.

Это назначение стало частью целой комбинации: экс-генпрокурор и экс-глава Минюста Владимир Устинов сменил на посту полпреда в ЮФО Григория Рапоту; тот в Приволжском округе сменил полпреда Коновалова; а Коновалов сменил Устинова на посту главы Минюста.

1 июля 2008 года Коновалов был назначен специальным представителем президента Российской Федерации по взаимодействию с Европейским союзом в области свободы, безопасности и правосудия.

Рапота Григорий Алексеевич (14 мая 2008 г. — 14 декабря 2011 г.) перешел на должность полпреда в Приволжском округе с должности полпреда в Южном федеральном округе. Федеральный центр посчитал Рапоту достаточно авторитетным для того, чтобы иметь дело с политическими тяжеловесами региона

 
Григорий Рапота / kremlin.ru

С февраля 2009 года до 2011 года он работал в должности полномочного представителя президента с нарушением закона (учитывая поправку о максимальном возрасте госслужащих в 65 лет). Тем не менее, менять полпреда не спешили.

25 ноября 2011 года Рапота был назначен Государственным секретарем Союзного государства. Эту должность он занимает по настоящее время. Полпредом президента в Приволжском федеральном округе стал Михаил Бабич.

Смену полномочного представителя президента аналитики связывали с желанием властей реформировать институт полпредов. Политолог Александр Кынев высказал журналистам газеты «Коммерсантъ» предположение, что реформа института полпредов пройдет весной, после выборов.  По его оценке, в нынешнем виде институт себя исчерпал и кандидаты в полпреды «рискуют возглавить реорганизуемую организацию».

Бабич Михаил Викторович занимает этот пост с 15 декабря 2011 г. по настоящее время. К моменту назначения полпредом он являлся депутатом Государственной Думы, куда избирался последовательно в 2003, 2007 и 2011 годах.

 
Михаил Бабич

Бабич имел шансы покинуть пост полпреда в 2016 году: после отставки посла России на Украине Михаила Зурабова, произошедшей 28 июля 2016 года, российские СМИ сообщили, что претендентом на эту должность является именно Бабич. Это подтвердил пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков. Однако Украина отклонила кандидатуру Бабича.

Уральский федеральный округ

Латышев Петр Михайлович (18 мая 2000 г. — скончался 2 декабря 2008 г.), много лет проработавший в органах внутренних дел, к моменту назначения полпредом являлся заместителем министра внутренних дел РФ.

 
Владимир Путин и Петр Латышев / Дмитрий Азаров/Коммерсантъ 

Латышев работал полпредом на протяжении восьми лет; умер 2 декабря 2008 года во время командировки в Москву. Похоронен на Троекуровском кладбище.

Деятельность Латышева на посту полпреда, по данным СМИ, началась с конфликтов: с общественностью Екатеринбурга из-за Дворца творчества учащихся в Екатеринбурге, где решено было разместить резиденцию полпреда; и с губернатором Свердловской области Эдуардом Росселем, демонстративно нелояльным к полпреду.

После протестов общественности Латышев быстро отказался от претензий на здание; а с Росселем, в интервью газете «Известия» сравнивавшим институт полпредства с организацией гауляйтеров в нацистской Германии, отношения выстраивались дольше.  Однако к 2003 году (когда намечались выборы губернатора) Россель стал значительно лояльнее.

На посту полпреда Латышев неоднократно заявлял о необходимости снижения уровня преступности в округе, однако, как писали СМИ, эта цель достигнута не была. Латышев упоминался в печати и как инициатор и куратор проекта «Урал промышленный – Урал Полярный» (УП-УП), целью которого было заявлено освоение ресурсной базы Полярного и Приполярного Урала. Однако аналитики отмечали, что конкретных действий по проекту полпред не предпринимал, ограничиваясь заявлениями.

На посту полпреда Латышева сменил Николай Винниченко.

Винниченко Николай Александрович (8 декабря 2008 г. — 6 сентября 2011 г.) с 2004 года занимал пост директора Федеральной службы судебных приставов. Находился в этой должности, когда был назначен полпредом.

 
Винниченко Николай

Винниченко решил вопрос о резиденции полпреда, который не решил Латышев: именно при Винниченко в Екатеринбурге был построен дворец для полномочных представителей президента.

6 сентября 2011 года Николай Винниченко был назначен полномочным представителем президента в Северо-Западном федеральном округе. Уход его с поста в 2013 году связывали с желанием президента Путина взять округ под свой контроль. Этим же объясняли назначение на его место Владимира Булавина, выходца из ФСБ.

Как сообщали СМИ, большинство представителей власти и крупного бизнеса в Уральском округе расставались с Винниченко с сожалением, так как ему удалось выстроить прочные и конструктивные отношения во всех сферах. По данным «УралПолит.Ру», Винниченко стал одним из инициаторов создания федеральной целевой программы по поддержке моногородов; при Винниченко Урал стал активно сотрудничать с «Газпромом».

В политической сфере изменения были связаны с новыми кадрами: да три года в округе сменились четверо из пяти губернаторов, включая Эдуарда Росселя. Винниченко оценивал эти перемены позитивно, говоря, что «принцип ротации должен работать», чтобы у руководителей регионов «не замыливался глаз».

Он также уделял внимание вопросам борьбы с коррупцией и созданию полноценного гражданского общества.

27 марта 2013 года Совет Федерации назначил Винниченко заместителем Генерального прокурора Российской Федерации. Этот пост он занимает до сих пор.

Куйвашев Евгений Владимирович (6 сентября 2011 г. — 14 мая 2012 г.), сменивший Винниченко, ранее был его заместителем. До прихода в полпредство возглавлял администрацию Тюмени (2007 — 2011 гг.)

Политологи называли Куйвашева «человеком Винниченко» и делали вывод о том, что президент Медведев, с которым Винниченко учился вместе в Ленинградском государственном университете, хотел укрепить свое влияние в регионах. СМИ писали, что Винниченко оставил своему преемнику налаженные механизмы взаимодействия с региональными структурами.

О каких-либо заметных достижениях Куйвашева за полгода пребывания в должности в пресс не упоминалось.

C 14 мая 2012 года Куйвашев, согласно указу президента Путина, за несколько дней до этого вновь занявшего пост главы государства, исполнял обязанности губернатора Свердловской области. 29 мая 2012 года он официально вступил в должность губернатора. Занимает ее до настоящего времени.

Холманских Игорь Рюрикович занимает этот пост с 18 мая 2012 г. по настоящее время.

 
Владимир Путин и Игорь Холманских

Один из самых неожиданных полпредов: стал известен в декабре 2011 года, когда, будучи начальником сборочного цеха ОАО «Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" имени Ф. Э. Дзержинского», во время телемоста с Путиным высказался в поддержку его политики. Холманских тогда предложил, чтобы, если полиции это не под силу, «они с мужиками» сделали так, чтоб митинги недовольных прекратились.

В 2012 году участвовал в президентской кампании: был одним из организаторов Комитета в поддержку Владимира Путина «Уралвагонзавода», являлся доверенным лицом кандидата в президенты Путина. В том же году вошел в оргкомитет межрегионального общественно-политического движения «В защиту человека труда», затем избран председателем совета Свердловского регионального отделения движения. Занимал этот пост на момент получения предложения стать полпредом.

Продолжение следует.

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