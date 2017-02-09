Новость дня

Московская область стала лидером среди российских регионов по длине заборов, согласно рейтингу самых «забористых» регионов Народной карты «Яндекса». Пользователи карты отметили в ней более 2250 километров заборов.

Второе место досталось столице, длина ограждений в которой составила 2066 километров. На третье место вышла Омская область с 913 километрами заборов.

Самой «неогороженной» территорией оказалась Чукотка – пользователи нарисовали в регионе всего 0,4 км заборов.

Летом прошлого года на Народной карте Яндекса появилась возможность добавлять новые объекты, в том числе и заборы, что и дало возможность составить этот необычный рейтинг.



Антиновость дня

В городе Муром Владимирской области на протяжении двух недель неизвестные обстреливают школы из пневматического оружия. Уже пострадали окна трех школ.

Последний случай произошел в школе №12, где злоумышленники обстреляли окна группы продленного дня. Поскольку был тихий час и дети в этот момент спали, никто не пострадал.

Непонятная новость дня

Cвоим полномочным представителем в законодательном собрании Пермского края новый глава региона Максим Решетников назначил Анатолия Маховикова — бывшего советника прежнего губернатора Виктора Басаргина.

Анатолий Маховиков / newsko.ru

Маховиков когда-то был сити-менеджером Перми, потом занимал пост первого заместителя председателя правительства Пермского края, а в итоге стал главой администрации губернатора. Однако в декабре прошлого года оставил этот пост, став простым советником губернатора.

Ассорти

Воронежская область получит многомилионные субсидии на улучшение городской среды. Деньги будут направлены как крупные города — Воронеж, Нововоронеж и Борисоглебск, — так и сельские поселения. В общей сложности средства - 17 муниципальных образований.

Детская площадка во дворе. / pixabay.com

На приведение в порядок одних только дворов в регионе планируют направить 300 млн рублей. При этом одним из главных критериев отбора проектов станет их софинансирование самими жителями.



В рамках приоритетного проекта «ЖКХ и городская среда» Воронежской области в 2017 году из федерального бюджета выделено 443 млн рублей. Еще 125 млн рублей на эти же цели запланировали в областном бюджете.

* * *

В Феодосии на востоке Крыма построят туристско-рекреационный комплекс "Межозерье", включающий в себя гостиницы, многоквартирные дома, апартаменты и SPA-комплекс.

Власти города уже подписали соглашение с компанией-инвестором. Ее название не раскрывается, но указано, что инвестор - российский. Согласно документу, инвестиции в проект, который будет реализован с 2017 по 2027 годы, превысят 22 млрд рублей.

* * *

На горнолыжном курорте в Сочи произошло смертельное столкновение. Во время катания на трассе в секторе Малая Сковородка на большой скорости горнолыжник столкнулся со сноубордистом.

39-летний лыжник из Мурманска скончался на месте, 29-летний сноубордист из Самары с множественными травмами госпитализирован, его жизнь, по заверениям врачей, вне опасности.