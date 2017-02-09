Топ новостей 9 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня в Кремле опровергли подготовку сделки с США по Украине, появились слухи о поставках крупнейшей партии российских ракет в Сирию, замначальника Центра информационной безопасности ФСБ стал фигурантом уголовного дела.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва не собирается заключать какие-либо сделки с США по украинскому конфликту: «Безусловно, вряд ли этот внутриукраинский конфликт может быть предметом какой-то сделки и, конечно, эта информация никоим образом не соответствует действительности».

За минувшие двое суток ​Россия поставила в Сирию 50 баллистических ракет малой дальности (БРМД), что является крупнейшей поставкой в истории двух государств. По информации СМИ, полученной от американских официальных лиц, в сирийский порт Тартус были доставлены российские ракеты комплекса «Точка» («Точка-У»), который в НАТО называют SS-21 Scarab A («Скарабей»).

Заместитель начальника Центра информационной безопасности ФСБ Дмитрий Правиков подозревается в получении взятки, сообщают СМИ со ссылкой на источник, близкий к ФСБ, и топ-менеджеров на IT-рынке. По словам источников, «претензии по какому-то акту, который он подписал, с мизерной суммой».

Центробанк намерен облегчить для правоохранительных органов доступ к банковской тайне для борьбы с выводом активов из банков, сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина: «Когда мы выявляем в банках мошеннические действия, вывод активов, мы передаем материалы в правоохранительные органы. Однако мы не вправе передавать информацию, составляющую банковскую тайну, хотя часто вывод активов, например, связан с использованием счетов подставных, аффилированных компаний. Это обстоятельство ограничивает возможности правоохранительных органов в установлении признаков преступления, определении подозреваемых».

Министерство культуры РФ дало положительный отзыв на предложение учредить в России День патриотизма и отмечать его 6 августа — в годовщину введения продуктового эмбарго против Евросоюза. В ответе первого замминистра культуры Владимира Аристархова по запросу главы комитета Госдумы по обороне Владимира Шаманова отмечается, что предложенная инициатива заслуживает внимания, однако вопрос надо «рассматривать с учетом широкого общественного обсуждения и проведения историко-хронологической экспертизы со стороны Российской академии наук».

Минкульт поддержал идею отмечать День патриотизма в годовщину продуктовых санкцийhttps://t.co/azJYs1xND2 pic.twitter.com/wM4MT0Pa6R — Лентач (@oldLentach) 9 февраля 2017 г.

И проводить этот день в парадах, шествиях, давке гусей и сожжении сыров и персиков! https://t.co/tUtxN1aNhX — Мысли Перзидента (@VVP2_0) 9 февраля 2017 г.

Россельхознадзор ввел полный контроль за перемещением белорусской животноводческой продукции по территории России с момента пересечения границ государства. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В надзорном ведомстве подчеркивают, что такие меры были приняты по просьбе Минска. Продукция будет отслеживаться в информационных системах «Аргус» и «Меркурий» до момента попадания на прилавок.

Владимир Аникеев

Лидер хакерской группировки «Шалтай-Болтай» Владимир Аникеев оговаривает других участников дела, в том числе и арестованного Александра Филинова, утверждает адвокат Филинова Мераб Шамдинов.

Сам Филинов заявил, что не мог совершить преступление, в котором обвиняется, в силу недостатка квалификации: «То, что мне вменяется, я не мог фактически сделать, я увлекаюсь радиоэлектроникой, музыкой. Вменяемое преступления совершить моя квалификация не позволяет».

Остров Шикотан.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков опроверг сообщения японских СМИ о том, что Курильские острова якобы будут переданы Японии во временное пользование: «Непонятно происхождение этой информации, это не соответствует действительности».

АЭС Фламанвиль. Фрнация.

Взрыв в машинном зале атомной электростанции «Фламанвиль» во Франции произошел из-за короткого замыкания: «Пока причины инцидента устанавливаются, но наиболее вероятная версия — короткое замыкание».

Изображение из букв

Роскомнадзор заблокировал доступ к сообществу Voat за изображение девочки, выполненное из букв и пунктуационных символов. Как уточняют СМИ, доступ был ограничен в конце января 2017 года, когда ведомство расценило изображение как детскую порнографию.