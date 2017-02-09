В начале февраля в центре внимания государственных органов внезапно оказался мусор. Вполне вероятно, что «мусорная реформа», которая стартовала 1 января 2017 года, натолкнулась на первые препятствия, теперь приходится срочно что-то решать.

В среду Государственная Дума в первом чтении приняла законопроект, который должен увеличить конкуренцию на «мусорном рынке». Для этого, по задумке авторов документа, должно быть устранено избыточное госрегулирование в области обращения с отходами.

Автором законопроекта значится правительство, но разработали его в профильном Министерстве природных ресурсов и экологии, представлял документ депутатом замглавы ведомства Мурад Керимов.

Сейчас закон предусматривает, что регионы могут выбирать подрядчиков для строительства объектов, связанных со сбором и переработкой мусора, только из списка организаций, утвержденных федеральным правительством. Правительственный законопроект исключает это требование.

Как отмечается в заключении комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды, в ближайшие два года во всех регионах России должен измениться порядок работы с отходами и должна быть создана новая инфраструктура: полигоны захоронения отходов, мусоросортировочные и перерабатывающие предприятия.

В теории принятие закона означает, что в ближайшее время в регионах развернутся массовая стройка предприятий, связанных с переработкой и хранением мусора — на самом деле, возможно, просто будут по тихому зарегистрированы существующие свалки. По примерным подсчетам, в России ежегодно образуется около 70 млн тонн мусора, на данный момент зарегистрировано чуть более 4 тысяч «объектов размещения отходов», но Минприроды сообщало о том, что в стране может быть около 110 тысяч мест «незаконного складирования» мусора.

В Европе размещение мусора на полигонах — то есть, иными словами, на огромных свалках — является самым дорогим способом утилизации. В России, напротив, самый простой и дешевый способ избавиться от мусора — вывести его на полигон.

Свалка на северо-востоке Москвы. 2015 год АГН "Москва"

С 2017 года в стране идет «мусорная реформа». Она заключается в том, что каждый регион должен разработать схемы по обращению с отходами и выбрать через конкурс единого регионального оператора. В квитанциях по оплате коммунальных услуг граждан появится новая расходная строка на утилизацию ТКО, а производители и импортеры товаров будут уплачивать экологический сбор.

Также в среду стало известно, что Минприроды поручило Росприроднадзору создать единую систему «электронного контроля в сфере отходов». По словам министра Сергея Донского, она объединит все существующие системы мониторинга нелегальных свалок. «Наша цель сделать так, чтобы был понятен источник проблемы, а также чтобы указания по его ликвидации поступали в тот орган власти, который за это отвечает. Потому что тот же Росприроднадзор может только осуществлять контроль, а не заниматься вывозом мусора»,— заявил Сергей Донской.

Свалка отходов в водоохранной зоне реки Оки Департамент Росприроднадзора по ПФО

Особенно проект Минприроды интересен тем, что ведомство собирается интегрировать не только государственные и региональные системы, но и базы, созданные общественными организациями, в первую очередь — ОНФ. В Минприроды рассказали «Коммерсанту», что уже сейчас функционирует более десятка региональных карт, а также проект «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Генеральная уборка», в рамках которого создана «Интерактивная карта свалок». «Каждый пользователь сети может разместить в онлайн-режиме заявку о незаконной мусорной свалке, крупной свалке или “сером” полигоне, формально обладающим всей документацией, но грубо нарушающим природоохранное законодательство»,— объясняют в ОНФ. Представители Минприроды уже встречались с кураторами проекта для обсуждения включения их карты в объединенную систему.