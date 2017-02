«Коммерсантъ» в статье «Приднестровье открылось на учет» пишет о том, что президент непризнанной республики просит Россию провести и профинансировать аудит госрасходов.

О том, почему переработчики ожидают перебоев с поставками молока, можно узнать в статье «Молоко режут по сырому».

«Дружественному огню не дают разгореться»: гибель турецких военных под ударом российских ВКС в Сирии не приведет к охлаждению отношений.

РБК в статье «Санация репутации» пишет, что недобросовестных сотрудников банков лишат права на профессию.

Кремль не будет искать новых кандидатов в президенты для участия в президентских выборах ради повышения явки, утверждается в статье «Ставка на старых соперников».

Почему российский бизнес не любит фрилансеров, написано в статье «Без определенного места работы».

«Известия»: «"Аллё" прервалось на полуслове». «Ростелеком» удалил свой мессенджер из магазинов приложений iOS и Android.

«83% россиян приходятся друг другу родственниками»: к такому выводу пришли генетики, обследовав 1848 человек от Владивостока до Сочи.

«К госзакупкам допустят иностранцев»: Минэкономразвития подготовило предложение о присоединении России к соглашению о госзакупках ВТО.

«Газета.ru»: «По ИГ ударит "Молния"». Новейший американский истребитель F-35 может принять участие в ударах против ИГ (организация запрещена в РФ) в Сирии и Ираке.

«У Гиви нашлись внутренние и внешние убийцы»: спецслужбы ДНР уже получили предварительные данные об убийцах командира местного ополчения Михаила Толстых.

Обойдется ли избирательная кампания 2018 года без сюрпризов, написано в статье «Условные выборы».

The Economist: «Заигрывая с Владимиром Путиным. Дональд и дон» (Courting Vladimir Putin: The Donald and the don). Автор сообщает, что американский президент Дональд Трамп стремится заключить большую сделку с российским президентом Владимиром Путиным. По мнению автора, «это ужасная идея».

«Напряженность в Южной Европе: Турция и Греция поигрывают мускулами по поводу островков в Эгейском море» (Tensions in southern Europe: Turkey and Greece flex their muscles over rocks in the Aegean). Между Грецией и Турцией актуализировалась полемика о спорных территориях в Эгейском море, при этом мало кто из жителей обеих стран смогли бы найти на карте острова Имиа.

Bloomberg: «Даже постоянных твитов Трампа оказалось недостаточно, чтобы оживить "Твиттер"» (Even Trump’s Constant Tweeting Wasn’t Enough to Boost Twitter). Twitter Inc. уже некоторое время терял аудиторию и прибыль. То, что Твиттер постоянно использует американский президент Дональд Трамп, несколько повысило его статус и привлекло к нему внимание. Но это не привело к росту его аудитории.

«Говорят, что кредиторы Греции готовят предложение по кредитной сделке» (Greece’s Creditors Said to Prepare Proposal for Bailout Deal). Кредиторы Греции, вероятно, собираются представить греческому правительству пакет мер, которые ему следует предпринять, чтобы разрешить зашедшие в тупик переговоры о долге.

The Wall Street Journal: «Французский кандидат в президенты Фийон просит прекратить следствие» (French Presidential Contender Fillon Asks Probe Be Dropped). Адвокат кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона попросил в четверг прокуроров прекратить расследование по обвинению в недобросовестном расходовании бюджетных средств.

«Торговый профицит Германии бьет рекорд» (German Trade Surplus Hits Record). Немецкий экспорт в прошлом году превысил импорт с рекордной разницей. Крупнейшая экономика Европы полна сил, что может обострить напряженность между Вашингтоном и Берлином по поводу торговли.