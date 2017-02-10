«Горящие путевки», которые так нравятся россиянам, похоже, могут остаться в прошлом. Вернее, само название останется, но за ним уже не будет скрываться простая реклама, а не снижение цен. Об этом в четверг пишет «Коммерсантъ».

«Горящие туры», в традиционном понимании, это путевки, которые продаются за несколько дней до отправления и стоят заметно дешевле, чем туры по тому же маршруту или в тот же отель, но купленные заранее. Скидки возникали из-за того, что туроператор бронировал определенное количество мест в отелях и фрахтовал самолет и уже перед самым вылетом, если туры еще не были распроданы, мог продавать путевки по очень низким ценам — иначе убыток оказывался бы еще больше. В какой-то момент на «горящие туры» у оператороа приходилось до 20% продаж.

Пика сегмент «горящих путевок» достиг летом 2014 года. Тогда, готовясь к летнему сезону, многие крупные туроператоры переоценили будущий спрос организованных путешественников на поездки в Грецию. Впоследствии, не дождавшись существенного роста продаж, многие компании были вынуждены снижать цены. Это спровоцировало массовый демпинг на туристическом рынке, который впоследствии назывался одной из основных причин произошедшей летом 2014 года череды банкротств и последовавшего за этим кризиса доверия на рынке организованного туризма.

Туристы на побережье Греции. / pixabay.com

В итоге туроператоры, стремясь минимизировать в кризис риски, почти полностью отказались от продажи «горящих туров». «Теперь операторы чаще используют в пакетных предложениях регулярную перевозку, предпочитают не выкупать сразу значительные блоки мест в отелях и отказываются от необоснованного демпинга для повышения клиентской базы», — объяснил «Коммерсанту» представитель компании «ОнлайнТур» Игорь Блинов. Фактически теперь «горящие туры» — это не результат оптовой закупки мест в отелях, а путевка, от которой по какой-то причине отказался клиент незадолго до вылета.

По словам Блинова, стоимость тура, купленного за несколько дней до отправления, сейчас оказывается на 30-40% выше, чем в предварительной продаже, а не наоборот.

Впрочем, летом число «горящих» предложений у туроператоров может вырасти: граждане привыкли к этому формату, а с учетом возможного возвращения на рынок Египта, у операторов, возможно, вновь появится возможность бронировать места в отелях пакетами.

Напомним, авиасообщение между Россией и Египтом было приостановлено 6 ноября 2015 года, когда на борту российского авиалайнера, вылетевшего из Шарм-эль-Шейха в Санкт-Петербург, произошел теракт. В конце января газета «Известия» со ссылкой на источник в дипломатических кругах писала о том, что Россия и Египет возобновят авиаперелеты 23 февраля. В Минтрансе тогда опровергли эту информацию, хотя признали, что ведомство направило в правительство отчет экспертов, который был составлен по итогам проверки аэропорта Каира. Кроме того, Министерство транспорта готовит еще один отчет по проверке аэропортов Хургады и Шарм-эль-Шейха, отметили в ведомстве. Однако в начале февраля стало известно, что в аэропорту Каира не в полной мере выполнены все требования безопасности, поэтому возобновление авиасообщения между Египтом и Россией откладывается.

Египет. Гостиничный комплекс на берегу моря. /pixabay.com

При этом в начале года в египетском курортном городе Хургаде начало работать генеральное консульство России. В настоящий момент, по данным консула Джамшеда Болтаева, в Хургаде постоянно проживают около 20 тысяч россиян — это и россиянки, вышедшие замуж за египтян, и люди, проживающие здесь в сезон и даже те, кто проживает на курорте по медицинским показаниям. Решение об открытии консульства, что характерно, также было принято в ноябре 2015 года.

По данным государственной статистики, в 2016 году Турция и Египет даже не входят в десятку самых популярных направлений у российских туристов, хотя по итогам 2015 года они занимали второе и пятое места соответственно (на первом месте была и остается Абхазия). По итогам 9 месяцев 2016 года Турция занимает 19 место, туда слетало «всего» 483 тысячи туристов. При этом турецкие чиновники говорят о том, что страна готова в 2017 году принять 5 млн российских туристов.