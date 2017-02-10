Telegram-канал «Давыдов.Индекс» сообщил, что в Новгороде ходят слухи о скором назначении нового губернатора, им может стать генеральный директор Агентства стратегических инициатив 37-летний Андрей Никитин.

Имеют ли слухи какое-то основание под собой или нет, сложно сказать, хотя об отставке губернатора Новгородской области Сергея Митина действительно говорят уже давно, вдобавок сейчас он находится в отпуске, а в понедельник, вроде бы, собирается приехать в Москву.

Не удивительно, что вопросу смены губернаторов сейчас уделяется столько внимания. Чуть больше чем через год год в стране пройдут президентские выборы и каждый шаг во внутренней политики позволяет получить представление о том, какая будет повестка у будущей кампании.