Новость дня

Жители абсолютно всех регионов России подали заявки на получение бесплатного гектара земли на Дальнем Востоке.

На начало февраля было подано свыше 21 тысячи заявок из всех 85 регионов страны. При этом активнее всего "дальневосточными гектарами" интересуются жители центральной части России, Урала, регионов Дальнего Востока, а также Московской и Ленинградской областей, Санкт-Петербурга, Калининграда, Краснодарского края, Уфы, Екатеринбурга и Новосибирска.

Антиновость дня

В Якутске «добрую полку», созданную для раздачи бесплатно продуктов бедным, за пару часов опустошили халявщики.

Информация о доброй полке в магазине на Чернышевского, 98, которую могли бы пополнять желающие помочь неимущим люди, разлетелась по соцсетям. В результате утром полка с бесплатными продуктами была опустошена за два часа. Благотворительная акция была воспринята как халява: прошел слух, что в магазине на Чернышевского продукты раздают бесплатно.

Якутск. "Добрая полка" в магазине.

Предприниматель Ольга Николаева, которой принадлежит идея полки взаимопомощи, рассказала, что с самого утра в магазин стали заходить хорошо одетые люди и забирать с нее продукты. Кто-то даже пришел с рюкзаком. Дама в норковой шубе заходила дважды: в первый раз смела все продукты, через час заглянула еще. «Молодые люди привозили сюда своих родителей-пенсионеров. Почему они сами не могут купить им эти продукты? Почему они отбирают хлеб у тех, кому он действительно нужен? В результате, полка опустела за два часа», - недоумевает хозяйка магазина.

Николаева, однако, не собирается прекращать акцию, надеясь, что «люди потихоньку придут к пониманию» и ее начинание подхватят другие.

Непонятная новость дня

В Пермском крае взорвавший автовокзал экс-депутат отделался условным сроком.

В апреле 2016 года депутат Совета сельского поселения, являвшийся арендатором здания автовокзала города Чердынь, взорвал его при помощи трех канистр бензина и баллона бытового газа. На этот шаг депутат пошел после того, как Арбитражный суд Пермского края постановил расторгнуть с ним договор аренды.

В результате взрыва пострадали не только автовокзал, но и здание городской администрации, центральная районная аптека, торговый центр, военный комиссариат и два здания краеведческого музея.

Последствия взрыва на автовокзале в городе Чердынь.

Чердынский районный суд приговорил бывшего депутата к трем годам лишения свободы условно, признав виновным в совершении преступления по ч.2 ст.167 УК России (умышленные уничтожение и повреждение чужого имущества, совершенные путем взрыва, повлекшие причинение значительного ущерба). Ущерб был оценен в 1,3 млн рублей, которые виновника обязали возместить в полном объеме.

Согласно УК РФ, условное наказание за такое преступление не предусмотрено. Оно наказывается принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

Ассорти

Казанский авиазавод возобновляет выпуск самого большого в мире боевого самолета Ту-160 - сверхзвукового стратегического бомбардировщика с изменяемой стреловидностью крыла. Уже в апреле начнется производство новейшей версии стратегического ракетоносца Ту-160М2.

Самолет, который может летать со скоростью, в два раза превышающей звуковую, и нести до 45 тонн бомб и ракет, получил прозвище «Белый Лебедь». Выпуск «классического» Ту-160 был прекращен в 2008 году. Версия М2 получит обновленную авионику, улучшенные двигатели, инерциальную навигацию, современную систему управления оружием - практически это будет новый самолет в старом корпусе. Для его выпуска оборудование Казанского авиазавода в течение ближайших лет обновят на 40%.

Военные планируют купить 50 модернизированных ракетоносцев.

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Крупнейшее предприятие Самарской области – АвтоВАЗ – сообщило об «улучшении финансовой ситуации». Чистый убыток предприятия по итогам 2016 года снизился на 39,3% и составил «всего» 44,8 млрд рублей - против 73,9 млрд рублей годом ранее.

Выручка автоконцерна по итогам 12 месяцев выросла на 4,8% и составила 184,9 млрд рублей против 176,5 млрд рублей в предыдущем году. Рост выручки, однако, был достигнут не за счет роста продаж, а за счет отпуска Lada Vesta и Lada Xray по более высокой стоимости.

Экспорт АвтоВАЗа в 2016 году упал на 44,9%.



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В Алтайском крае собака спасла жизнь двухлетнему малышу, брошенному матерью на морозе.

Местная жительница оставила раздетого маленького сына без одежды и еды на неотапливаемой веранде, а сама ушла из дома. Несколько дней собака, находившаяся с ребенком, согревала его своим телом.

Замерзающего малыша обнаружил случайный прохожий. Получивший переохлаждение ребенок был отправлен в больницу. Мать же пришла домой только спустя четверо суток.

Полицейские возбудили по этому факту уголовное дело о заведомом оставлении в опасности. Суд постановил лишить женщину родительских прав.