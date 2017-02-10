В Сирии в результате авиаудара Военно-Космических сил России погибли турецкие военные. По данным Минобороны Турции, погибли трое военнослужающих, еще 11 были ранены. Россия признала свою ошибку, президент Путин выразил президенту Эрдогану соболезнования в связи с происшедшим.

Речь идет об авиаударе, нанесенном российской авиацией по целям на севере Сирии, в районе города Эль-Баб (Аль-Баб). Удар наносился по заранее согласованным по линии генштабов России и Турции целям. Как сообщают источники газеты «Коммерсантъ», не исключено пока, что причиной гибели людей могло стать несогласованное перемещение сухопутных сил Турции в заранее определенный для нанесения удара сектор.

Россия и Турция договорились о совместном расследовании происшествия. В то же время эксперты задаются вопросами о том, как скажется случившееся на и без того непростых отношениях двух стран.

Военнослужащий сухопутных войск Турции kkk.tsk.tr

Отношения России и Турции в связи с инцидентом в Сирии не ухудшатся, но само по себе сотрудничество двух стран по Сирии останется сложным. Такое мнение высказал в беседе с «Полит.ру» Алексей Макаркин, первый вице-президент Центра политических технологий, главный редактор «Политком.ру».

«То, что произошло в Сирии, само по себе вряд ли изменит отношения между Россией и Турцией. Потому что это война, а на войне есть понятие «дружественный огонь», и этот дружественный огонь очень вероятен. Ошибки в определении цели возможны у всех, армии самых разных стран не гарантированы от того, что произошло.

В случае с дружественным огнем есть универсальная рекомендация: нужно сразу же признавать этот факт и приносить извинения. В данном случае признание произошло и извинения были принесены и на уровне начальников Генеральных штабов обеих стран, и на уровне президентов. Поэтому здесь я не вижу проблемы. Это первое, о чем я хотел бы сказать.

Второе касается сотрудничества России и Турции в целом. Здесь ситуация сложнее, чем история с дружественным огнем. Хочу напомнить, что в Сирии все игроки придерживаются своих интересов. Это банальное соображение, но в Сирии ситуация обострена, потому что игроков там много, и интересы у них где-то совпадают, а где-то нет.

Ррссийские саперы в Алеппо syria.mil.ru

Турция, с одной стороны, заинтересована в том, чтобы в районах, прилегающих к турецкой границе, не было создано Курдской автономии, элемента единого курдского протогосударства. Потому что другой его элемент уже есть в Ираке – он возник после свержения Саддама Хусейна, и турки не могли воспрепятствовать этому. Поэтому Турция ввела войска на сирийскую территорию, и Турция заинтересована в том, чтобы разделить этими войсками территории, которые населяются курдами, чтобы не позволить создать единой автономии.

Похоже, что у России с Турцией есть договоренность, что Турция не мешала России помочь Асаду взять Алеппо, но взамен захотела не просто фактического признания Россией турецкого присутствия на севере Сирии, но и чтобы это было присутствие до конкретного предела. И этим пределом является город Эль-Баб (его еще называют Аль-Баб), который находится недалеко от Алеппо и взятие которого очень серьезно разделяет эту потенциальную Курдскую автономию, не позволяет ей быть единым целым – и, в то же время, позволяет Турции находиться в районе Алеппо. И если Асад, с точки зрения Турции, будет там вести себя уж очень неправильно, то Турция может угрожать и дальнейшим продвижением.

Пока это неактуально, но Асад это понимает и хотел бы взять Эль-Баб сам, чтобы обезопасить Алеппо от турок. И в этой ситуации кто возьмет Эль-Баб (а там сейчас находятся запрещенные в России ИГИЛовцы) – важный вопрос, и Турция заинтересована в том, чтобы Россия помогла ей взять Эль-Баб. Помогла бы с помощью авиации и с помощью сдерживания Асада в его желании идти на Эль-Баб. Пока Россия это делает. И, насколько я понимаю, эта история с дружественным огнем была оборотной стороной того, что Россия помогала Турции взять Эль-Баб. Думаю, в том числе и поэтому Анкара достаточно спокойно и отреагировала на этот авиаудар. Потому что это была согласованная операция, и Турция в ней заинтересована. Тем более, что пока взять Эль-Баб не удается.

Турция жмет, Турция использует не только свои войска, но и антиасадовскую оппозицию, которая в данном случае воюет с ИГИЛ. Но пока добиться своего ей не удается. Этому можно назвать несколько причин: может быть, дело и в оппозиционерах, которые, как одни утверждают, недостаточно боеспособны. Другие утверждают, что дело в ослаблении турецкой армии после прошлогоднего переворота, когда были уволены многие офицеры и генералы. Третьи считают, что Эрдоган не хочет особо рисковать – потому что если турецкие войска понесут там большие потери, то это будет его ответственность, а в армии к нему до сих пор относятся противоречиво. В общем, есть разные версии; ну, борьба пока идет, и Россия, со своей стороны, делает все, что может.

Международная встреча по сирийскому урегулированию. Астана, 22 января 2017 МИД РК

Это был второй важный момент. Третий заключается в том, что, как я уже сказал, в чем-то интересы совпадают, а в чем-то – нет. Я пока описал совпадающие интересы, но ведь Турция заинтересована в том, чтобы Асад ушел. Она согласилась снять вопрос о его уходе в ближайшее время в ответ на те шаги со стороны России, которые я упомянул (это тоже входило в определенный пакет договоренностей наряду с Алеппо). Однако Турция не заинтересована в том, чтобы Асад увековечил свой режим.

Турция готова на компромисс в вопросе о сроках его ухода, и антиасадовская оппозиция критикует ее за недостаточно активную защиту интересов этой оппозиции (потому что оппозиция не снимала вопроса о скорейшей отставке Асада). Но Турция хотела бы, чтобы это все же произошло в определенной перспективе. Когда именно – это уже предмет серьезных разговоров, но суть в этом, что если Россия, судя по всему, хотела бы, чтобы Асад остался до конца своего конституционного срока (каковой у него истекает в 2021 году), то Турция, насколько я понимаю, хотела бы, чтобы этот процесс завершился быстрее.

Асад, кстати, не прочь в 2012 году баллотироваться снова, если удержится на своем посту до того времени. Так что здесь у многих интересы достаточно разные.

Кроме того, Турция не заинтересована в том, чтобы в регионе слишком усиливался шиитский Иран, который является ближайшим союзником Асада. В регионе есть конкуренция шиитов и суннитов, и суннитская Турция не хотела бы усиления присутствия Ирана. Ну, а Россия в Сирии маневрирует между Турцией и Ираном, пытаясь их как-то свести за одним столом, в том числе в Астане. Но получается очень непросто. В самом Иране в этом году пройдут президентские выборы, и иранское правительство тоже не хотело бы уступать: оно заинтересовано в том, чтобы показать своей элите, что достаточно твердо в отстаивании иранских и шиитских интересов.

Далее следует упомянуть фактор Соединенных Штатов Америки. Довольно-таки демонстративное сближение Москвы и Анкары, на мой взгляд, со стороны Анкары носит характер своего рода торга с Америкой.

Вообще в отношениях Турции с США действовали два обстоятельства: с одной стороны, Эрдоган действительно подозревал часть американской элиты в том, что она сочувствовала перевороту (но это, конечно, не распространяется на Трампа и его окружение – они тогда у власти не были и за все это ответственности не несут); с другой стороны, охлаждение с Америкой и сближение с Россией было связано еще и с желанием повысить ставки в игре с Америкой. Все-таки Турция, несмотря ни на что, является союзником США по Североатлантическому блоку, и это фактор важный.

Сейчас в США к власти пришел Трамп, и, как я понимаю, команда Трампа заинтересована в том, чтобы сблизиться с Эрдоганом. Команду Трампа мало волнует тема прав человека в Турции, которая в определенной степени волновала команду Обамы, и Турция начала уже достаточно активные консультации с Америкой. Трамп заинтересован в том, чтобы выработать новую стратегию (причем в короткие сроки) наступления на Ракку – сирийскую неформальную столицу ИГИЛ.

Последствия военной операции в населенном курдами городе Ширнак в Турции. Март 2016 Nedim Yılmaz

Обама в первую очередь ориентировался на поддержку со стороны курдов в продвижении к Ракке, а с этим возникала проблема, так как курды очень не хотят воевать за пределами своей территории. Плюс он не мог воспрепятствовать турецкому продвижению на севере Сирии, которое невыгодно курдам – что, полагаю, заставило их еще больше задуматься, стоит ли им наступать на территорию, которую все равно придется отдавать, и нести большие жертвы, тогда как их собственные интересы на севере Америка не может обеспечить. Сейчас Трамп вырабатывает новую стратегию, которая заключается в том, что надо расширить коалицию.

Здесь возникает вопрос, кто будет наступать на Ракку. Речь идет и о Турции, и о России, но, как мы видим, сейчас консультации Трамп начал с Анкарой. Пока о каких-либо консультациях с Россией по этому поводу, по крайней мере, ничего неизвестно, а вот с Турцией они уже идут. Был телефонный разговор Трампа с Эрдоганом, где эта тема поднималась, насколько я понимаю. И после этого сразу же в Турцию поехал новый директор ЦРУ.

Турция заинтересована в том, чтобы восстановить свое реноме перед сирийской оппозицией, которая на нее обижена за компромисс с Россией по Алеппо и за отказ от требования немедленной отставки Асада. И у этой оппозиции должна быть какая-то столица. Однако те маленькие городки, которые Турция взяла, явно не тянут на столицу. Поэтому Турция может оказаться заинтересованной в том, чтобы этой столицей была Ракка. Но для этого надо выкинуть оттуда ИГИЛ, что является очень сложной задачей.

Здесь возникает целый ряд проблем. Проблема, связанная с ролью Америки, например: готовы ли американцы воевать за Ракку всерьез, а не просто на уровне советников? Проблема, связанная с ролью России в этой акции – а ее участие в таком формате вызовет недовольство и Асада, и Ирана, так как Асад хотела бы сам войти в Ракку, и для него любое продвижение по территории Сирии, не согласованное с ним, является негативным фактором. Вот такой набор проблем. И Анкара в свете них далеко не всегда будет действовать вместе с Россией. То есть все действуют вместе друг с другом только до той поры, пока это, с их точки зрения, соответствует их интересам.

Но в любом случае, интересам Турции, которая все же хочет взять Эль-Баб, никак не соответствует конфликт с Россией по поводу дружественного огня», – сказал Алексей Макаркин.