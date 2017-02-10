Топ новостей 10 февраля

Дайджест «Полит.ру» – краткая подборка из десяти наиболее заметных новостей уходящего дня. Сегодня КС признал необходимость пересмотра приговора Ильдара Дадина, Кремль и Анкара прокомментировали бомбежку ВКС РФ турецких военных в Сирии, а Украина анонсировала учения с участием «Буков» возле границы с Крымом.

Конституционный суд заявил о необходимости пересмотреть приговор Ильдару Дадину. Суд счел такую меру обоснованной, так как в период рассмотрения уголовного дела Дадина решения по его административным правонарушениям не вступили в силу. Также КС отказался пересматривать статью УК РФ о наказании за повторные нарушения на митингах, признав ее конституционной.

КС,как и ожидалось, остался на охранительной позиции.Всяко оправдывает и легализует репрессивные законы. Не в силах открыто выступить против — Pavel Chikov (@pchikov) 10 февраля 2017 г.

Приговор Дадину должен быть пересмотрен и Дадин должен быть оправдан, но это задача Мосгорсуда, а не КС, который пытается сохранить лицо — Alexey Navalny (@navalny) 10 февраля 2017 г.

Антиконституционный суд России подтвердил законность статьи, запрещающей то, что разрешено Конституцией страны. А вы что ждали? — тётя Роза (@Anakoyher) 10 февраля 2017 г.

Российский самолет ВКС.

Российские бомбардировщики, от ударов которых в Сирии погибли турецкие солдаты, действовали, исходя из координат, переданных турецкой стороной, заявили в Кремле. Вице-премьер Турции назвал инцидент с гибелью турецких военных «полностью случайным».

Генштаб Турции заявил, что при ударе российских ВКС были убиты трое турецких военных.

Ничего. Friendly fire. Бывает. — Голос Мордора (@spacelordrock) 9 февраля 2017 г.

Барак Обама ест яблоки.

Советник по национальной безопасности Дональда Трампа в декабре обсудил с послом РФ в США вопрос отмены санкций против России. Он делал попытки убедить Россию «не перегибать палку» при ответе на санкции, введенные Бараком Обамой, а взамен намекнул, что новая администрация ослабит ограничения, введенные его предшественником.

2026г. Заседание кабмина. Тема: "Положительное влияние санкций на экономику России". pic.twitter.com/8C4yIsilB0 — Догоняй! Е7Ы09 (@mix_voronezh) 10 февраля 2017 г.

Мусульмане в Европе.

ФСБ России могла организовать отправку в Евросоюз своих агентов — уроженцев Чечни — под видом беженцев. С таким заявлением выступил бывший высокопоставленный сотрудник ФСБ. По его словам, они внедряются в мусульманские общины крупнейших стран ЕС ради продвижения «интересов Кремля» и могут наблюдать за радикальными исламистами.

Фигурки в национальной одежде.

Отмена виз в ЕС для украинцев произойдет до лета текущего года, сообщил председатель Еврокомиссии. Юнкер отметил, что Украина выполнила все 44 условия, необходимых для отмены визового режима с ЕС.

ЕС может отменить визы для украинцев до лета этого годаhttps://t.co/UTV7kpEUHE pic.twitter.com/lLkQirHAIn — Лентач (@oldLentach) 10 февраля 2017 г.

Фигура медведя приветствует въезжающих на территорию.

Апелляционный суд в Сан-Франциско поддержал временный запрет на действие миграционного указа президента США Дональда Трампа. Таким образом, он подтвердил решение Федерального суда Сиэтла. Трамп заявил в твиттере: «Встретимся в суде. На карту поставлена безопасность нашей страны».

Штаб Трампа шлет взволнованную рассылку с просьбой СРОЧНО подписать петицию, что ты вместе с президентом и против федерального суда! pic.twitter.com/ZRLW7beDnj — Пётр Верзилов (@gruppa_voina) 10 февраля 2017 г.

Полигон Ягорлык.

Минобороны Украины в 2017 году запланировало стрельбы из зенитно-ракетных комплексов «Бук-М1» вблизи крымской границы. Они состоятся на полигоне «Ягорлык» в Херсонской области Украины. Кроме того, украинские подразделения, вооруженные ЗРК С-300, примут участие в многонациональных учениях Saber Guardian на полигоне «Шабла» в Болгарии.

Украина проведёт боевые стрельбы вблизи Крыма из ЗРК "Бук", которого как мы помним, у неё нет на вооружении. — Илиас Меркури⚖ (@imerkouri) 10 февраля 2017 г.

Логотип Эхо Москвы.

Роскомнадзор предупредил радиостанцию «Эхо Москвы» о возможности закрытия СМИ в связи с нарушением требования устранить нарушения закона о запрете иностранцам выступать учредителями российских медиа. Ведомство потребовало до 15 февраля устранить выявленные нарушения, иначе деятельность радиостанции приостановят.

Мы, безусловно, выполним эти требования Роскомнадзора, хотя подобная трактовка закона для нас неожиданна. Юристы работают — Алексей Венедиктов (@aavst) 10 февраля 2017 г.

Депутаты Госдумы.

Госдума приняла в окончательном чтении закон, которым приватизации жилья в России продлевается на бессрочный период. Изначально предлагалось продлить бесплатную приватизацию до 2020 года, причем только для крымчан, граждан из других регионов, живущих в аварийных домах, и детей-сирот.

ЛДПР не раз вносила предложение сделать приватизацию жилья для граждан бессрочной. И наконец мы добились своего -такой закон сегодня принят! — Жириновский В.В. (@Zhirinovskiy) 10 февраля 2017 г.

Кружка с молоком.

Национальный союз производителей молока предупредил Минсельхоз о том, что возможно увеличение цен на их продукцию из-за того, что Россельхознадзор ограничил ввоз сырого молока из ряда регионов в связи со случаями болезни животных. Производители отметили, что у большинства из них нет оборудования для пастеризации молока. В Минсельхозе в ответ заявили, что не видят причин для удорожания сырья.

"Молоко подорожает более чем на 15-20%"...Сегодня по телеящику начнут рассказывать о вреде молока. Молоко- яд, белая смерть и вобще- кака.. — деревня Дураково (@willi_rusland) 10 февраля 2017 г.

Узнал о скором подорожании молока. pic.twitter.com/xnQlkwz5fU — Борис Абрамыч (@BorisAbramich) 10 февраля 2017 г.

Черный дельфин.

На севере Южного острова в Новой Зеландии более 400 черных дельфинов выбросились на берег, более 300 особей погибли. Службам спасения удалось вовремя вернуть в море около 100 животных. Причины такого поведения дельфинов выяснить не удалось.