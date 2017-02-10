СМИ обсуждают отношения президента США Дональда Трампа с американскими судами и Россией. Американский апелляционный суд в четверг отверг требование Трампа снять блокировку с миграционного запрета, введенного в действие президентским указом. Также появились сообщения и рассуждения о содержании переговоров между Трампом и российским президентом.

В своем заключении, пишет Politico, судьи утверждают, что указ Трампа лишает многих иностранцев прав, не имея к тому конституционных оснований. Также судьям не понравилось, что правительство претендует на право полностью распоряжаться иммиграционной политикой по своему усмотрению, ссылаясь на соображения национальной безопасности. Иными словами, если пропустить такой указ, то это станет прецедентом, дающим правительственным решениям приоритет над конституционной основой.

Следующим шагом, комментирует автор, Белый дом мог бы обратиться в верховный суд, однако здесь перспективы неясны. Отчасти это связано с тем, что в верховном суде пока не хватает одного судьи (предыдущий умер, кандидатура нового еще обсуждается). Пока это нечетное место пустует, силы республиканцев и демократов в суде представлены поровну, что не очень хорошо для поддержки республиканского начинания.

Также автор отмечает, что заключение апелляционного суда обходит наиболее остросюжетные темы, всплывавшие в дискуссии по поводу этого указа. Так, например, там нет никаких отсылок к разговорам о том, что указ продиктован предвзятостью против мусульман.

В другом материале Politico обсуждается вопрос о том, какие тактические ошибки привели к тому, что правительство потерпело поражение в суде. Прежде всего, это исходная неопределенность с грин-картами. Белый дом не смог ясно изложить в указе, как миграционные ограничения скажутся на жителях США, обладающих правом на постоянное проживание. Из-за того, что в указе не было таких уточнений, в первые 24 часа после его вступления в силу было задержано более 100 обладателей грин-карт.

Грин-карта.

Второй ошибкой была реакция на скандал, возникший из-за путаницы с грин-картами. Эту проблему было бы легко решить подписанием дополнительной президентской оговорки к указу, которая бы ясно сообщала, что на постоянных жителей указ не распространяется. Но администрация этого не сделала. Такое бездействие выглядело как нежелание признавать и исправлять ошибки. Вместо этого составили меморандум с уточнениями, но президентской подписи под ним не было на том основании, что составлявший его юрист представляет в этом контексте президента.

Третьей тактической ошибкой было раздувание правового спора. Например, со стороны министерства юстиции, представляющего правительство, были утверждения о том, что суды вообще не имеют отношения к пересмотру президентских решений, связанных с иммиграцией, когда речь идет о национальной безопасности. Безапелляционная риторика дала повод к тому, чтобы обвинить исполнительную власть в неправомерных притязаниях.

Еще одна обсуждаемая тема сейчас – это телефонный разговор между российским президентом Владимиром Путиным и Трампом, имевший место 28 января. Тогда пресса жаловалась, что Белый дом ничего не сообщил о подробностях этих переговоров. Администрация ссылалась на то, что разговор был частным и не записывался. Однако теперь Reutersсообщило о якобы имевшей место утечке информации благодаря двум анонимным источникам, которые рассказали о содержании разговора.

В.Путин говорит по телефону.

В материале Reuters отмечается, что эти переговоры открывают перспективу к возобновлению обсуждения по ряду спорных моментов, связанных с договором СНВ-III по ограничению стратегических наступательных вооружений. Вопрос в том, будет ли в итоге принято решение о продлении договора в прежнем виде. Если договор не будет продлен или его условия будут изменены, то две крупнейшие в мире ядерные державы будут свободны от обязательств, что теоретически открывает путь к новой гонке вооружений, отмечает Reuters.