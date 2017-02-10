Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что граждане Украины смогут посещать страны Шенгенского соглашения без предварительного получения виз уже летом этого года. «Мы обсудили вопросы визовой либерализации — это произойдет к лету», — сообщил глава Еврокомиссии во время пресс-конференции после встречи с премьер-министром Украины Владимиром Гройсманом в Брюсселе.

Речь идет об отмене т. н. «туристических» виз. То есть украинцы смогут въезжать на территорию стран Шенгенского соглашения на срок до 90 дней не чаще одного раза в полгода. Для учебы или работы на территории стран Евросоюза все-таки придется получать визу.

Глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк уже предположил, что в связи с введением безвизового режима будет резкий рост спроса на загранпаспорта, однако, по его словам, ведомство к этому готово.

Украинские туристы в Греции.

Ранее стало известно, что одним из условий для введения безвизового режима для украинцев называлось создание механизма его приостановки, если поток мигрантов в страны Европейского союза окажется неконтролируемым.

Летом 2016 года издание Die Welt опубликовало статью об опасениях европейских стран в связи с предоставлением гражданам Грузии, Украины и Косово возможности безвизового въезда в страны Шенгенской зоны. В немецком парламенте, как утверждали журналисты, даже прошла закрытая встреча, на которой МВД представило доклад об иностранных преступных группировках.

В четверг Владимир Гройсман также заявил, что визовый режим будет либерализован к лету. «Фактически сейчас каждый месяц будут происходить определенные технические процедуры, которые позволят ориентировочно, думаю, до июня месяца по срокам, выйти на окончательные решения. Я увидел неизменную позицию президента Европейского Совета в том, что безвизовый режим для Украины будет введен, я склонен доверять», — сказал он.

Также, по словам Гройсмана, Киев мог бы получить безвизовый режим с ЕС еще в конце 2016 года, однако этому помешал миграционный кризис в Европе.

Барселона. Отдыхающие. / pixabay.com

Безвизовый режим с Шенгенской зоной — одна из основных целей внешней политики Украины со времен «Евромайдана». Формально Украина даже стремится вступить в Евросоюз и НАТО, но даже премьер-министр Гройсман признает, что это перспектива по крайней мере десяти лет, а Жан-Клод Юнкер в свое время сказал, что Украина не сможет вступить в ЕС в ближайшие 25 лет.

Впрочем, визовый вопрос, хоть и являлся самым громким, но был далеко не единственным, который обсуждался Юнкером и Гройсманом. Глава Еврокомиссии заявил, что в ближайшие недели Евросоюз предоставит Украине второй транш макрофинансовой помощи в размере 600 млн евро. «Должен сказать, что Украина понимает последние 2-3 года, что реформы очень важны, масштабы большие, это очень большие изменения. Мы знаем, что выдвигается законопроект о древесине и мне кажется, что это достаточно для того, чтобы выделить 600 млн евро, которые ожидают украинцы. Это будет сделано в ближайшие недели», — заявил Юнкер.